ETV Bharat / technology

মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰমাইয়াই মুকলি কৰিলে BTS-2024

By ETV Bharat Tech Team

নিপ্পুনা কৰ্ণাটকৰ অংশ হিচাপে গ্লোবেল টেক জায়ান্ট মাইক্ৰ’ছফ্ট, ইণ্টেল, এচেঞ্চাৰ, আই বি এম আৰু বি এফ এছ আই কনচৰ্টিয়ামৰ সৈতে পাঁচটা কৌশলগত বুজাবুজিৰ বুজাবুজিৰ আদান-প্ৰদান কৰা হৈছে । এই বুজাবুজি চুক্তিসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে অহা বছৰত 1,00,000 প্ৰশিক্ষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া, য’ত 70 শতাংশ প্ৰশিক্ষিত পেছাদাৰী লোকক নিয়োজিত কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।

মাইক্ৰ’ছফ্টৰ সৈতে ডিপ টেকক গুৰুত্ব দি বছৰি 10 হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে । তেওঁ কয় যে চৰকাৰে AI for ALL, AI for Youth আৰু Unnati আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে 20,000+ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক AI ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ইণ্টেলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে ।

কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ সহযোগত এচেঞ্চাৰে 10 হাজাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীক চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আৰু কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙৰ দৰে উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে । তেওঁ কয় যে আই বি এম য়ে 50 হাজাৰ লোকক হাতে কামে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এ আই আৰু ক্লাউড সেৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

ষ্টাৰ্টআপ স্প্ৰিংবৰ্ড প্ৰগ্ৰেম- বিটিএছ 2024 কৰ্ণাটকৰ ষ্টাৰ্টআপসমূহক তিনিটা স্তম্ভৰ জৰিয়তে শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইনভেষ্টাৰ কানেক্ট (মূল বিনিয়োগকাৰী আৰু উদ্যোগৰ নেতাসকলৰ সৈতে ষ্টাৰ্টআপসমূহক সংযোগ কৰা), মেণ্টৰ কানেক্ট আৰু ইনোভাৰ্ছ ষ্টাৰ্টআপসমূহক শক্তিশালী কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷