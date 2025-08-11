ETV Bharat / technology

ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত মুকলি হোৱাৰ দিশে ডোম থিয়েটাৰ; দৰ্শকে পাব মহাকাশ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা - DOME THEATER OPENING SOON

খানাপাৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত শীঘ্ৰেই মুকলি হ'ব ডোম থিয়েটাৰ ৷ জনালে সঞ্চালক সুজয় মজুমদাৰে । কি এই ডোম থিয়েটাৰ ৷

Dome Theater will soon be opened at the regional Science Centre khanapara
খানাপাৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 1:12 PM IST

গুৱাহাটী, 11 আগষ্ট: গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিজ্ঞানৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো স্তৰৰ লোকক সংযোগ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমখন ঔষধি উদ্যান আৰু উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত ঔষধ বিষয়ক বীথিকা আৰু ডিজিটেল টিকেট চিষ্টেম মুকলি কৰিছে এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ কেবাটাও প্ৰকল্প মুকলিৰ পথত বুলি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষই জনায় ।

চলিত মাহ অৰ্থাৎ আগষ্টৰ শেষৰফালে নাইবা ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে এই নতুন প্ৰকল্পকেইটা মুকলি কৰা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ সঞ্চালক সুজয় মজুমদাৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ETV Bharat ৰ আগত কয়, "ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় পৰিষদৰ (National Council of Science Museums) অন্তৰ্গত এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো । য’ত বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনক সাধাৰণ জনগণৰ আগত সহজভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । শেহতীয়াকৈ তিনিটা নতুন প্ৰকল্প ঔষধি উদ্যান, পৰম্পৰাগত ঔষধ বিষয়ক বীথিকা আৰু ডিজিটেল টিকেট চিষ্টেম মুকলি কৰা হৈছে । আনহাতে, ডোম থিয়েটাৰ এটাৰ কামো শেষ হোৱাৰ পথত বুলি মজুমদাৰে কয় । এই ডোম থিয়েটাৰৰ (dome theater) জৰিয়তে দৰ্শকে মহাকাশ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব বুলি আমাৰ আগত জনায় সঞ্চালকগৰাকীয়ে ।

খানাপাৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "কেন্দ্ৰটোত চিমুলেটৰো বিকশিত কৰা হৈছে । আনহাতে শিশুৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা উদ্যানখন নিৰ্মাণৰ কাম 90% সম্পূৰ্ণ হৈছে । এই নতুন প্ৰকল্পকেইটা চলিত মাহৰ শেষত নাইবা ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ।"

বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোত দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ অহা ভিৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কয়, "বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ উপৰিও আন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ লোক আহে । জুলাইত গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ বাবে চাদিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছিল ।"

উল্লেখ্য যে, এই বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটোত বিজ্ঞান গেলাৰী, থিম-ভিত্তিক প্ৰদৰ্শনী, 3D বিজ্ঞান চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আদিৰ ব্যৱস্থা আছে । ইয়াত বিশেষকৈ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষার্থীৰ বাবে বিজ্ঞান শিবিৰ, কৰ্মশালা, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা আদি আয়োজন কৰা হয় ।

Dome Theater will soon be opened at the regional Science Centre khanapara
খানাপাৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

কি এই ডোম থিয়েটাৰ ?

ডোম ইয়াক অসমীয়াত গম্বুজ থিয়েটাৰ বুলি কোৱা হয় ৷ দৰ্শকক আগুৰি থকা বক্ৰ পৰ্দাৰ সৈতে এক বিশেষ স্থান, যিয়ে এক নিমজ্জিত দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা সৃষ্টি কৰে । পৰ্দাখন সাধাৰণতে বৃত্তাকাৰ বা অৰ্ধগোলাকাৰ, দৰ্শকৰ ওপৰত আৰু চাৰিওফালে বিস্তৃত আৰু দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ উন্নত প্ৰজেকচন আৰু শব্দ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

