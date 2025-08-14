হায়দৰাবাদ: কাইলৈৰ পৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গাড়ী চলোৱাটো অধিকাংশ চালকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব । ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই ফাষ্টটেগ বাৰ্ষিক পাছ মুকলি কৰিব, যিটো ব্যক্তিগত বাহনৰ বাবে প্ৰিপেইড প্লেন যিয়ে 200 টা টোল ভ্ৰমণ বা এবছৰলৈকে যাত্ৰা সাঙুৰি ল’ব । 3 হাজাৰ মূল্যৰ এই পাছৰ লক্ষ্য হৈছে টোল প্লাজাৰ যানজঁট হ্ৰাস কৰা আৰু নিয়মীয়া যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সময় ৰাহি কৰা ।
এই পাছটো ৰাজমাৰ্গ যাত্ৰা এপ বা NHAI/MoRTH ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । বৰ্তমানৰ FASTag ব্যৱহাৰকাৰীসকলে নতুন এটা কিনি নোলোৱাকৈয়ে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ টেগটো বাৰ্ষিক পাছলৈ উন্নীত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ছুইছটো দ্ৰুত আৰু সহজ হৈ পৰে ।
FASTAG বাৰ্ষিক পাছ কি ?
FASTag বাৰ্ষিক পাছ হৈছে অবাণিজ্যিক ব্যক্তিগত বাহনৰ বাবে প্ৰিপেইড টোল পেমেণ্ট প্লেন । 3000 আপফ্ৰন্ট দি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 200 টা টোল লেনদেন বা এবছৰৰ বৈধতা লাভ কৰে । ই সাধাৰণ FASTag ৰ দৰেই কাম কৰে, টোল প্লাজাত কন্টাক্টলেছ পেমেণ্টৰ সৈতে ।
পাছ কেনেকৈ কিনিব
ৰাজমাৰ্গ যাত্ৰা এপ বা NHAI/MoRTH ৱেবছাইটৰ পৰা পাছ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ:
- আপোনাৰ বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ
- আপোনাৰ FASTag ID
- এটা সক্ৰিয় আৰু সংযুক্ত FASTag একাউণ্ট
- 3000 টকা দিলেই পাছটো তৎক্ষণাত সক্ৰিয় হৈ উঠিব
- সঘনাই ভ্ৰমণ কৰা লোকৰ বাবে সুবিধা
বাৰ্ষিক পাছৰ লক্ষ্য হৈছে:
- টোল প্লাজাৰ দীঘলীয়া শাৰী হ্ৰাস কৰি সময় ৰাহি কৰা
- বাৰে বাৰে ধন পৰিশোধ নকৰাকৈ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাৰ মানসিক চাপ কম কৰা
- নিয়মিতভাৱে ঘাইপথ ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বাবে সঞ্চয়ৰ প্ৰস্তাৱ
বিশেষকৈ দৈনিক বা সাপ্তাহিকভাৱে একাধিক টোল বুথৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰা চালকসকলৰ বাবে ই সহায়ক বাবে ।
200 ট্ৰিপ বা এবছৰৰ পিছত কি হয় ?
এবাৰ আপুনি 200 টা টোল লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰিলে বা আপোনাৰ পাছৰ বৈধতা এবছৰৰ হ'লে (যিটো প্ৰথমে আহিব), ছিষ্টেম স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ নিয়মীয়া FASTag একাউণ্টলৈ ঘূৰি যাব ।
FASTag বাৰ্ষিক পাছৰ বাবে কোনো অটো নবীকৰণ নাই । যদি আপুনি ইয়াক ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি নিজেই পুনৰ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ 3000 টকা দিব লাগিব । ক্ৰয়ৰ তাৰিখৰ পৰা ঠিক এবছৰৰ বাবে এই পাছৰ বৈধতা থাকিব ।
