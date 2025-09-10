ETV Bharat / technology

গৱেষণাকাৰীৰ গোপন কেমেৰাত আৱদ্ধ হ’ল বিৰল প্ৰজাতিৰ পল্লাছ মেকুৰী

WWF-ইণ্ডিয়াই চলোৱা এক সমীক্ষাত পৃথিৱীৰ পৰা 4200 মিটাৰৰ ওপৰত সন্ধান পোৱা গৈছে স্ন’ নাহৰফুটুকী, সাধাৰণ নাহৰফুটুকী, ক্লাউডেড নাহৰফুটুকী, নাহৰফুটুকী মেকুৰী, মাৰ্বলযুক্ত মেকুৰী আদি ।

Elusive Pallas' Cat Caught On Camera For First Time In Arunachal
গৱেষণাকাৰীৰ গোপন কেমেৰাত আৱদ্ধ হ’ল বিৰল প্ৰজাতিৰ পল্লাছ মেকুৰী (WWF)
হায়দৰাবাদ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উচ্চ উচ্চতাৰ প্ৰান্তৰৰ গভীৰতাত বন্যপ্ৰাণীৰ এক ল্যাণ্ডমাৰ্ক জৰীপে বিৰল প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইয়াত আছে ৰহস্যময় আৰু বিৰল পল্লাছ মেকুৰীও ৷ এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মেকুৰীটোৰ ফটোও সংগ্ৰহ কৰিছে গৱেষণাকাৰীয়ে ।

ৰাজ্যৰ বন বিভাগ আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সহযোগত WWF-ইণ্ডিয়াই চলোৱা এই সমীক্ষাত 4200 মিটাৰৰ ওপৰত স্ন’ নাহৰফুটুকী, সাধাৰণ নাহৰফুটুকী, ক্লাউডেড নাহৰফুটুকী, নাহৰফুটুকী মেকুৰী, মাৰ্বলযুক্ত মেকুৰীৰ উপস্থিতিও লাভ কৰা হৈছে বুলি জনায় ৷ যিয়ে এই ভূ-প্ৰকৃতিৰ অনন্য বনৰীয়া মেকুৰী বৈচিত্ৰ্যৰ ইংগিত দিয়ে । ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক নিলিয়াং টামে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশত পল্লাৰ মেকুৰীৰ আৱিষ্কাৰ পূব হিমালয়ৰ বন্যপ্ৰাণী গৱেষণাৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটি ।

ডাৰউইন ইনিচিয়েটিভৰ জৰিয়তে ব্ৰিটেইন চৰকাৰৰ পুঁজিৰে চলি থকা এই প্ৰকল্পৰ অধীনত পশ্চিম কামেং আৰু টাৱাং জিলাৰ 2000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ উচ্চ উচ্চতাৰ 83 টা স্থানত মুঠ 136 টা কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে বুলি WWF-ইণ্ডিয়াৰ অসম আৰু অৰুণাচল কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক অৰ্চিতা বৰুৱা ভট্টাচাৰ্যই জানিবলৈ দিয়ে । এই সমীক্ষাত কেবাটাও প্ৰজাতিৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ অভিলেখ নথিভুক্ত কৰা হৈছে, যেনে সাধাৰণ নাহৰফুটুকী 4600 মিটাৰ, ডাৱৰীয়া নাহৰফুটুকী 4650মিটাৰ, মাৰ্বলযুক্ত মেকুৰী 4326 মিটাৰ, হিমালয়ৰ কাঠ উইচ্ছু 4194 মিটাৰ আৰু ধূসৰ মূৰৰ উৰণীয়া কাছ 4506 মিটাৰ উচ্চতাৰ অভিলেখ বুলিও জনায় গৱেষণাৰ দলটোৱে ।

Elusive Pallas' Cat Caught On Camera For First Time In Arunachal
নাহৰফুটুকী (WWF)

উচ্চতাৰ অভিলেখ ভাৰতত আজিলৈকে সৰ্বাধিক আৰু ই পূৰ্বতে জনা বিশ্ব সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । পল্লাছৰ মেকুৰীটোৰ নিৰপেক্ষ বিশ্বব্যাপী সৰ্বোচ্চ 5050 মিটাৰতকৈ অলপ কম ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । এই শীতৰ লগত খাপ খোৱা বন্য মেকুৰীটো আটাইতকৈ লুকাই থকা, খুব কমেইহে ফটো তোলা আৰু সেয়েহে ই কম অধ্যয়ন কৰা বিড়ালৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত অন্যতম ।

WWF-ইণ্ডিয়াৰ হিমালয় কাৰ্যসূচীৰ বিজ্ঞান আৰু সংৰক্ষণৰ মুৰব্বী ঋষি কুমাৰ শৰ্মাই কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰায় 5 হাজাৰ মিটাৰ উচ্চতাত পল্লাছৰ মেকুৰীটো আৱিষ্কাৰ হোৱাটো এটা এই কথা সোঁৱৰাই দিয়ে যে উচ্চ হিমালয়ৰ জীৱনৰ বিষয়ে এতিয়াও কিমান কমেইহে জনা যায় ৷ তেওঁ কয়, "এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যই যে তুষাৰ নাহৰফুটুকী, ডাৱৰীয়া নাহৰফুটুকী, মাৰ্বলযুক্ত মেকুৰী আৰু এতিয়া পাল্লাছৰ মেকুৰীটোক সমৰ্থন কৰিব পাৰে, সেইটোৱে ইয়াৰ অসাধাৰণ সমৃদ্ধি আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ কথা কয়। এই তথ্যসমূহে বিজ্ঞান আৰু স্থানীয় জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত সংৰক্ষণ আমাৰ ভংগুৰ ৰেঞ্জলেণ্ডৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কিয় অপৰিহাৰ্য ৷"

এই সমীক্ষাত নিখুঁত পৰিকল্পনা আৰু দুৰ্গম আৰু উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চলৰ মাজেৰে দিনৰ ট্ৰেকিং কৰা হৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে কেমেৰাৰ ফান্দসমূহ আঠ মাহতকৈ অধিক সময় সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছিল, প্ৰায়ে চৰম বতৰ আৰু দূৰৱৰ্তী, প্ৰৱেশ কৰাটো কঠিন ভূখণ্ডত । এটা বিৰল আচৰণৰ পৰ্যবেক্ষণত কেমেৰাৰ ফান্দবোৰে একেটা স্থানতে এটা স্নো নাহৰফুটুকী আৰু এটা সাধাৰণ নাহৰফুটুকীৰ গোন্ধ-চিহ্নো নথিভুক্ত কৰিছিল, যিয়ে এই ডাঙৰ মেকুৰীবোৰে কেনেকৈ ভংগুৰ আলপাইনৰ বাসস্থান ভাগ কৰে তাৰ সতেজ অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছিল ।

এই সমীক্ষাটোৱে ব্ৰকপা পশুপালন সম্প্ৰদায় আৰু তেওঁলোকৰ পশুধনৰ ছবিও বন্দী কৰি শতিকা পুৰণি পশুপালন পৰম্পৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যিয়ে এই উচ্চ উচ্চতাৰ ৰেঞ্জলেণ্ডসমূহত মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সহাৱস্থান সক্ষম কৰি তুলিছে ।

