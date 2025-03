ETV Bharat / technology

25000 টকাৰ ভিতৰতে বাচনি কৰক উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্মাৰ্টফোন - BEST PHONES UNDER 25000

নাথিং 3(a) ( Nothing )

হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ লগতে ভাৰতীয় বজাৰত বৰ্তমান প্ৰায় প্ৰতিদিনেই মুকলি হয় এটাৰ পাচত আনটো স্মাৰ্টফোন ৷ যদি আপুনি 25 হাজাৰ টকাত এটা ভাল স্মাৰ্টফোন কিনিব বিচাৰে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ৷ 25,000 টকাৰ ভিতৰত কেইটামান উত্তম ফোনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ব এই প্ৰতিবেদনত । এই তালিকাত Nothing, OnePlus আৰু Poco ৰ ফোন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এইবোৰত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে শক্তিশালী প্ৰচেছৰ, বেটাৰী আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিং সমৰ্থনও পায় ।

নাথিং 3(a)

শেহতীয়াকৈ Nothing এ নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম Nothing Phone 3a । এইটো যোৱা বছৰ মুকলি কৰা Phone 2a ৰ এটা উন্নীত সংস্কৰণ । এই স্মাৰ্টফোনটোৰ 6.77 ইঞ্চি FHD + (1080 x 2392 পিক্সেল) AMOLED ডিছপ্লে আছে, যাৰ 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 3000 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পাণ্ডা গ্লাছৰ সুৰক্ষাও উপস্থিত । ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 3 প্ৰচেছৰ আৰু 8 জিবি ৰেমৰ সৈতে 128 জিবি আৰু 256 জিবি ষ্ট’ৰেজৰ বিকল্প আছে । কেমেৰা ছেটআপত আছে 50 এমপি প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 50 এমপি টেলিফটো কেমেৰা (2x অপটিকেল জুম) আৰু 8এমপি আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । এই ফোনটোত 5000mAh বেটাৰী আছে, যিটো 50W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । এই ফোনটো Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Nothing OS 3.1 ত চলি আছে । এই ফোনটোক পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধী হোৱাৰ বাবে IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে । ফোনটোত এনএফচি, ডুৱেল ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আৰু গ্লাইফ ইন্টাৰফেছৰ দৰে বহু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে । 8GB RAM আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ মূল্য 24,999 টকা ৷

ৱানপ্লাছ নৰ্ড চিই4