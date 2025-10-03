এপল ৱাটচে বচালে 26 বছৰীয়া যুৱকৰ প্ৰাণ; জানক কেনেকৈ ?

এপল ৱাটচে বচালে 26 বছৰীয়া যুৱকৰ প্ৰাণ; জানক কেনেকৈ ?
এপলে নিজৰ পিন্ধিব পৰা স্মাৰ্ট ডিভাইচত এনে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে, যিয়ে বহুবাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে । শেহতীয়া ঘটনাটো পঢ়ক ---
Published : October 3, 2025 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: পুনৰ এবাৰ এপল ৱাটচে ৰক্ষা কৰিলে এজন যুৱকৰ জীৱন ৷ জৰুৰীকালীন সময়ত পুনৰ এবাৰ এই ৱাটচে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে । ই-কমাৰ্চ কোম্পানীত কৰ্মৰত 26 বছৰীয়া মুম্বাইৰ এজন প্ৰযুক্তিক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত যুৱক শেহতীয়া গ্ৰীষ্মকালত পুডুচেৰীৰ সমীপৰ স্কুবা ডাইভিং কৰি থকাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । Kshitij Zodape নামৰ যুৱকজনে পানীৰ তলত থকাৰ সময়তে বিপদ অনুভৱ কৰিছিল যদিও সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিজকে অক্ষম বুলি বিবেচনা কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত এপল ৱাটচ আল্ট্ৰাৰ এটা বৈশিষ্ট্য আৰম্ভ হ’ল, যিয়ে অৱশেষত তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ।
2023 বৰ্ষত বংগোপসাগৰত প্ৰায় 36 মিটাৰ পানীৰ তললৈ গৈছিল Kshitij Zodape । এই সময়তে তেওঁৰ ওজন বেল্টটো আবদ্ধ হৈ পৰিল । ই তেওঁৰ ডাইভক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই নহয় আনকি ওপৰলৈও আগুৱাই লৈ গৈছিল । বিপদ অনুভৱ কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কাকো সহায়ৰ বাবে মাতিব নোৱাৰিলে । এই সময়তে তেওঁৰ Watch Ultra য়ে চাইৰেন বজাবলৈ ধৰিলে ।
সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "পানী অতি চপচপীয়া আছিল আৰু দৃশ্যমানতাও বেয়া আছিল, আমি মাত্ৰ 5 ৰ পৰা 10 মিটাৰহে দেখা পাইছিলোঁ । আমি প্ৰায় 36 মিটাৰ তললৈ নামি গৈছিলো ।"
শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত Kshitij Zodape এ কয়, “মই আনকি উপলব্ধি কৰাৰ আগতেই মোৰ ঘড়ীটোৱে সতৰ্কবাণী দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । ঘড়ীটোৱে মোক জনাইছিল যে মোৰ আৰোহণ অতি দ্ৰুত হোৱাৰ বাবে মই লেহেমীয়া কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফলত আঘাত হ’ব পাৰে ।”
সৰ্ততাৰ পাচতো যেতিয়া Kshitij Zodape এ তেওঁৰ ক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিলে ৷ তেতিয়া ঘড়ীটোৱে তেওঁৰ অস্বাভাৱিক আৰোহণ অনুভৱ কৰিলে আৰু যেতিয়া ইয়াৰ সতৰ্কবাণী বাৰ্তাৰ পিছত আৰোহণৰ হাৰ সলনি নহ’ল, তেতিয়া ডিভাইচটোৱে নিজৰ চাইৰেন সক্ৰিয় কৰিলে । এই ছাইৰেনেই Kshitij Zodape ৰ প্ৰতি প্ৰশিক্ষকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
"যেতিয়া মই সতৰ্কবাণীবোৰক আওকাণ কৰিলোঁ, তেতিয়া ৱাটচটোৱে সম্পূৰ্ণ ভলিউমত চাইৰেন বজাবলৈ ধৰিলে । চাইৰেনটো সুকীয়া আছিল । মোৰ আগত থকা মোৰ প্ৰশিক্ষকে লগে লগে শুনিলে আৰু সাঁতুৰি উভতি আহিল । তেতিয়ালৈকে মই ইতিমধ্যে 10 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিলো ।"
ৱাটচ আল্ট্ৰাত জৰুৰীকালীন এলাৰ্ম নহ’লে Kshitij Zodape ৰ হাওঁফাওঁৰ অতিমাত্ৰা সম্প্ৰসাৰণৰ আশংকা থাকিলহেঁতেন । পানীৰ তলত চাপৰ বাবে শৰীৰটো সংকুচিত হয় আৰু অতি সোনকালে ওপৰলৈ উঠিলে হাওঁফাওঁ বেলুনৰ দৰে প্ৰসাৰিত হৈ সম্ভাৱ্যভাৱে ফাটি যাব পাৰে । মুঠতে Kshitij Zodape ৰ বাবে ই মাৰাত্মক হ’লহেঁতেন । তেওঁ জনায় যে “মই আনকি নাজানিছিলো যে ঘড়ীটোত সেই চাইৰেনৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এপল ৱাটচ আল্ট্ৰায়ে কেনেকৈ কাম কৰে ?
বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে এপল ৱাটচ আল্ট্ৰাত জৰুৰীকালীন চাইৰেন বৈশিষ্ট্য আছে । পৰিস্থিতিৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । এই চাইৰেনে সৰ্বাধিক ফলপ্ৰসূতাৰে কাম কৰে । পানী আৰু পৰিৱেশৰ শব্দ কাটি উচ্চ শ্ৰৱণ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । স্বয়ংক্ৰিয় সক্ৰিয়কৰণৰ সৈতে বাস্তৱ-সময়ৰ চেন্সৰসমূহে গভীৰতা আৰু চাপ নিৰীক্ষণ কৰে আৰু অস্বাভাৱিক গতি ধৰা পৰিলে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এটা এলাৰ্ম বাজি উঠে ।
এই এপল ৱাটচ আল্ট্ৰাৰ পৰা দুটা ডাঙৰ শব্দ নিৰ্গত হয়, যিটো 180 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে শুনা যায় । ছাইৰেন বন্ধ নোহোৱালৈকে বা বেটাৰী শেষ নোহোৱালৈকে ই বাজি থাকে । এপলে 2022 চনত এই ঘড়ীটো মুকলি কৰিছিল ।
