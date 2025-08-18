হায়দৰাবাদ: আগন্তুক দীপাৱলীৰ ভিতৰত যাত্ৰীবাহী গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ জি এছ টি সংস্কাৰ ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে জি এছ টি তৰপসমূহ সহজ কৰি তোলাৰ লগতে কিছুমান সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰৰ বোজা কমি যাব ।
মূলতঃ সাধাৰণ মানুহৰ বাবে উপযোগী যান-বাহনৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ।
4 ৰ সলনি দুইতৰপীয়া জি এছ টি
বৰ্তমান আমাৰ দেশত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ ওপৰত 5%, 12%, 18% আৰু 28% হাৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । নতুন সংস্কাৰত চৰকাৰে এই চাৰিটা তৰপক মাত্ৰ দুটালৈ হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে - মানক আৰু যোগ্য । জানিব পৰা মতে এই দুটাৰ অধীনত 5 শতাংশ আৰু 18 শতাংশ কৰ থাকিব । ইয়াৰ মতে বৰ্তমান 28 শতাংশ টেক্স থকা গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহন 18 শতাংশ টেক্সলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদি এই কথা সঁচা হয় তেন্তে গ্ৰাহকৰ বাবে বাহনৰ মূল্য 5 ৰ পৰা 10 শতাংশ হ্ৰাস পাব ।
এই পৰিৱৰ্তনে মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিব । বিশেষকৈ ইয়াৰ দ্বাৰা এণ্ট্ৰি লেভেল দুচকীয়া বাহন আৰু 10 লাখতকৈ কম মূল্যৰ চাব কম্পেক্ট গাড়ীৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাব 10 ৷ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে অধিক লোকে নতুন বাহন ক্ৰয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ’ব । ইয়াৰ ফলত অটোম’বাইল খণ্ডক এক বৃহৎ গতি লাভ কৰিব ।
অটোম’বাইলৰ উপাদানৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনা
ইয়াৰ উপৰিও অটোম’বাইলৰ উপাদানৰ ওপৰত কৰ হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে । ইয়াৰ ফলত বাহন নিৰ্মাণৰ ব্যয় হ্ৰাস পাব । ইয়াৰ ফলত অৱশেষত গ্ৰাহকৰ বাবে পৰিচালনা ব্যয় হ্ৰাস পাব । দীৰ্ঘদিন ধৰি দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতাই এই জি এছ টি হ্ৰাসৰ দাবী জনাই আহিছে । বৈদ্যুতিক বাহনৰ ওপৰত বৰ্তমান 5% কৰ স্লেব অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰে সেউজ শক্তিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে এই কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই । অৱশ্যে বিলাসী গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতো পুৰণি কৰ ফলক অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ।
এইবোৰৰ উপৰিও যাত্ৰীবাহী বাহনৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ ক্ষতিপূৰণৰ চেছও অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিলাসী সামগ্ৰী আৰু ধঁপাতৰ দৰে সামগ্ৰীৰ ওপৰত 40 শতাংশ কৰ আৰোপ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
এই জি এছ টি সংস্কাৰৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল যান-বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাই নহয়, বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে ব্যৱসায় কৰাত সহজ কৰি তোলা । আমেৰিকাই আৰোপ কৰা উচ্চ শুল্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনীতিত এক উত্থান ঘটিব ।
এই কৰ কৰ্তনৰ ফলত ঘৰুৱা সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ মূল্যও হ্ৰাস পাব । ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ হিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । শীঘ্ৰে জি এছ টি পৰিষদে এই পৰামৰ্শসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে এই সিদ্ধান্তসমূহ শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ সুবিধা যাতে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যায় তাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা হ’ব । যদি সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি হয় তেন্তে এই দীপাৱলীৰ ভিতৰত বা অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহ আৰু নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
