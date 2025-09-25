ETV Bharat / technology

1.23 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Aprilia SR 175 motogp

এপ্ৰিলিয়া ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে Aprilia SR 175 স্কুটাৰৰ নতুন এছ আৰ-জিপি প্ৰতিৰূপ সংস্কৰণ, যাৰ মূল্য 1.23 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম, ভাৰত) ।

aprilia-sr-175-motogp-edition-launched-in-india-price-features-and-more
1.23 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Aprilia SR 175 motogp (Aprilia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 4:39 PM IST

হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী এপ্ৰিলিয়া ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ এপ্ৰিলিয়া এছ আৰ 175 স্কুটাৰৰ নতুন এছ আৰ-জিপি ৰেপ্লিকা সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । কোম্পানীয়ে এই স্কুটাৰখন 1.23 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম, ভাৰত) মূল্যত মুকলি কৰিছিল । এপ্ৰিলিয়াৰ মট’জিপি প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰ এছ-জিপিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে Aprilia SR-GP Replica 175hp-e

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e ত কি বিশেষত্ব আছে ?

এপ্ৰিলিয়া এছ আৰ-জিপি ৰেপ্লিকাৰ ডিজাইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত বেচ হিচাপে মেট ক’লা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো এপ্ৰিলিয়াৰ মট’-জিপি এছ আৰ-জিপিৰ দৰেই, য’ত ৰঙা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও স্কুটাৰখনত এপ্ৰিলিয়া ল’গ’ আছে, যিটো এছ আৰ-জিপি ৰেপ্লিকাৰ সমগ্ৰ দৈৰ্ঘত তিৰ্যকভাৱে চলি থাকে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত মেট ব্লেক ফুটবৰ্ড আৰু পিলিয়ন গ্ৰেব ৰেল আছে । এই ডিজাইনটো এপ্ৰিলিয়াৰ 2025 চনৰ মট’জিপি বাইক আৰ এছ-জিপিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত, যিখন জৰ্জ মাৰ্টিন আৰু মাৰ্কো বেজেচিয়ে চলাইছিল ।

এপ্ৰিলিয়াৰ ৰেচ জিপি বাইকৰ দৰেই এছ আৰ-জিপিতো সন্মুখৰ ৰিমত ৰঙা উচ্চাৰণৰ সৈতে ক’লা চকা আছে । এপ্ৰিলিয়া ৰেচিং দলৰ কেইবাজনো পৃষ্ঠপোষককো এছ আৰ-জিপিৰ প্ৰতিৰূপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিটো সমগ্ৰ স্কুটাৰখনতে বিয়পি আছে ।

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

এই আকৰ্ষণীয় পৰিৱৰ্তনসমূহৰ উপৰিও এছ আৰ-জিপি যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰিলিয়া এছ আৰ 175 স্কুটাৰৰ সৈতে একেই আছে । ইয়াত একেটা 174.7 চিচি, একক চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুল ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 13.1 বিএইচপি আৰু 14.4 এনএমৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । প্ৰতিখন এপ্ৰিলিয়া স্কুটাৰৰ দৰেই এছ আৰ-জিপিতো দুয়োফালে 14 ইঞ্চিৰ চকা আছে ।

Aprilia SR-GP Replica 175hp-e মূল্য

এই বিশেষ সংস্কৰণটো 1.23 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰা হৈছে, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰিলিয়া এছ আৰ 175 এইচ পি-ই মডেলতকৈ 5000 টকা বেছি । শেহতীয়াকৈ 22 ছেপ্টেম্বৰত জি এছ টি 2.0 হাৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্কুটাৰৰ মূল্য 10 হাজাৰ টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে ।

