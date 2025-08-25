ETV Bharat / technology

ৱাই-ফাই, মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা - কি সঁচা কি মিছা ? - WI FI MOBILE TOWER CAUSE CANCER

ৱাই-ফাই, মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিকিৰণে সৃষ্টি অথবা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নেকি কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা ৷ কি কয় বিশেষজ্ঞ তথা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থাই ---

does-5g-mobile-network-cause-cancer-myths-and-facts
প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 11:02 AM IST

8 Min Read

হায়দৰাবাদ: ঘৰৰ সমীপৰ মোবাইল টাৱাৰ দেখি কেতিয়াবা আপুনিও উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নেকি ? এই টাৱাৰবোৰৰ পৰা ওলোৱা বিকিৰণে আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যও ক্ষতি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ কেন্সাৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবেনে ?

এই ভয়টো কেৱল আপোনাৰ নহয় — হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মূৰত এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা স্বাভাৱিকতেই ঘটা দেখা যায় ।

এই লেখাটোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিকিৰণ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান হানিকাৰক হ’ব পাৰে, ই প্ৰকৃততে কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে জড়িত নে নহয় আৰু যদিহে হয় তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ নিজকে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব ।

  • ৱাই-ফাই

ৱাই-ফাই হৈছে লেপটপ, স্মাৰ্টফোন আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক বেতাঁৰ প্ৰযুক্তি । ৱাই-ফাইয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণৰ জৰিয়তে তথ্য প্ৰেৰণ কৰে, যিটো শক্তিৰ এটা প্ৰকাৰ যিয়ে বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ (EMF) নামেৰে জনাজাত এক অঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰে ।

ৱাই-ফাইৰ পৰা অহা বিকিৰণে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, যেনে কৰ্কট সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি বহু সময়ত বহুতেই আশংকা প্ৰকাশ কৰি অহা দেখা হৈছে । কিন্তু বৰ্তমান মানুহৰ ৱাই-ফাইৰ সংস্পৰ্শৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত কোনো বিপদৰ বিষয়ে গৱেষণাগাৰত প্ৰমাণ হোৱা নাই । বৰ্তমান পৰ্যন্ত বহুল এই ধাৰণাৰ কোনো প্ৰমাণিত উত্তৰ নাই, কিয়নো ৱাই-ফাই বা ইএমএফে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্কট সৃষ্টি কৰে বুলি বৈজ্ঞানিকভাৱে বৰ্তমানেও প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।

2011 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ গৱেষণা সংস্থাই (আই এ আৰ চি) ই এম এফক “মানুহৰ বাবে সম্ভৱতঃ কাৰ্চিনোজেনিক” বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল । এই শ্ৰেণীবিভাজন 30 জনীয়া বিজ্ঞানীৰ এটা দলে কৰিছিল যিয়ে ইএমএফ আৰু কেন্সাৰৰ ওপৰত হোৱা অধ্যয়নসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰিছিল ।

ই এম এফ আৰু কেন্সাৰৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ ফলাফল আছিল বিৰোধী । উদাহৰণস্বৰূপে, 2017 চনৰ গৱেষণামূলক পৰ্যালোচনাত ইংগিত পোৱা গৈছিল যে বেতাঁৰ ডিভাইচৰ ইএমএফে গ্লিঅ’মা নামৰ এক প্ৰকাৰৰ মগজুৰ টিউমাৰৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে 2018 চনৰ এক অধ্যয়নত ইএমএফ আৰু মগজুৰ টিউমাৰৰ মাজত কোনো স্পষ্ট সম্পৰ্ক পোৱা নগ’ল ।

  • 5G টাৱাৰ

5G - পঞ্চম প্ৰজন্মৰ বেতাঁৰ প্ৰযুক্তিয়ে দ্ৰুত গতি, কম বিলম্ব আৰু বৰ্ধিত সংযোগ প্ৰদান কৰি 4G আৰু 3G নেটৱৰ্কতকৈ উন্নত নেটৱৰ্ক প্ৰদান কৰে । ভৱিষ্যদ্বাণী অনুসৰি ইয়াৰ গতি 10 GBPS পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে, যিটো 4G তকৈ 100 গুণ পৰ্যন্ত বেছি দ্ৰুত । লেটেন্সি, ডাটা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ লোৱা সময়, 5G ৰ সৈতে 1 মিলিছেকেণ্ডৰ দৰে কম হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, 5G এ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বহুত বেছি সংখ্যক সংযুক্ত ডিভাইচ সমৰ্থন কৰে, যিয়ে এটা বৃহৎ IoT পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বিকাশত সহায় কৰে । এই উন্নতিসমূহ লাভ কৰিবলৈ 5G য়ে বিভিন্ন বেতাঁৰ বৰ্ণালী বেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, য’ত নিৰ্ভৰযোগ্য কভাৰেজৰ বাবে ছাব-6 গিগাহাৰ্টজ আৰু অতি দ্ৰুত গতিৰ বাবে মিলিমিটাৰ তৰংগ (24-40 গিগাহাৰ্টজ) অন্তৰ্ভুক্ত । ই নেটৱৰ্ক ক্ষমতা, ঘনত্ব বৃদ্ধি আৰু বিলম্ব হ্ৰাস কৰিবলৈ MIMO এন্টেনা ব্যৱস্থা, সৰু কোষ নেটৱৰ্ক আৰু প্ৰান্ত কম্পিউটিঙৰ দৰে প্ৰযুক্তিও ব্যৱহাৰ কৰে ।

ৱাই-ফাই/ম’বাইল টাৱাৰ আৰু কেন্সাৰ সৃষ্টিকাৰী বিকিৰণৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য

নন-আয়নাইজিং বনাম আয়নাইজিং: ৱাই-ফাই ৰাউটাৰ আৰু মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা অহা বিদ্যুৎচুম্বকীয় বিকিৰণ অ-আয়নীয় । ইয়াত DNA ৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ষতি কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত শক্তিৰ অভাৱ, যিটো বিকিৰণৰ বাবে কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰাৰ এক পৰিচিত উপায় । ইয়াৰ বিপৰীতে উচ্চ শক্তিৰ আয়নীকৰণ বিকিৰণ যেনে এক্স-ৰে, গামা ৰশ্মি আৰু UV ৰশ্মিৰ পৰা DNA ৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

দূৰত্ব আৰু সংস্পৰ্শৰ মাত্ৰা: উৎসৰ পৰা দূৰত্বৰ লগে লগে আৰ এফ শক্তিৰ মাত্ৰা নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস পায় । আপোনাৰ মূৰৰ কাষত ৰখা মোবাইল ফোন এটাৰ পৰা দূৰৈৰ টাৱাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি । কাৰণ মোবাইল টাৱাৰ এন্টেনা সাধাৰণতে ওখকৈ ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ সংকেত অনুভূমিকভাৱে নিৰ্দেশিত হয়, অৰ্থাৎ মাটিত এক্সপ’জাৰ সুৰক্ষা সীমাৰ হাজাৰ হাজাৰ গুণ তলত থাকে ।

বিভিন্ন সংস্থাই চলোৱা এই সম্বন্ধীয় পৰীক্ষা

5G নেটৱৰ্কসমূহে মূলতঃ ৰেডিঅ’ ফ্ৰিকুৱেন্সি (RF) বৰ্ণালীৰ ভিতৰত কাম কৰে, যিটো অ-আয়নীকৃত বিকিৰণৰ এটা উপগোট । আয়নীকৰণ বিকিৰণৰ তুলনাত এই ধৰণৰ বিকিৰণৰ শক্তি বহু কম । ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জোৰ দি কয় যে 5G ৰ দৰে উৎসৰ পৰা অহা অ-আয়নীয় বিকিৰণক কেন্সাৰ বা অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰাৰ কোনো নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ পোৱা নাই । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, “বৰ্তমানৰ প্ৰমাণে 5G য়ে ব্যৱহাৰ কৰা ৰেডিঅ’ফ্ৰিকুৱেন্সি পৰিসৰৰ ক্ষেত্ৰকে ধৰি নিম্নস্তৰৰ বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ কোনো বিৰূপ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱ নিশ্চিত নকৰে” (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 2021)।

আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট (এনচিআই) আৰু ইউৰোপীয় আয়োগকে ধৰি স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমানৰ প্ৰমাণসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু সাধাৰণতে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে 5G কে ধৰি আৰএফ-ইএমএফৰ সংস্পৰ্শই কেন্সাৰ হোৱাৰ কোনো নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ নাই । NCI য়ে কয় যে আৰ এফ-ই এম এফৰ সংস্পৰ্শ আৰু কেন্সাৰৰ মাজত থকা সম্পৰ্কক সমৰ্থন কৰা “কোনো সামঞ্জস্যপূৰ্ণ প্ৰমাণ” পোৱা হোৱা নাই, এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যে বৰ্তমানৰ গৱেষণাই কাৰণ-প্ৰভাৱৰ সম্পৰ্ক প্ৰদৰ্শন কৰা নাই (ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট, 2020) ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ অংশস্বৰূপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ গৱেষণা সংস্থাই (IARC) চনত ৰেডিঅ’ফ্ৰিকুৱেন্সি ইলেক্ট্ৰ’মেগনেটিক ফিল্ড (RF-EMF)ক “মানুহৰ বাবে সম্ভৱতঃ কাৰ্চিনোজেনিক” (Group 2B) বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল । 2B গোটত টালক গুড়ি আৰু আচাৰ কৰা শাক-পাচলি আদি পদাৰ্থও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । বৰ্তমান ডব্লিউ এইচ অ’ই 5Gৰ স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ মূল্যায়নৰ বাবে এক প্ৰকল্প চলাই আছে, 2025 চনত ইয়াৰ বিপদৰ মূল্যায়ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমগ্ৰ ৰেডিঅ’ বৰ্ণালীটোক লৈ বিস্তৃত গৱেষণাৰ পিছত বেতাঁৰ প্ৰযুক্তি আৰু 5G ত ব্যৱহৃত কম্পাঙ্ককে ধৰি স্বাস্থ্যজনিত বিৰূপ প্ৰভাৱৰ মাজত কোনো আকস্মিক সম্পৰ্ক কেতিয়াও পোৱা হোৱা নাই ।

চিকিৎসকৰ মন্তব্য

ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নৱনীল বৰুৱাই এই ধাৰণাটো সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোবাইল টাৱাৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে বহু লোকে আপত্তি কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত এটা ধাৰণা আছে যে মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰশ্মিৰ বিকিৰণ হয়, যিয়ে মগজুত অথবা দেহৰ অন্য় অংশত কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আচলতে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৷ কিয়নো আজিলৈকে তেনে কোনো কথা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণ হোৱা নাই ৷ আজি পৰ্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকে, কোনো গৱেষণাগাৰত এই সন্দৰ্ভত কোনো ফলাফল পোৱা হোৱা নাই ৷ সেয়ে এই কথাটো আজি পৰ্যন্ত সত্য বুলি কোনো কাৰণতে ক’ব নোৱাৰি ৷"

"অনুৰূপ কথা ৱাই-ফাইৰ ক্ষেত্ৰতো ৷ ৱাই-ফাইৰ ক্ষেত্ৰতো এনে এক ধাৰণা চলি অহা দেখা যায় যদিও সেয়াও বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকে পৰীক্ষাগাৰত প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই ৷ কেৱল চিটী স্কেন অথবা X-Ray ৰ পৰা ওলোৱা ৰঞ্জন ৰশ্মিৰহে কৰ্কট ৰোগ বিয়পাব পৰা ক্ষমতা থাকে ৷"

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধিক বহলাই উল্লেখ কৰি ডাঃ বৰুৱাই কয়, "মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মগজুৰ টিউমাৰ হোৱা কথাটোও বৰ্তমানেও পৰীক্ষাগাৰত প্ৰমাণ হোৱা নাই ৷ আনকি বল্ুটুথ ব্যৱহাৰকাৰীসকলো এনে শংকাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ৷"

লগতে পঢ়ক

হায়দৰাবাদ: ঘৰৰ সমীপৰ মোবাইল টাৱাৰ দেখি কেতিয়াবা আপুনিও উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নেকি ? এই টাৱাৰবোৰৰ পৰা ওলোৱা বিকিৰণে আপোনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যও ক্ষতি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ কেন্সাৰ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবেনে ?

এই ভয়টো কেৱল আপোনাৰ নহয় — হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মূৰত এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা স্বাভাৱিকতেই ঘটা দেখা যায় ।

এই লেখাটোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিকিৰণ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান হানিকাৰক হ’ব পাৰে, ই প্ৰকৃততে কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে জড়িত নে নহয় আৰু যদিহে হয় তেন্তে ইয়াৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ নিজকে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব ।

  • ৱাই-ফাই

ৱাই-ফাই হৈছে লেপটপ, স্মাৰ্টফোন আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক বেতাঁৰ প্ৰযুক্তি । ৱাই-ফাইয়ে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিৰণৰ জৰিয়তে তথ্য প্ৰেৰণ কৰে, যিটো শক্তিৰ এটা প্ৰকাৰ যিয়ে বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ (EMF) নামেৰে জনাজাত এক অঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰে ।

ৱাই-ফাইৰ পৰা অহা বিকিৰণে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, যেনে কৰ্কট সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি বহু সময়ত বহুতেই আশংকা প্ৰকাশ কৰি অহা দেখা হৈছে । কিন্তু বৰ্তমান মানুহৰ ৱাই-ফাইৰ সংস্পৰ্শৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্যজনিত কোনো বিপদৰ বিষয়ে গৱেষণাগাৰত প্ৰমাণ হোৱা নাই । বৰ্তমান পৰ্যন্ত বহুল এই ধাৰণাৰ কোনো প্ৰমাণিত উত্তৰ নাই, কিয়নো ৱাই-ফাই বা ইএমএফে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্কট সৃষ্টি কৰে বুলি বৈজ্ঞানিকভাৱে বৰ্তমানেও প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।

2011 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ গৱেষণা সংস্থাই (আই এ আৰ চি) ই এম এফক “মানুহৰ বাবে সম্ভৱতঃ কাৰ্চিনোজেনিক” বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল । এই শ্ৰেণীবিভাজন 30 জনীয়া বিজ্ঞানীৰ এটা দলে কৰিছিল যিয়ে ইএমএফ আৰু কেন্সাৰৰ ওপৰত হোৱা অধ্যয়নসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰিছিল ।

ই এম এফ আৰু কেন্সাৰৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ ফলাফল আছিল বিৰোধী । উদাহৰণস্বৰূপে, 2017 চনৰ গৱেষণামূলক পৰ্যালোচনাত ইংগিত পোৱা গৈছিল যে বেতাঁৰ ডিভাইচৰ ইএমএফে গ্লিঅ’মা নামৰ এক প্ৰকাৰৰ মগজুৰ টিউমাৰৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে 2018 চনৰ এক অধ্যয়নত ইএমএফ আৰু মগজুৰ টিউমাৰৰ মাজত কোনো স্পষ্ট সম্পৰ্ক পোৱা নগ’ল ।

  • 5G টাৱাৰ

5G - পঞ্চম প্ৰজন্মৰ বেতাঁৰ প্ৰযুক্তিয়ে দ্ৰুত গতি, কম বিলম্ব আৰু বৰ্ধিত সংযোগ প্ৰদান কৰি 4G আৰু 3G নেটৱৰ্কতকৈ উন্নত নেটৱৰ্ক প্ৰদান কৰে । ভৱিষ্যদ্বাণী অনুসৰি ইয়াৰ গতি 10 GBPS পৰ্যন্ত হ’ব পাৰে, যিটো 4G তকৈ 100 গুণ পৰ্যন্ত বেছি দ্ৰুত । লেটেন্সি, ডাটা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ লোৱা সময়, 5G ৰ সৈতে 1 মিলিছেকেণ্ডৰ দৰে কম হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও, 5G এ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বহুত বেছি সংখ্যক সংযুক্ত ডিভাইচ সমৰ্থন কৰে, যিয়ে এটা বৃহৎ IoT পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ বিকাশত সহায় কৰে । এই উন্নতিসমূহ লাভ কৰিবলৈ 5G য়ে বিভিন্ন বেতাঁৰ বৰ্ণালী বেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, য’ত নিৰ্ভৰযোগ্য কভাৰেজৰ বাবে ছাব-6 গিগাহাৰ্টজ আৰু অতি দ্ৰুত গতিৰ বাবে মিলিমিটাৰ তৰংগ (24-40 গিগাহাৰ্টজ) অন্তৰ্ভুক্ত । ই নেটৱৰ্ক ক্ষমতা, ঘনত্ব বৃদ্ধি আৰু বিলম্ব হ্ৰাস কৰিবলৈ MIMO এন্টেনা ব্যৱস্থা, সৰু কোষ নেটৱৰ্ক আৰু প্ৰান্ত কম্পিউটিঙৰ দৰে প্ৰযুক্তিও ব্যৱহাৰ কৰে ।

ৱাই-ফাই/ম’বাইল টাৱাৰ আৰু কেন্সাৰ সৃষ্টিকাৰী বিকিৰণৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য

নন-আয়নাইজিং বনাম আয়নাইজিং: ৱাই-ফাই ৰাউটাৰ আৰু মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা অহা বিদ্যুৎচুম্বকীয় বিকিৰণ অ-আয়নীয় । ইয়াত DNA ৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ষতি কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত শক্তিৰ অভাৱ, যিটো বিকিৰণৰ বাবে কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰাৰ এক পৰিচিত উপায় । ইয়াৰ বিপৰীতে উচ্চ শক্তিৰ আয়নীকৰণ বিকিৰণ যেনে এক্স-ৰে, গামা ৰশ্মি আৰু UV ৰশ্মিৰ পৰা DNA ৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

দূৰত্ব আৰু সংস্পৰ্শৰ মাত্ৰা: উৎসৰ পৰা দূৰত্বৰ লগে লগে আৰ এফ শক্তিৰ মাত্ৰা নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস পায় । আপোনাৰ মূৰৰ কাষত ৰখা মোবাইল ফোন এটাৰ পৰা দূৰৈৰ টাৱাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি । কাৰণ মোবাইল টাৱাৰ এন্টেনা সাধাৰণতে ওখকৈ ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ সংকেত অনুভূমিকভাৱে নিৰ্দেশিত হয়, অৰ্থাৎ মাটিত এক্সপ’জাৰ সুৰক্ষা সীমাৰ হাজাৰ হাজাৰ গুণ তলত থাকে ।

বিভিন্ন সংস্থাই চলোৱা এই সম্বন্ধীয় পৰীক্ষা

5G নেটৱৰ্কসমূহে মূলতঃ ৰেডিঅ’ ফ্ৰিকুৱেন্সি (RF) বৰ্ণালীৰ ভিতৰত কাম কৰে, যিটো অ-আয়নীকৃত বিকিৰণৰ এটা উপগোট । আয়নীকৰণ বিকিৰণৰ তুলনাত এই ধৰণৰ বিকিৰণৰ শক্তি বহু কম । ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জোৰ দি কয় যে 5G ৰ দৰে উৎসৰ পৰা অহা অ-আয়নীয় বিকিৰণক কেন্সাৰ বা অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰাৰ কোনো নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ পোৱা নাই । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, “বৰ্তমানৰ প্ৰমাণে 5G য়ে ব্যৱহাৰ কৰা ৰেডিঅ’ফ্ৰিকুৱেন্সি পৰিসৰৰ ক্ষেত্ৰকে ধৰি নিম্নস্তৰৰ বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ কোনো বিৰূপ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱ নিশ্চিত নকৰে” (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 2021)।

আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট (এনচিআই) আৰু ইউৰোপীয় আয়োগকে ধৰি স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমানৰ প্ৰমাণসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু সাধাৰণতে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে 5G কে ধৰি আৰএফ-ইএমএফৰ সংস্পৰ্শই কেন্সাৰ হোৱাৰ কোনো নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণ নাই । NCI য়ে কয় যে আৰ এফ-ই এম এফৰ সংস্পৰ্শ আৰু কেন্সাৰৰ মাজত থকা সম্পৰ্কক সমৰ্থন কৰা “কোনো সামঞ্জস্যপূৰ্ণ প্ৰমাণ” পোৱা হোৱা নাই, এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যে বৰ্তমানৰ গৱেষণাই কাৰণ-প্ৰভাৱৰ সম্পৰ্ক প্ৰদৰ্শন কৰা নাই (ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট, 2020) ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ অংশস্বৰূপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্সাৰ গৱেষণা সংস্থাই (IARC) চনত ৰেডিঅ’ফ্ৰিকুৱেন্সি ইলেক্ট্ৰ’মেগনেটিক ফিল্ড (RF-EMF)ক “মানুহৰ বাবে সম্ভৱতঃ কাৰ্চিনোজেনিক” (Group 2B) বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল । 2B গোটত টালক গুড়ি আৰু আচাৰ কৰা শাক-পাচলি আদি পদাৰ্থও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । বৰ্তমান ডব্লিউ এইচ অ’ই 5Gৰ স্বাস্থ্যজনিত বিপদৰ মূল্যায়নৰ বাবে এক প্ৰকল্প চলাই আছে, 2025 চনত ইয়াৰ বিপদৰ মূল্যায়ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমগ্ৰ ৰেডিঅ’ বৰ্ণালীটোক লৈ বিস্তৃত গৱেষণাৰ পিছত বেতাঁৰ প্ৰযুক্তি আৰু 5G ত ব্যৱহৃত কম্পাঙ্ককে ধৰি স্বাস্থ্যজনিত বিৰূপ প্ৰভাৱৰ মাজত কোনো আকস্মিক সম্পৰ্ক কেতিয়াও পোৱা হোৱা নাই ।

চিকিৎসকৰ মন্তব্য

ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নৱনীল বৰুৱাই এই ধাৰণাটো সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোবাইল টাৱাৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে বহু লোকে আপত্তি কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত এটা ধাৰণা আছে যে মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰশ্মিৰ বিকিৰণ হয়, যিয়ে মগজুত অথবা দেহৰ অন্য় অংশত কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ আচলতে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৷ কিয়নো আজিলৈকে তেনে কোনো কথা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণ হোৱা নাই ৷ আজি পৰ্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকে, কোনো গৱেষণাগাৰত এই সন্দৰ্ভত কোনো ফলাফল পোৱা হোৱা নাই ৷ সেয়ে এই কথাটো আজি পৰ্যন্ত সত্য বুলি কোনো কাৰণতে ক’ব নোৱাৰি ৷"

"অনুৰূপ কথা ৱাই-ফাইৰ ক্ষেত্ৰতো ৷ ৱাই-ফাইৰ ক্ষেত্ৰতো এনে এক ধাৰণা চলি অহা দেখা যায় যদিও সেয়াও বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকে পৰীক্ষাগাৰত প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই ৷ কেৱল চিটী স্কেন অথবা X-Ray ৰ পৰা ওলোৱা ৰঞ্জন ৰশ্মিৰহে কৰ্কট ৰোগ বিয়পাব পৰা ক্ষমতা থাকে ৷"

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধিক বহলাই উল্লেখ কৰি ডাঃ বৰুৱাই কয়, "মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মগজুৰ টিউমাৰ হোৱা কথাটোও বৰ্তমানেও পৰীক্ষাগাৰত প্ৰমাণ হোৱা নাই ৷ আনকি বল্ুটুথ ব্যৱহাৰকাৰীসকলো এনে শংকাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ৷"

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

DOES 5G CAUSE CANCERCELL PHONES AND CANCER RISKমোবাইল টাৱাৰৰ পৰা কৰ্কট ৰোগETV BHARAT ASSAM TECH NEWSWI FI MOBILE TOWER CAUSE CANCER

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.