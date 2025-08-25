ETV Bharat / technology

সফলতাৰে সম্পন্ন হ’ল ইছৰোৰ প্ৰথমটো এয়াৰ ড্ৰপ পৰীক্ষা - INTEGRATED AIR DROP TEST

ইছৰোৱে দেওবাৰে গগনযান অভিযানৰ বাবে পেৰাচুট ভিত্তিক ঘোষণা ব্যৱস্থা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰথমটো ইন্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ড্ৰপ টেষ্ট (IADT-01) সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে ।

সফলতাৰে সম্পন্ন হ’ল ইছৰোৰ প্ৰথমটো এয়াৰ ড্ৰপ পৰীক্ষা (All India Radio News)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 1:27 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই আগন্তুক গগনযান অভিযানৰ বাবে প্ৰথমটো এয়াৰড্ৰপ টেষ্ট সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে । দেওবাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সমীপত ISRO-এ এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে । ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ডি আৰ ডি অ’, ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এই পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে ।

মহাকাশচাৰীসকলৰ নিৰাপদে উভতি অহাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ পেৰাচুট ভিত্তিক মন্থৰতা ব্যৱস্থাৰ প্ৰদৰ্শন । মহাকাশচাৰীসকলক 400 কিলোমিটাৰ নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ পিছতে পৃথিৱীলৈ নিৰাপদে উভতি আহিব । মহাকাশলৈ মানুহ প্ৰেৰণ কৰি পৃথিৱীলৈ নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ ভাৰতৰ সামৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰাটোৱেই গগনযানৰ লক্ষ্য । দেশৰ প্ৰথমটো মানৱ মহাকাশ অভিযান হিচাপে পৰিকল্পিত এই প্ৰকল্পটোত ক্ৰুৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত জটিল ব্যৱস্থাসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পূৰ্বসূৰী মানৱবিহীন অভিযানো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

পেৰাচুট ভিত্তিক ত্বৰণ ব্যৱস্থাটো পুনৰ প্ৰৱেশ আৰু অৱতৰণৰ সময়ত ক্ৰু মডিউলৰ নিৰাপদে ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাৰ এক মূল অংশ । ভাৰতে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মহাকাশলৈ মানৱবিহীন অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব ৰবট Vyom । ইতিমধ্যে এই অভিযানৰ অধিকাংশ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈছে । সকলো ঠিকে থাকিলে ভাৰত মহাকাশলৈ মানুহ পঠোৱা চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।

সফলতাৰে সম্পন্ন পৰীক্ষা

পৰীক্ষাৰ সময়ত ক্ৰু কেপচুলটো হেলিকপ্টাৰৰ পৰা বায়ুমণ্ডলত পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু পেৰাচুট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ নিৰাপদ অৱতৰণ নিশ্চিত কৰা হৈছিল । এই ব্যৱস্থাত দুটা ড্ৰেগ পেৰাচুট আৰু তিনিটা মূল পেৰাচুট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এইবোৰে ক্ৰু মডিউলটো সফলতাৰে সাগৰত অৱতৰণ কৰে । এই পদক্ষেপ গগনযান অভিযানৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইছৰোই কয় যে এই পৰীক্ষাই গগনযান কেপচুলৰ ত্বৰণ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিব । ইছৰোৱে পূৰ্বে 7 টা এয়াৰ-ড্ৰপ টেষ্টৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও চূড়ান্ত সংখ্যা ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।

অনাগত দিনত মহাকাশ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে দেশখন । গগনযান-1 ৰ পিছত 2027 চনত প্ৰথমটো মানৱবাহী মহাকাশ অভিযান আৰম্ভ হ’ব । 2028 চনত চন্দ্ৰযান-4, তাৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহলৈ অভিযান আৰু 2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতে নিজাকৈ ভাৰত মহাকাশ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

অহা 15 বছৰত ভাৰতে 100 টাতকৈও অধিক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এই উপগ্ৰহসমূহ চৰকাৰী প্ৰযুক্তি অভিযান আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নেতৃত্বত অভিযানৰ অধীনত উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে ।

