CMF এ ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিব গ্লোবেল টেকনোল’জী হাব; সৃষ্টি হ’ব 1800 নিয়োগৰ সুবিধা

CMF এ ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিব গ্লোবেল টেকনোল’জী হাব; সৃষ্টি হ’ব 1800 নিয়োগৰ সুবিধা
লণ্ডনস্থিত টেক কোম্পানী নাথিঙে ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ ব্ৰেণ্ড হিচাপে CMF ক স্পিন অফ কৰি অপ্টিমাছৰ সৈতে 10 কোটি ডলাৰৰ উৎপাদন যৌথ উদ্যোগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Published : September 26, 2025 at 11:42 AM IST
হায়দৰাবাদ: লণ্ডনস্থিত টেক কোম্পানী নাথিঙে ঘোষণা কৰিছে যে পূৰ্বৰ ছাব ব্ৰেণ্ড CMF এ এতিয়া এটা স্বতন্ত্ৰ সহযোগী কোম্পানী হিচাপে কাম কৰিব, ভাৰতে ইয়াৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ, উৎপাদন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে কাম কৰিব ।
ভাৰতক নাথিং আৰু চিএমএফ দুয়োটা সামগ্ৰীৰ বাবে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্থান দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এক যৌথ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভাৰতীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ নিৰ্মাতা অপ্টিমাছ ইনফ্ৰাকম লিমিটেডৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে নাথিঙে । কোম্পানীসমূহে 10 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক বিনিয়োগ কৰিব আৰু অহা তিনি বছৰত ভাৰতত 1800 ৰো অধিক চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব ।
আজিলৈকে নথিঙে ইতিমধ্যে দেশখনত 20 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক বিনিয়োগ কৰিছে ৷ 'নাথিং'ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্ল পেইয়ে কয় যে ভাৰতে বিশ্বব্যাপী স্মাৰ্টফোন উদ্যোগৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা পালন কৰিব । আমি দুবছৰ পূৰ্বে মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা CMF ৰ বজাৰে ভালদৰে গঢ় লৈছে দেশখনত ।
অপ্টিমাছৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ অশোক গুপ্তাই লগতে কয়, “নাথিঙৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বক লৈ আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছো; ই আমাক আজি আৰু কাইলৈৰ সামগ্ৰীৰ বাবে আমাৰ বিশ্বমানৰ উৎপাদন ক্ষমতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ অনুমতি দিব । গ্ল’বেল ব্ৰেণ্ডসমূহে ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে বাছি লোৱাটো ভাৰতীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ শক্তি আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰমাণ । এই অংশীদাৰিত্ব চলি আছে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদনৰ বাহিৰেও ই আমাক ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰিব; যিবোৰ ভাৰতত ডিজাইন কৰা হ’ব, যিয়ে আমাৰ জনসাধাৰণৰ উদ্ভাৱন আৰু প্ৰতিভাক অনাগত বছৰবোৰত বিশ্বৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব ।”
CMF ৰ বিশ্বব্যাপী বিপণন কাৰ্যকলাপ দেশলৈ স্থানান্তৰিত কৰা আৰু হিমাংশু টেণ্ডনক চিএমএফ বিজনেছৰ ভিপি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াকে ধৰি নাথিঙে ভাৰতত উপস্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে টাইগাৰ গ্ল’বেলৰ নেতৃত্বত আৰু নতুন বিনিয়োগকাৰী নিখিল কামথে যোগদান কৰি 1.3 বিলিয়ন ডলাৰৰ মূল্যত ছিৰিজ চিৰ 20 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰৰ পুঁজিও সংগ্ৰহ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক