BSNL এ মুকলি কৰিলে VoWiFi সেৱা, এতিয়াৰে পৰা দুৰ্বল নেটৱৰ্কতো সম্ভৱ হ’ব ফোনকল

BSNL এ মুকলি কৰিলে VoWiFi সেৱা, এতিয়াৰে পৰা দুৰ্বল নেটৱৰ্কতো সম্ভৱ হ’ব ফোনকল
BSNL ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া দুৰ্বল নেটৱৰ্কতো ৱাই-ফাইৰ জৰিয়তে কল কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে আৰম্ভ কৰিছে VoWiFi সেৱা । জানক এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ ---
Published : October 4, 2025 at 1:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি BSNL ছিম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনাৰ ঘৰ বা কাৰ্যালয়ত নেটৱৰ্ক সঠিকভাৱে কাম নকৰে, তেন্তে আপুনি আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । পশ্চিম আৰু দক্ষিণ মণ্ডলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি BSNL এ মুকলি কৰিছে ভইচ অভাৰ ৱাই-ফাই (ভ’ৱাইফাই) সেৱা । অৰ্থাৎ এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৱাই-ফাইৰ জৰিয়তে ফোন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ মোবাইল নেটৱৰ্ক হওক বা নহওক ।
বিএছএনএলে বিশেষভাৱে বিএছএনএলৰ সংকেত দুৰ্বল আৰু সংযোগ দুৰ্বল অঞ্চলত বাস কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল । এতিয়া যদি আপোনাৰ ৱাই-ফাই আছে আৰু আপোনাৰ ফোনটোৱে ভ’ৱাইফাই সমৰ্থন কৰে তেন্তে কলিং নিৰৱচ্ছিন্ন হ’ব । জিঅ’ আৰু এয়াৰটেলৰ দৰে ব্যক্তিগত টেলিকম কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰকাৰীক এই বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছে । এতিয়া BSNL য়েও অফাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনত আৰম্ভ কৰা হৈছে
2 অক্টোবৰত BSNL ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনৰ সময়ত ড’টৰ সম্পাদক নীৰজ মিট্টলে ভ’ৱাইফাইক মুকলি কৰে । BSNL ৰ আন এক ডাঙৰ খবৰ হ’ল ভাৰতৰ 1 লাখ 65 হাজাৰ ডাকঘৰৰ পৰা এতিয়া গ্ৰাহকে বি এছ এন এলৰ চিম আৰু ৰিচাৰ্জ সেৱা লাভ কৰিব । এই সুবিধাৰ স্পষ্ট উদ্দেশ্য হ’ল ভাৰতীয় ডাক সেৱাৰ সহায়ত কোম্পানীটোৱে দেশৰ গাঁও-নগৰলৈ সংযোগ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচাৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ বি এছ এন এলে মুম্বাইত 4G সেৱা আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আগষ্ট মাহত কোম্পানীটোৱে দিল্লীত BSNL 4G সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল । তদুপৰি চৰকাৰ সমৰ্থিত এই ভাৰতীয় টেলিকম কোম্পানীয়ে এতিয়া দেশজুৰি ই-ছিম সেৱা আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে BSNL এ টাটা কমিউনিকেচনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । তদুপৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শেহতীয়াকৈ ওড়িষাৰ ঝাৰছুগুডাত বিএছএনএলৰ সম্পূৰ্ণ থলুৱা 4G নেটৱৰ্ক উদ্বোধন কৰে । BSNL ৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া অভিযানৰ দিশত এয়া এক বৃহৎ পদক্ষেপ ।
