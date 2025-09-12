আহি আছে ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ চেল 2025; আটাইতকৈ কম মূল্যত লাভ কৰক আইফোন 16
ভাৰতত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ চেল 2025 । বৰ্তমান পৰ্যন্ত সৰ্বনিম্ন মূল্যত উপলব্ধ হ’ব আইফোন 16 ।
Published : September 12, 2025 at 1:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ চেল 2025 আৰু এই চেলৰ সময়ত ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মটোৱে বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিকছ, যেনে স্মাৰ্টফোন, পিচি, লেপটপ, ট্ৰু বেতাঁৰ ষ্টেৰিঅ’ (টিডব্লিউএছ), ৱাশ্বিং মেচিন, স্মাৰ্ট ঘৰুৱা সঁজুলি, ফ্ৰীজ আৰু স্মাৰ্টৱাটচ আদি আনবাৰৰ দৰেই ৰেহাই মূল্যত আগবঢ়াব । গ্ৰাহকে কেছবেক অফাৰ আৰু এক্সচেঞ্জ বোনাছৰ সুবিধাও ল’ব পাৰিব । এতিয়া ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক বিক্ৰী অনুষ্ঠানৰ সময়ত আইফোন 16 উপলব্ধ হ’ব বিশেষ ৰেহাই মূল্যত ।
ফ্লিপকাৰ্টৰ বিগ বিলিয়ন ডেজ চেল 2025: আইফোন 16 ডিল
ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মটোৱে নিজৰ মোবাইল এপত বিগ বিলিয়ন ডেজ চেল পেজ আপডেট কৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে আইফোন 16 51,999 টকাৰ ৰেহাই মূল্যত উপলব্ধ হ’ব । আমোদজনকভাৱে, মাইক্ৰ’ছাইটটোত টেগলাইনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যেনে “আপুনি যি দেখিছে সেয়াই মূল্য” আৰু “কোনো T&C প্ৰয়োগ কৰা নহয়”, অৰ্থাৎ এই মূল্যৰ টেগত ক্ৰেতাসকলে নিৰ্বাচিত বেংকৰ ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পৰা অতিৰিক্ত বেংক অফাৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে, আইফোন 16 (128 GB) যিটোৰ মূল্য 69,900 টকা 51,999 টকাত অৰ্থাৎ 17,901 টকা ৰেহাই মূল্যত ক্ৰেতাই লাভ কৰিব । আইফোন 16 প্ৰ’ (128 GB)ৰ মূল্য হ’ব 69,999 টকা, যিটো মুকলি মূল্যৰ তুলনাত 11,900 টকা ৰেহাইত ক্ৰেতাই লাভ কৰিব । আনহাতে, 16 প্ৰ’ মেক্স (256 GB) 1,44,900 টকাৰ বিপৰীতে হ্ৰাস পাইছে 89,999 টকালৈ । এইবোৰৰ উপৰিও ইয়াত আছে নিৰ্বাচিত ক্ৰেডিট কাৰ্ডত 5000 টকাৰ বেংক ৰেহাই । এই বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছ আৰু ব্লেক সদস্যসকলৰ বাবে আগতীয়াকৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধাও থাকিব ৷ এই ৰেহাই গুগল পিক্সেল 9 আৰু ছেমছাং গেলেক্সি এছ 24 ৰ দৰে অন্যান্য প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনতটো উপলব্ধ হ’ব ।
আমাজন গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল চেল 2025
আনহাতে, আমাজনে 2025 চনৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে । 2025 চনৰ 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হোৱাৰ 24 ঘণ্টা আগতেই মেগা চেলত প্ৰাইম সদস্যসকলে আকৰ্ষণীয় অফাৰ লাভ কৰিব ।
আমাজন গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল 2025 ৰ ৰেহাই
- এপল, ছেমছাং, আইকিউঅ’ আৰু ৱানপ্লাছৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ স্মাৰ্টফোন আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰীত 40% পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব ।
- এইচ পি, ছেমছাং, ব’ট আৰু ছ’নীৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰীত আপুনি 80% পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব পাৰে ।
- এল জি, ছেমছাং, হাইয়াৰ আৰু গড্ৰেজৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ ঘৰুৱা সঁজুলিত 65% পৰ্যন্ত ৰেহাইৰ সৈতে এক্সচেঞ্জ অফাৰ আৰু বিনামূলীয়া EMI ।
- ছনী, ছেমছাং, এল জি আৰু ছাইঅ’মিৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ স্মাৰ্ট টিভি আৰু প্ৰজেক্টৰত কুপন ৰেহাই, বিনামূলীয়া EMI আৰু এক্সচেঞ্জ অফাৰৰ সৈতে 65% ৰেহাই লাভ কৰিব ।
- এলেক্সা, ফায়াৰ টিভি, আৰু কিণ্ডলকে ধৰি ইকো ডিভাইচসমূহত 50% পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব ।
লগতে পঢ়ক