হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰতত ফ্লিপকাৰ্টে আৰম্ভ কৰিলে নতুন প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰগ্ৰেম । ইয়াৰ নাম ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক । আমাজন প্ৰাইমৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ এইটো এটা ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰগ্ৰেম । ইয়াৰ জৰিয়তে ফ্লিপকাৰ্টে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আগতীয়াকৈ বিক্ৰীৰ প্ৰৱেশ, একচেটিয়া ৰেহাই আৰু 24x7 অগ্ৰাধিকাৰ গ্ৰাহক সমৰ্থনৰ দৰে বহু সুবিধা প্ৰদান কৰিব । অৱশ্যে ফ্লিপকাৰ্টে ইতিমধ্যে ফ্লিপকাৰ্ট ভিআইপি নামৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰগ্ৰেম চলাই আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফ্লিপকাৰ্টে ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছ নামৰ এটা ল’য়ালিটি প্ৰগ্ৰেমও চলায় । ইয়াৰ ছিলভাৰ আৰু গ’ল্ডকে ধৰি দুটা স্তৰ আছে । অৱশ্যে এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টে ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক নামৰ প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন সেৱা মুকলি কৰিছে ।
ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক প্ৰাইচ
- এই সেৱাৰ বাৰ্ষিক খৰচ 1499 টকা ।
- অৱশ্যে ইয়াৰ ওপৰত এটা লঞ্চ অফাৰ আছে, যাৰ সহায়ত ইয়াক মাত্ৰ 990 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যাৰ বৈধতা এবছৰ । অৱশ্যে এই অফাৰ সীমিত সময়ৰ বাবে ।
- ফ্লিপকাৰ্টৰ পুৰণি প্ৰিমিয়াম প্লেন অৰ্থাৎ ফ্লিপকাৰ্ট ভিআইপিৰ দাম 799 টকা ।
SuperCoins লাভৱান হ’ব
- ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহকে প্ৰতিটো অৰ্ডাৰত 5% ছুপাৰকইন কেছবেক লাভ কৰিব, সৰ্বাধিক 100 টকালৈকে ।
- ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে প্ৰতিমাহে 800 টা ছুপাৰকইন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।
- লগতে SuperCoins ৰ পৰা ₹1,000 পৰ্যন্ত প্ৰতিটো অৰ্ডাৰত অতিৰিক্ত 5% ৰেহাই পাব ।
- 1 টা SuperCoin 1 টকাৰ সমান, অৰ্থাৎ 50 টা SuperCoin য়ে 50 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ইউটিউব প্ৰিমিয়াম বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব
ইয়াৰ উপৰিও ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক ছাবস্ক্ৰিপচন ক্ৰয় কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ইউটিউব প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিব । এই ছাবস্ক্ৰিপচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱেই । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিজ্ঞাপনমুক্ত ভিডিঅ’, অফলাইন ডাউনলোড আৰু ইউটিউব সংগীতৰ সুবিধা লাভ কৰিব । উল্লেখ্য যে, ইউটিউব প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন 1490 টকাত পৃথকে উপলব্ধ । গতিকে যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইউটিউব প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন কিনিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ বাবে ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰিপচন লাভজনক চুক্তি হ’ব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও আন বহুতো সুবিধাও থাকিব
- ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক ডিলৰ জৰিয়তে প্ৰিমিয়াম গেজেটৰ ওপৰত একচেটিয়া ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰিব ।
- ফ্লিপকাৰ্টৰ ডাঙৰ বিক্ৰীত ব্লেক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আগতীয়াকৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
- ক্লিয়াৰট্ৰিপত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাত্ৰ এটা টকাত বিমান বাতিল আৰু পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব । বিশেষকৈ যিসকলে সঘনাই বিমানেৰে যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল আৰু বৃহৎ লাভ ।
- ইয়াৰ উপৰিও ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 24x7 অগ্ৰাধিকাৰ গ্ৰাহক সমৰ্থন লাভ কৰিব ।
আমাজন প্ৰাইমৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব
ফ্লিপকাৰ্ট ব্লেকে এমাজন প্ৰাইমৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে । Amazon Primeৰ বাৰ্ষিক ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 1499 টকা খৰচ কৰিব লাগিব । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰাইম ভিডিঅ’ৰ ছাবস্ক্ৰিপচন, আগতীয়াকৈ বিক্ৰীৰ প্ৰৱেশ, দ্ৰুত ডেলিভাৰীৰ দৰে বিকল্প লাভ কৰে । কিন্তু প্ৰাইম ভিডিঅ’ৰ এটা নতুন অসুবিধা হ’ল এতিয়া ইয়াত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যিবোৰ পূৰ্বে নাছিল ।
