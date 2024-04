সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা Click here ট্ৰেণ্ড কি ? - Click Here Trend

নেশ্যনেল ডেস্ক,৩১ মাৰ্চ : সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্ম 'এক্স'ত ভাইৰেল হৈ পৰিছে 'Click here trend'। কিন্তু কি এই 'Click here trend' । সামাজিক মাধ্যমত বগা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সৈতে ক'লা ৰঙৰ কাড় চিহ্নৰ সৈতে ডাঙৰ আখৰেৰে 'Click here' লিখা আছে । যি এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ।

এক্স-ত এখন ফটো ভাইৰেল হৈ আছে, য'ত ডাঙৰ ক'লা আখৰত লিখা আছে 'Click here' । ইয়াৰ বাওঁফালে তলত পাতল ৰঙেৰে এটা কাড় চিহ্ন আৰু 'Alt' লিখা আছে । এনে পৰিস্থিতিত, আপুনি 'Alt'ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে, এটা মেছেজ বা কেপশ্বন ওলাব । উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওক বিজেপিয়ে ইয়াত 'Click here' ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত আপুনি Alt-ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে, ই 'ফিৰ এক বাৰ মোদী চৰকাৰ' দেখুৱাব । আপুনি এই Altত ক্লিক নকৰিলে, ইয়াৰ পিছফালৰ বাৰ্তা বা কেপশ্বনটো নোলাব । সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই ফটোখন নিৰ্বিচাৰভাৱে শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু সকলোৰে একেই প্ৰশ্ন আছে যে ই কি ?

উল্লেখ্য যে 'Click here' এক টেক্স ফিছাৰ বা সুবিধা । যিটো এক্সত বহু দিন আগতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ফটোখনৰ বিষয়ে যিকোনো লিখিব পাৰে । এই টেক্স সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি, আপুনি এক-শাৰী কেপশ্বনৰ সৈতে এক হাজাৰ শব্দলৈকে বাৰ্তা লিখিব পাৰে । দৰাচলতে, এই ট্ৰেণ্ডিং সুবিধাৰ সৈতে এক্সয়ে কৈছে যে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে অধিক সংখ্যক লোকৰ ওচৰলৈ যাব আৰু ই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও যাব যিসকলে সামাজিক মাধ্যমত অতি কম ব্যৱহাৰ কৰে বা ইণ্টাৰনেটৰ গতিও অতি কম । এক্সয়ে কেৱল ফটোখনেৰে এই সুবিধাটো আৰম্ভ কৰিছে, এই সুবিধাটো ভিডিঅ'টোৰ সৈতে উপলব্ধ নহয় ।

দেশত লোকসভা নিৰ্বাচন ২০২৪ ৰ উত্তেজনাৰ মাজতে, দেশৰ বহুতো বৃহৎ দলেও এই ট্ৰেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আম আদমি পাৰ্টী, শিৱসেনা, কংগ্ৰেছৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও ইয়াক নিৰ্বিচাৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে । যদি আপুনি এক্সৰ এই নতুন সুবিধাটোৰ বিষয়েও উৎসাহিত আৰু প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ বাবে কিছুমান সৰল প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰিব পাৰে ।

যদি আপুনি পোষ্ট কৰিবলৈ এক্স-ত এখন ফটো আপলোড কৰে, আপুনি ফটোখনৰ সৈতে +Alt প্ৰত্যক্ষ কৰিব ।

+Alt ক্লিক কৰি, আপুনি সেই ফটোখনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিকোনো কেপশ্বন বা বাৰ্তা লিখিব আৰু চেভ কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ পিচত, যেতিয়া আপুনি ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰে, Altত ক্লিক কৰাৰ পিচত আপোনাৰ অনুৰাগী বা ৰাইজক ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ্তা বা কেপশ্বন দেখুওৱা হ'ব ।

বিশেষ কথাটো হ'ল 'Click here' সুবিধাটো ম'বাইল বা লেপটপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

