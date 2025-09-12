ETV Bharat / technology

ই-20 পেট্ৰ’লৰ বিৰুদ্ধে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ অভিযানক গৰিহণা নীতিন গাডকাৰীৰ

চৰকাৰৰ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে ‘ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত পেইড ছ’চিয়েল মিডিয়া অভিযান’ক গৰিহণা দিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে ।

gadkari-condemned-the-campaign-going-on-social-media-against-e20-petrol-said-farmers-earned-45000-crores
কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী (IANS)
Published : September 12, 2025 at 12:00 PM IST

হায়দৰাবাদ: কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰৰ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে “ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত পেইড ছ’চিয়েল মিডিয়া অভিযান” বুলি গৰিহণা দিয়াৰ লগতে কয় যে এই কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰকৃততে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি আৰু দেশৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাত সফল হৈছে ।

ছ’চাইটি অৱ ইণ্ডিয়ান অটোম’বাইল মেনুফেকচাৰ্ছৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাষণ দি গাডকাৰীয়ে কয় যে সকলো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হৈছে যে 20 শতাংশ ইথানল মিশ্ৰিত (E20) পেট্ৰ’ল ব্যৱহাৰ কৰাত কোনো সমস্যা নাই । চুপাৰি, কুঁহিয়াৰ আৰু ধানৰ পৰা ইথানল উৎপাদনৰ ফলত এই শস্যৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে কৃষকৰ আয়ো বৃদ্ধি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

তেওঁ কয় যে কেৱল কুঁহিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকে 45 হাজাৰ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে কাৰণ ইথানল উৎপাদনৰ বাবে কুঁহিয়াৰক ইনপুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে । নীতিন গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে ইথানল-মিশ্ৰণে প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিছে আৰু এই বিষয়টো G-20 সন্মিলনতো উত্থাপন কৰা হৈছিল, যাৰ পৰা বুজা যায় যে এই সফলতাৰ প্ৰতি সজাগতা সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছে । গাডকাৰীয়ে আৰু কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়েও ই-20 ইন্ধনৰ বৈধতা আৰু সুৰক্ষাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন নাকচ কৰিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে E-20 মিশ্ৰণৰ বিৰুদ্ধে জনস্বাৰ্থৰ মামলা (PIL) খাৰিজ কৰিছে । আবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় পথত চলা বেছিভাগ বাহন E-20 ইন্ধনৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নহয়, যাৰ ফলত সামগ্ৰীৰ অৱক্ষয়, সুৰক্ষাৰ বিপদ, মাইলেজ হ্ৰাস আৰু বীমাৰ দাবী নাকচ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । এই আৱেদন খাৰিজ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ এই স্থিতি সমৰ্থন কৰি E-20 কাৰ্যসূচীৰ ফলত চুপাৰি খেতিয়কসকলৰ সুবিধা আৰু দেশৰ তেল আমদানি হ্ৰাস পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । প্ৰদূষণৰ উচ্চ মাত্ৰাই মানুহৰ আয়ুস হ্ৰাস কৰা বুলিও অধ্যয়নৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয় যে “ইঞ্জিনৰ ক্ষতি আৰু ৱাৰেণ্টীৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আশংকা মিছা প্ৰমাণিত হৈছে ।” লগতে তেওঁ বিশুদ্ধ ইন্ধনৰ দিশত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক দৃঢ়তাৰে কয়, “সকলো পৰীক্ষা সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে যে কাৰ্যকৰীকৰণত কোনো সমস্যা নাই ।”

নীতিন গাডকাৰীয়ে অটো উদ্যোগক নতুন গাড়ী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দি গ্ৰাহকক স্ক্ৰেপিং পলিচিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে ইয়াৰ ফলত প্ৰদূষণ হ্ৰাস পাব আৰু বিক্ৰী বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে অটো নিৰ্মাতাসকলে লাভৱান হ’ব ।

তেওঁ জি এছ টি হ্ৰাসৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰি অটোম’বাইলৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিব আৰু ইয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ বুলি অভিহিত কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ অটো খণ্ড বিশ্বৰ সপ্তম স্থানৰ পৰা তৃতীয় স্থানলৈ গতি কৰিছে, যাৰ ফলত দেশৰ উৎপাদন খণ্ডই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে ।

NITIN GADKARIE20 PETROL IN INDIAE20 PETROL USEইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লNITIN GADKARI STATEMENT ON E20

