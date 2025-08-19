হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী BMW ইণ্ডিয়াই নিজৰ BMW 3 ছিৰিজৰ 50 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে BMW 330L এম স্প’ৰ্ট (দীঘল হুইলবেছ) আৰু BMW M340I 50 জাহৰে সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । দুয়োটা মডেল কোম্পানীটোৰ চেন্নাই প্লাণ্টত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো মডেল মাত্ৰ 50 টা ইউনিটত সীমাবদ্ধ থাকিব, যিটো একচেটিয়াভাৱে BMW অনলাইন শ্বপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ’ব ।
BMW 330L এম স্প’ৰ্ট 50 Jahre এডিচনৰ মূল্য 64 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম), আনহাতে BMW M340I 50 Jahre এডিচনৰ মূল্য 76.90 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। প্ৰতিখন গাড়ীক লেজাৰত খোদিত কৰা ‘1/50’ প্ৰতীক দিয়া হ’ব, য’ত ইয়াৰ ইউনিট নম্বৰ প্ৰদৰ্শিত হ’ব । বিএমডব্লিউ M340I ক্ৰেতাসকলক স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে বিএমডব্লিউ 3.0 চিএছএলৰ 1:18 স্কেল মডেলও দিয়া হ’ব ।
BMW 330Li M Sport 50 Jahre Edition ৰ বাহ্যিক অংশ
BMW 330li M Sport Special Edition ৰ বাহিৰৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ইয়াৰ গ্ৰীলত BMW’s M হাই-গ্লছ শ্বেড’লাইন, উইণ্ড’ চাৰউণ্ড, ডিফ্য়ুজাৰ আৰু টেইলপাইপৰ সৈতে গাঢ় বাহিৰৰ ফিনিচিং বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনত এডাপ্টিভ এল ই ডি হেডলাইট আৰু 18 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল আছে ।
BMW 330Li M Sport 50 Jahre Edition ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
এই গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ অংশ চাওক, ইয়াত কাৰ্বন-ফাইবাৰ ট্ৰিম, বিএমডব্লিউ ৱাইডস্ক্ৰীণ কাৰ্ভড ডিছপ্লে, থ্ৰীডি অগমেণ্টেড ভিউৰ সৈতে হেড-আপ ডিছপ্লে, এক্সটেণ্ডেবল থাই সমৰ্থনৰ সৈতে বৈদ্যুতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য কম্ফৰ্ট চিট, আৰু পেনোৰামিক ছানৰুফ দিয়া হৈছে ।
BMW 330Li M Sport 50 Jahre Edition ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
ইয়াত পোৱা আপহ’লষ্টৰীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে গাড়ীখন ভাৰ্নস্কা চামৰাৰে সমাপ্ত কৰা হৈছে, য’ত ক’লা ৰং উপলব্ধ । গাড়ীখনত BMWৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম 8.5 আৰু ইয়াৰ সৈতে এটা AI ব্যক্তিগত সহায়ক আছে । ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বোচাৰ্জড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন পোৱা গৈছে, যিয়ে 254 বিএইচপি শক্তি আৰু 400 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে ।
BMW M 340i 50 Jahre Edition ৰ বাহিৰৰ অংশ
M340i 50 Jahre Edition ৰ বাহিৰৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত গ্ৰীল, টেইলগেট আৰু হুইল হাবকেপ, ব্লেক-আউট এম বেজ আৰু গ্লছ ক’লা পিছফালৰ বেজিঙত স্বকীয় স্মৃতিচিহ্ন প্ৰতীক আছে । ইয়াত ৰেড এম স্প’ৰ্ট ব্ৰেকৰ সৈতে 19 ইঞ্চিৰ জেট ব্লেক এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত শ্বেড’লাইন হেডলাইটৰ সৈতে পিছফালৰ স্পয়লাৰ আছে ।
BMW M 340i 50 Jahre Edition ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
এই গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত পোৱা স্প’ৰ্ট চিটবোৰত ভাৰ্নস্কা চামৰাৰ এম চিলাই দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টেৰিয়ৰত Red 12-o'Clock ষ্টিয়াৰিং মাৰ্কাৰ, কাৰ্বন-ফাইবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ট্ৰিম আৰু এন্থ্ৰাচাইট হেডলাইনাৰৰ সৈতে সমাপ্ত কৰা হৈছে ।
BMW M 340i 50 Jahre Edition ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
পাৰফৰমেন্সৰ বাবে গাড়ীখনত 3.0 লিটাৰ, 6 চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 369 বিএইচপি শক্তি আৰু 500 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে, বিএমডব্লিউৰ এক্সড্ৰাইভ অল-হুইল ড্ৰাইভ ছিষ্টেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ছেডানে 4.4 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ গতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এম-স্প’ৰ্ট ছাচপেনচন আৰু এম-স্প’ৰ্ট এক্সজেষ্টৰ পৰা 10 মিলিমিটাৰ দূৰত্বত এম স্প’ৰ্ট ৰিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
BMW ৱে কয় যে এতিয়া সপ্তম প্ৰজন্মৰ বিএমডব্লিউ 3 ছিৰিজ তেওঁলোকৰ অন্যতম সফল বিশ্বব্যাপী মডেল । কোম্পানীটোৱে কয় যে ‘50 Jahre’ সংস্কৰণৰ লক্ষ্য হৈছে ছেডানৰ ঐতিহ্যৰ পাঁচটা দশক উদযাপন কৰা আৰু ভাৰতীয় গ্ৰাহকক সীমিত সংগ্ৰাহকৰ পছন্দৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।
