ধাতু-কাৰ্বনিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে 3 বিজ্ঞানীলৈ আগবঢ়োৱা হ’ল চলিত বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা
আজি ঘোষণা কৰা হ’ল 2025 বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা । তিনিজনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই নোবেল বঁটা ৷
হায়দৰাবাদ: ৰয়েল ছুইডিছ একাডেমী অৱ ছায়েন্সে বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে 2025 বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ৷ ধাতু–জৈৱিক কাঠামোৰ বিকাশৰ বাবে কৰা কামৰ বাবে চুছুমু কিটাগাৱা, ৰিচাৰ্ড ৰবছন আৰু ওমৰ এম য়াঘীক প্ৰদান কৰা হৈছে 2025 বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা ।
ছুছুমু কিটাগাৱা, ৰিচাৰ্ড ৰবছন আৰু ওমৰ য়াঘীক প্ৰদান কৰা হৈছে 2025 চনৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা । তেওঁলোকে আণৱিক স্থাপত্যৰ এক নতুন ৰূপ গঢ়ি তুলিছে । ইহঁতৰ নিৰ্মাণত ধাতুৰ আয়নে মূল শিলা হিচাপে কাম কৰে যিবোৰ দীঘলীয়া জৈৱিক (কাৰ্বন ভিত্তিক) অণুৰ দ্বাৰা সংযুক্ত । ধাতুৰ আয়ন আৰু অণুবোৰ একেলগে সংগঠিত হৈ বৃহৎ গহ্বৰ থকা স্ফটিক গঠন কৰে । এই ছিদ্ৰযুক্ত পদাৰ্থবোৰক ধাতু-জৈৱিক কাঠামো (MOF) বোলা হয় । এম অ’ এফসমূহত ব্যৱহৃত বিল্ডিং ব্লকসমূহৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ৰসায়নবিদসকলে ইয়াক নিৰ্দিষ্ট পদাৰ্থ ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰিব পাৰে । এম অ’ এফ সমূহে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াও চলাব পাৰে বা বিদ্যুৎ পৰিবাহী কৰিব পাৰে ।
তিনিওজনে “বৃহৎ পৰিসৰসহ আণৱিক নিৰ্মাণ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ মাজেৰে গেছ আৰু অন্যান্য ৰাসায়নিক পদাৰ্থ প্ৰবাহিত হ’ব পাৰে” বুলি নোবেল বঁটাৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতিযোগে জানিবলৈ পোৱা গৈছে । এনে নিৰ্মাণৰ সহায়ত মৰুভূমিৰ বায়ুৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি, কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ধৰি ৰাখিব পাৰি, বিষাক্ত গেছ জমা কৰিব পাৰি বা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ অনুঘটক হিচাপে কাম কৰিব পাৰি বুলিও এই বিবৃত্তিত উল্লেখ কৰা হৈছে।
ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নোবেল সমিতিৰ অধ্যক্ষ হাইনাৰ লিংকে কয়, “ধাতু-জৈৱিক কাঠামোৰ বিশাল সম্ভাৱনা আছে, ই নতুন কাৰ্যৰ সৈতে নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ বাবে পূৰ্বতে অভাৱনীয় সুযোগ আনে ।”
উল্লেখ্য যে, 2024 চনত এই বঁটাটো লাভ কৰিছিল ছিয়াটলৰ ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ ৰসায়নবিদ ডেভিড বেকাৰ আৰু লণ্ডনত অৱস্থিত ব্ৰিটিছ-আমেৰিকান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) গৱেষণাগাৰ গুগল ডিপমাইণ্ডৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানী ডেমিছ হাছাবিছ আৰু জন জাম্পাৰে ।
