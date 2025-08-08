হায়দৰাবাদ: অৱশেষত সকলোৰে বাবে 7 আগষ্টৰ দিনা OpenAI এ মুকলি কৰে GPT-5 । কোম্পানীটোৱে এই নতুন মডেলটো নিজৰ “এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ তীক্ষ্ণ, দ্ৰুত আৰু উপযোগী মডেল” বুলি অভিহিত কৰিছে, যিয়ে সকলোৰে হাতলৈ বিশেষজ্ঞ পৰ্যায়ৰ বুদ্ধিমত্তা আনিছে । ভাল খবৰটো হ’ল যে GPT-5 সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব আৰু যিসকলে ধন দিবলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকৰ বাবে GPT-5 Pro সুলভ হ’ব, যিয়ে আৰু অধিক উন্নত যুক্তি আৰু অধিক বিশদ, সঠিক উত্তৰ আগবঢ়াব ।
OpenAI এ কয় যে তেওঁলোকে ভ্ৰম হ্ৰাস কৰা আৰু জৈৱিক বিপদত অৰিহণা যোগাব পৰা উৎপাদন হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত OpenAI-এ কয় যে তেওঁলোকে বিপদ কম কৰিবলৈ শক্তিশালী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিছে ।
GPT-5 উপলব্ধতা আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিনামূলীয়া নেকি ?
GPT‑5 is available to all Plus, Pro, Team, and Free users starting today with access for Enterprise and Edu coming in one week. It may take a few days to roll out to all Free users.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
- Pro users get unlimited access to GPT-5 & access to GPT‑5 Pro, ideal for the most challenging,…
কাৰিকৰী দিশৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ উপলব্ধতাৰ বিষয়ে জানো আহক । সকলো প্লাছ, প্ৰ’, টিম আৰু ফ্ৰী ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব GPT-5 । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যদি আপুনি ChatGPT ৰ বিনামূলীয়া সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপুনি GPT-5 ও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে কয় যে এসপ্তাহৰ পিছত এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এডুৰ গ্ৰাহকৰ বাবেও প্ৰৱেশ উপলব্ধ হ’ব ।
ব্যৱহাৰৰ সীমা সন্দৰ্ভত, পেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জিপিটি-5 নিষেধাজ্ঞা অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু জিপিটি-5 প্ৰ’ৰ প্ৰৱেশো লাভ কৰিব । টিম, এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এডুৰ গ্ৰাহকসকলেও তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কামৰ বাবে জিপিটি-5 ক অবিকল্পিত আৰ্হি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে কোম্পানীয়ে কয় যে এটা সীমা আছে: এবাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ GPT-5 ব্যৱহাৰৰ সীমাত উপনীত হ’লে, ChatGPT GPT-5 Mini লৈ ঘূৰি আহিব, যিটো এটা সৰু কিন্তু তথাপিও যথেষ্ট সক্ষম মডেল ।
উপলব্ধতাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে 7 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব জিপিটি-5 ৰ ৰোলআউট । কিন্তু কোম্পানীটোৱে কয় যে বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উন্নতভাৱে উপলব্ধতা লাভ কৰিবলৈ কেইদিনমান সময় লাগিব পাৰে ।
GPT-5 ত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব ?
GPT-5 is here.— OpenAI (@OpenAI) August 7, 2025
Rolling out to everyone starting today.https://t.co/rOcZ8J2btI pic.twitter.com/dk6zLTe04s
আপুনি একো কৰিব নালাগে কাৰণ যেতিয়াই আপুনি চাইন ইন কৰাৰ সময়ত ChatGPT খোলে, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা মডেলটো হ'ব GPT-5 । ই GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-Mini, GPT-4.1 আৰু GPT-4.5 ৰ স্থান ল'ব । আপুনি মাত্ৰ এটা প্ৰমপ্ট টাইপ কৰিব লাগিব আৰু GPT-5 এ তাৰ পৰাই দায়িত্ব ল'ব ।
OpenAI এ কয়, “GPT5 হৈছে এটা স্মাৰ্ট, দক্ষ মডেলৰ সৈতে এটা ঐক্যবদ্ধ ব্যৱস্থা যিয়ে বেছিভাগ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে, কঠিন সমস্যাৰ বাবে এটা গভীৰ যুক্তি মডেল (GPT5 চিন্তাধাৰা) আৰু এটা বাস্তৱসময় ৰাউটাৰ যিয়ে কথোপকথনৰ ধৰণ, জটিলতা, সঁজুলিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আপোনাৰ স্পষ্ট উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো দ্ৰুতভাৱে সিদ্ধান্ত লয় ।”
অপেনএআইৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে জিপিটি-5 ক এনে এক সঁজুলি বুলি অভিহিত কৰিছে যিয়ে সকলোৰে হাতৰ মুঠিত প্ৰতিটো বিষয় সন্দৰ্ভত গৱেষণা পৰ্যায়ৰ জ্ঞান আয়ত্তত আছে । সংবাদ মাধ্যমক দিয়া মন্তব্যত অল্টমেনে কয়, "জিপিটি-5 প্ৰথমবাৰৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এনে লাগে যেন আপুনি যিকোনো বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতিছে । ই মোক মনত পেলাই দিয়ে যেতিয়া আইফোনটো সেই বিশাল, পুৰণি পিক্সেলবোৰৰ পৰা ৰেটিনা ডিছপ্লেলৈ গৈছিল ।”
GPT-5 now rolled out to 20% of paid users and doing >2B TPM on the API! so far so good...— Sam Altman (@sama) August 7, 2025
excellent work by the eng and infra teams!
ChatGPT 5 পূৰ্বৰ OpenAI মডেলৰ বিৱৰ্তন যেন লাগে যদিও কোম্পানীয়ে কয় যে ই ক'ডিং আৰু ছফ্টৱেৰ বিকাশৰ কামত বিশেষভাৱে শক্তিশালী হ'ব ।
লগতে পঢ়ক