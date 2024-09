Big Billion Days ৰ সময় ঘোষণা : কি কি সামগ্ৰীত পাব ৰেহাই - Flipkart Big Billion Days

ETV Bharat / technology

Big Billion Days ৰ সময় ঘোষণা : কি কি সামগ্ৰীত পাব ৰেহাই - Flipkart Big Billion Days

By ETV Bharat Tech Team

Flipkart Plus Membership কেনেকৈ পাব: Flipkart Plus ৰ বাবে গ্ৰাহকে যোৱা 365 দিনত 4 টা সফল লেনদেন কৰিব লাগে । Flipkart Plus Premium ৰ বাবে আপুনি যোৱা 365 দিনত 4 টা সফল লেনদেন কৰা উচিত আছিল । ইয়াৰ পিছত ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছৰ গ্ৰাহকে প্ৰতিটো ক্ৰয়তে 2x ছুপাৰকইন লাভ কৰিব ।

ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ বিক্ৰীৰ তাৰিখ: ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডেজ বিক্ৰী আৰম্ভ হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্ট প্লাছৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে । প্ৰতিটো ক্ৰয়তে গ্ৰাহকে 2x Super Coins লাভ কৰিব।