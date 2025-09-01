হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি এখন অৰ্থনৈতিক আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী বাইক বিচাৰিছে তেন্তে বাজাজ প্লেটিনা 100 আপোনাৰ বাবে সৰ্বোত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে । এই বাইকখন বিশেষভাৱে দৈনন্দিন যাতায়ত আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । সুলভ মূল্য আৰু উৎকৃষ্ট মাইলেজৰ বাবে এই বাইকখন সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ প্ৰিয় দুচকীয়া বাহন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । 2025 চনত বাজাজে নিজৰ জনপ্ৰিয় প্লেটিনা 100 C ৰ নতুন মডেল মুকলি কৰে, য’ত আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু আকৰ্ষণীয় ডিজাইন সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
মূল্য
বাজাজ প্লেটিনা 100 ৰ আৰম্ভণি মূল্য 71,647 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। একাংশ সূত্ৰৰ মতে, নতুন মডেলৰ মূল্য 53,700 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ই বজাৰৰ অন্যতম সস্তা বাইক হিচাপে পৰিগণিত হ’ব । বাইকখন এটা ভেৰিয়েন্ট আৰু চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । ইয়াৰ দামৰ বাবেই বাইকখন মধ্যবিত্ত আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকৰ বাবে এটা উন্নত বিকল্প হ’ব পাৰে ।
ইঞ্জিন আৰু পাৰফৰমেন্স
বাজাজ প্লেটিনা 100 ত 102 CC BS6 ইঞ্জিন আছে, যিয়ে 7.79 বিএইচপি শক্তি আৰু 8.34 এন·এম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । ইঞ্জিনটো অল ডাউন শ্বিফ্ট পেটাৰ্ণৰ সৈতে চাৰি স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবেই গিয়াৰ সলনি কৰাটো সহজ আৰু মসৃণ আছিল । ইঞ্জিনত ফিউৱেল ইনজেকচন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত মাইলেজ উন্নত হয় । একেখন বাইকে 86 কিলোমিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ মাইলেজ দিব, যাৰ ফলত দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত ইন্ধন ৰাহি হ’ব । এই বৈশিষ্ট্যসমূহে বাইকখন দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে অতি উপযোগী কৰি তুলিছে ।
আৰাম আৰু ৰাইডিং অভিজ্ঞতা
প্লেটিনা 100 ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল ইয়াৰ আৰামদায়ক ডিজাইন । বাইকখনত আছে কম্ফৰ্টেক ছাচপেনচন, যিয়ে পথৰ গাঁতবোৰ সহজে পাৰ হ’ব পাৰিব । ইয়াৰ বাহিৰেও কোমল আসনৰ বাবে দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সময়ত ভাগৰুৱা অনুভৱ নহয় । ৰবৰৰ ফুটপেড আৰু দিশগত টায়াৰৰ বাবে ৰাইডিং অধিক নিৰাপদ আৰু সুস্থিৰ । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বাইকখনে চহৰ আৰু গ্ৰাম্য পথত ভাল মাইলেজ দিয়ে ।
ডিজাইন আৰু লুক
বাজাজ প্লেটিনা 100 ৰ ডিজাইন সাধাৰণ যদিও আকৰ্ষণীয় । ক’লা ফ্ৰেম, গ্ৰেব ৰেল আৰু এক্সজেষ্ট পাইপ ষ্টাইলিছ দেখা যায়, আনহাতে ৰূপালী ক্ৰেংককেছ আৰু এলয় হুইলে ইয়াক প্ৰিমিয়াম লুক দিয়ে । 17 ইঞ্চিৰ এলয় হুইলে বাইকখনক শক্তি আৰু ভাৰসাম্য প্ৰদান কৰে । বাইকখনৰ ক্লাছিক ডিজাইন সকলো বয়সৰ গ্ৰাহকে ভাল পায় ।
ব্ৰেকিং আৰু সুৰক্ষা
সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্লেটিনা 100 ৰ সন্মুখ আৰু পিছফালে ড্ৰাম ব্ৰেক আছে । ইয়াৰ উপৰিও কম্বি-ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাই জৰুৰীকালীন ব্ৰেকিঙৰ সময়ত ট্ৰেকচন নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰে । ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্ট ভেৰিয়েণ্টত এটা অপচনেল ফ্ৰন্ট ডিস্ক ব্ৰেকও উপলব্ধ, যিয়ে সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰে ।
সুলভ মূল্য, উৎকৃষ্ট মাইলেজ আৰু স্থায়িত্বৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত বাজাজ প্লেটিনা 100 বাইক জনপ্ৰিয় । দৈনিক অহা-যোৱা আৰু গ্ৰাম্য পথৰ বাবে এই বাইকখন সৰ্বোত্তম বিকল্প । 2025 মডেলৰ নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিয়ে ইয়াক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । যদি আপুনি বাজেটত শ্ৰেষ্ঠ বাইক বিচাৰিছে তেন্তে বাজাজ প্লেটিনা 100 য়ে আপোনাৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰে ।
