গুৱাহাটী, 13 আগষ্ট: বৰ্তমান সময়ত ড্ৰোণৰ বহুল প্ৰয়োগ ঘটা দেখা গৈছে ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ই এক আধুনিক প্ৰযুক্তি সঁজুলি । প্রযুক্তিৰ যিমানেই বিকাশ ঘটিছে ইয়াৰ ব্যৱহাৰো সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অগ্ৰগতিয়ে ড্ৰোণক সামৰিক ব্যৱহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈজ্ঞানিক, ব্যৱসায়িক, কৃষি, স্বাস্থ্যৰ লগতে বিনোদনমূলক ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ হোৱা এক মুখ্য সঁজুলি হিচাপে পৰিণত কৰিছে । সেয়েহে ড্ৰোণৰ ক্ষেত্ৰখনত বৰ্তমান সময়ত কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱা দেখা গৈছে । এই দিশটোলৈকেই লক্ষ্য ৰাখি অসমভিত্তিক এক প্ৰযুক্তি ষ্টাৰ্টআপ - Drones Tech Lab -এ ড্ৰোণ নিৰ্মাণৰ উপৰিও যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰোনৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে
যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
প্ৰথম অৱস্থাত ড্ৰোণৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু নিষেধাজ্ঞা আছিল যদিও বৰ্তমান ইয়াৰ বহুল প্ৰয়োগ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ভৱিষ্যতে ড্ৰোণৰ চাহিদা বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশা কৰিয়েই 2016 চনতে অসমৰ তিনিজন যুৱকে আৰম্ভ কৰিছিল Drones Tech Lab নামৰ ষ্টাৰ্টআপটো । উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে পুষ্ট যুৱককেইজন হ’ল - ৰিতেশ কানু, বিশ্বজিৎ দে’ আৰু দেৱজিত ডেকা ৷ আৰম্ভণিৰে পৰা ষ্টাৰ্টআপটোৱে ড্ৰোণ ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ, মেৰামতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি অহাৰ উপৰিও বৰ্তমান ড্ৰোণ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা ড্ৰোণ কৃষিখণ্ডৰ পৰা সামৰিক বাহিনীলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হৈছে । এই সন্দৰ্ভত Drones Tech Lab ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক ৰিতেশ কানুয়ে ETV Bharat ৰ আগত কয়, "গ্ৰাম্য মহিলাৰ পৰা দুৰ্যোগ সহায় মিছনলৈকে অসমৰ ড্ৰোন খণ্ডে কৰ্মসংস্থান আৰু উদ্ভাৱনৰ এটা নতুন যুগৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসমৰ ড্ৰোণ খণ্ড এতিয়া উদ্ভাৱন, দক্ষতা উন্নয়ন আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ এটা কেন্দ্ৰ হৈ পৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । 2016 ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টআপটোৱে তিনিটা প্ৰকাৰৰ ড্ৰোণ নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত - কৃষিভিত্তিক ড্ৰোন, সামৰিক বাহিনীৰ ড্ৰোন আৰু মেপিং ড্ৰোন । ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰক্ষেত্ৰ এতিয়া কেৱল ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফীত সীমাবদ্ধ নহয় । ইয়াক বিস্তৃত পৰিসৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । বৰ্তমান সময়ত সামৰিক বাহিনীৰ উপৰিও কৃষিক্ষেত্ৰ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । মিছন বসুন্ধৰাৰ মেপিঙত ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ড্ৰোণ ।"
প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া
ড্ৰোণৰ প্ৰশিক্ষণ কিদৰে প্ৰদান কৰা হয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক ৰিতেশ কানুয়ে কয়, "Drones Tech Lab ৰ জৰিয়তে আমি ড্ৰোণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰো । প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে দক্ষতাৰ বিকাশ ঘটে । ড্ৰোণ সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । আমি ড্ৰোণ উৰুওৱা, ড্ৰোণ বনোৱা আৰু ড্ৰোণ মেৰামতি কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিও যদিও আমাৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় পাঠ্যক্ৰমটো হৈছে ৰিম’ট পাইলট ট্ৰেনিং চাৰ্টিফিকেট (RPC) । এই প্ৰশিক্ষণটো 5 দিনীয়া হয় । থিয়ৰী, প্ৰেক্টিকেল দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় আৰু লাইচেন্স প্ৰদান কৰা হয় ।
নিয়োগৰ সুবিধা
ড্ৰোণৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে কৰ্মসংস্থাপন সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিষ্ঠাপক সঞ্চালক ৰিতেশ কানুয়ে কয়, " কৃষি প্ৰযুক্তি, কোম্পানীত ড্ৰোণ অপাৰেটৰৰ উপৰিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্ম সংস্থাপন পোৱা যায় । আমি বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 2500 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছো । ড্ৰোণৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰশিক্ষণ লবলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ’ব লাগে ।"
কানুয়ে পুনৰ কয়, "ড্ৰোণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ ফ্ৰিলেন্স ড্ৰোন অপাৰেটৰ হিচাপে গ্ৰাহকৰ কাম কৰা, ড্ৰোণ ভাড়াত দিয়াৰ ব্যৱসায় কৰা, কৃষি খণ্ড, চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সংস্থাত ড্ৰোন পাইলট হিচাপে কৰ্মসংস্থাপন পোৱা যায় আৰু ড্ৰোন পৰিচালনা আৰু নবীকৰণৰ জৰিয়তেও নিবনুৱা যুৱক-যুৱতী স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে । আমাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ SDRF, NDRF, এইমছ আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে নিয়োগৰ সুবিধা পোৱাৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বাহিৰতো কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে কেইবাগৰাকীয়ে ।
বিদেশলৈ আমন্ত্ৰিত
অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক গৌৰৱৰ সাফল্য হিচাপে গুৱাহাটীস্থিত ড্ৰোণ প্ৰযুক্তিৰ ষ্টাৰ্টআপ ড্ৰোণছ টেক লেবক 29 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ ছিংগাপুৰৰ মেৰিনা বে ছেণ্ডছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সন্মানীয় ছিংগাপুৰ উইক অৱ ইনোভেচন এণ্ড টেকন’লজি (SWITCH) 2025 ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
