GalaxEye: 'Mission Drishti' - ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত ছেটেলাইট উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব অহা বৰ্ষত

ভাৰতৰ ব্যক্তিগত মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ GalaxEye য়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাল্টি চেন্সৰ উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ ওপৰত বাস্তৱ সময়ৰ নিৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে ।
হায়দৰাবাদ: প্ৰাইভেট স্পেচ টেক ষ্টাৰ্টআপে এতিয়া ভাৰতত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে । তেনে এটা ষ্টাৰ্টআপ হৈছে GalaxEye ৷ ই হৈছে বেংগালুৰু ভিত্তিক স্পেচ টেক ষ্টাৰ্টআপ । কোম্পানীটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত বিশ্বৰ প্ৰথমটো মাল্টি চেন্সৰ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ Mission Drishti উৎক্ষেপণ কৰিব । এইটো হ’ব ভাৰতীয় উপগ্ৰহ যিয়ে আকাশৰ পৰা মাটিলৈকে, দিন বা ৰাতি, বৰষুণ বা ধুমুহা, সকলো ধৰণৰ বতৰত সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ই ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত উপগ্ৰহ হ’ব ।
এই উপগ্ৰহৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য
এই উপগ্ৰহটোৰ ওজন প্ৰায় 160 কিলোগ্ৰাম হ’ব, যাৰ ফলত ই ভাৰতৰ বৰ্তমানলৈকে ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত সৰ্ববৃহৎ উপগ্ৰহ । ই পৃথিৱীৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা 1.5 মিটাৰ পৰ্যন্ত উচ্চ ৰেজোলিউচনৰ ছবি প্ৰদান কৰিব পাৰে । অৰ্থাৎ ইমান বিশদ ছবি যে পথাৰত থকা শস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা আৱদ্ধ কৰিব পাৰিব ।
এই উপগ্ৰহৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াত দুটা শক্তিশালী প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে—এটা উচ্চ-ৰিজ'লিউচন কেমেৰা আৰু চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ (SAR)। SAR হৈছে এনে এক প্ৰযুক্তি যিয়ে ডাৱৰৰ মাজেৰে চাব পাৰে । অৰ্থাৎ বতৰ যিমানেই বেয়া নহওক কিয় উপগ্ৰহৰ দৃষ্টিশক্তি অক্ষত থাকিব ।
Mission Drishti ৰ ব্যৱহাৰ কেৱল প্ৰতিৰক্ষা বা বিজ্ঞানতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব । ইয়াৰ তথ্য দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, আন্তঃগাঁথনি নিৰীক্ষণ, কৃষি, আনকি বিত্ত আৰু বীমাৰ দৰে খণ্ডতো ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ গাঁথনিগত পৰীক্ষা ইছৰোৰ ইউ আৰ ৰাও উপগ্ৰহ কেন্দ্ৰতো সম্পূৰ্ণ হৈছে, য'ত প্ৰমাণিত হৈছে যে এই উপগ্ৰহটোৱে মহাকাশৰ কঠিন পৰিস্থিতি – যেনে কম্পন, শূন্যতা আৰু উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন সহজেই সহ্য কৰিব পাৰে ।
GalaxEye ৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাও ডাঙৰ । 2029 চনৰ ভিতৰত কোম্পানীটোৱে এনে 8 ৰ পৰা 12 টা উপগ্ৰহৰ নক্ষত্ৰমণ্ডল নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰায় বাস্তৱ সময়ৰ পৃথিৱী নিৰীক্ষণ সম্ভৱ হ’ব ।
