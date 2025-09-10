Apple Event 2025: উন্নত স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্য আৰু ডিজাইনৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে Apple Watch series 11, Ultra 3 আৰু SE
এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11, Ultra 3 আৰু SE মুকলি কৰে কুপাৰটিনোস্থিত টেক জায়ান্টটোৱে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা অনুষ্ঠিত ‘Awe Droping’ নামৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটোৰ সময়ত ।
Published : September 10, 2025 at 8:32 AM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে এপলে ইয়াৰ বাৰ্ষিক হাৰ্ডৱেৰ ইভেণ্ট ‘Awe Droping‘ ত 2025 বৰ্ষৰ আইফোন ছিৰিজ 17 মুকলি কৰাৰ লগতে তিনিটা নতুন এপল ৱাটচ কনফিগাৰেচন মুকলি কৰে: এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11, এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 আৰু এপল ৱাটচ এছ ই 3 । তিনিওটা Watch মডেলতে নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু উন্নীতকৃত ক্ষমতা আছে । এই ৱাটচকেইটা প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে অহা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব ।
এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11
নতুন এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 ত ৱাটচ OS26 আছে, য’ত লিকুইড গ্লাছ ডিজাইন আৰু নতুন ক্ষমতাৰ সৈতে স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্যৰ এক বিস্তৃত ছেট আছে । ই স্মাৰ্ট ষ্টেক ইংগিত, ইংগিত, লাইভ অনুবাদ, এয়াৰপডৰ সৈতে ৱৰ্কআউট বাডী আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু অনিয়মিত হৃদস্পন্দনৰ বাবে নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে ইচিজি সমৰ্থিত ।
ইয়াৰ উপৰিও ই এটা নতুন শ্লীপ স্ক’ৰ বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে টোপনি অনুসৰণ কৰিব পাৰে আৰু টোপনিৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্য মেট্ৰিক্স জুখিব পাৰে, যেনে হৃদস্পন্দন, উষ্ণতা, অক্সিজেন আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ হাৰ ।
ৱাটচ ছিৰিজ 11 100 শতাংশ পুনঃব্যৱহৃত টাইটানিয়াম আৰু এলুমিনিয়াম কেছৰ পৰা নিৰ্মিত, ইয়াৰ ডিজাইন বৰ্তমান পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ হোৱা ঘড়ীবোৰৰ তুলনাত আটাইতকৈ পাতল । নতুন ৱেয়াৰেবলটোৱে 24 ঘণ্টাৰ বেটাৰী লাইফ স্প’ৰ্ট কৰাৰ দাবী কৰিছে আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত ।
এপলে কয় যে নতুন ৱাটচ ছিৰিজ 11 দুগুণ বেছি স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেণ্ট । ইয়াত অধিক কঠিনতাৰ বাবে চিৰামিক আৱৰণ আৰু আয়ন-এক্স গ্লাছৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই সংযোগত উন্নীতকৰণ আনে, 5G চেলুলাৰ নেটৱৰ্ক সমৰ্থন কৰে ।
এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 42 মিমি জিপিএছ-অনলি মডেলৰ বাবে 399 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ই জেট ব্লেক, ছিলভাৰ, ৰোজ গোল্ড আৰু নতুন সতেজ স্পেচ গ্ৰে ৰঙৰ ভিন্নতাত উপলব্ধ ।
এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3
এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 ৰ প্ৰধান হাইলাইটসমূহৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ নতুন 42 ঘণ্টাৰ বেটাৰী লাইফ (যিটো কম শক্তি মোডত 72 ঘণ্টালৈকে টিকিব পাৰে) আৰু এপল ৱাটচত এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ ডিছপ্লে । পৰ্দাই এটা 1Hz সদায়-অন সতেজ হাৰ সমৰ্থন কৰে আৰু LTPO3 আৰু ৱাইড-এংগল OLEDs বৈশিষ্ট্য । LTPO3 য়ে ঘড়ীটোক কম শক্তি খৰচ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে আৰু ডিছপ্লে বৰ্ডাৰ 24 শতাংশ পাতল হ’বলৈ সক্ষম কৰে, আনহাতে ৱাইড এংগেল OLED য়ে প্ৰতিটো পিক্সেলক বহল কোণত অধিক পোহৰ নিৰ্গত কৰিবলৈ অনুকূল কৰি তোলে যাতে বহল কোণত অধিক পোহৰ নিৰ্গত হয় ।
বিল্ট-ইন ছেটেলাইট সংযোগে নতুন আল্ট্ৰা মডেলে জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ টেক্সট কৰিবলৈ, বন্ধু আৰু পৰিয়ালক বাৰ্তা দিবলৈ আৰু উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে জৰুৰীকালীন এছ অ’ এছ ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰীডৰ বাহিৰত থকাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থান ফাইণ্ড মাইৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 ত 5G চেলুলাৰ ক্ষমতাও আছে আৰু ইয়াত "স্প'ৰ্ট ঘড়ীৰ আটাইতকৈ সঠিক জিপিএছ" বৈশিষ্ট্য আছে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ৱাটচ আল্ট্ৰা 3-এ স্লিপ স্ক’ৰ, হাইপাৰটেনচন জাননী, অনিয়মিত ৰিদম নোটিফিকেচন, হাৰ্ট ৰেট নোটিফিকেচন, ইচিজি এপ, ব্লাড অক্সিজেন মনিটৰ, স্লিপ এপনিয়া জাননী আৰু অধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰিক বৈশিষ্ট্যও সমৰ্থন কৰে । জাষ্ট ৱাটচ ছিৰিজ 11, আল্ট্ৰা 3 ফিটনেছ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সৈতে প্ৰি-লোড কৰা হৈছে, য’ত নতুন ৱৰ্কআউট বাডী, এপল ইন্টেলিজেন্সৰ দ্বাৰা চালিত নিজৰ ধৰণৰ প্ৰথম ফিটনেছ অভিজ্ঞতা যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ৱৰ্কআউট ডাটা আৰু ফিটনেছ ইতিহাস বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ অধিবেশনত ব্যক্তিগতকৃত, কথিত প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে, হৃদস্পন্দন, গতি, দূৰত্ব, এক্টিভিটি ৰিং, ব্যক্তিগত ফিটনেছ মাইলৰ খুঁটি, আৰু অধিক তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ।
ক্ৰীড়া কাৰ্যকলাপৰ বাবে ডিজাইন কৰা এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3-এ দৌৰবিদ, চাইকেল আৰোহী, সাঁতোৰবিদ, হাইকাৰ, ডাইভাৰ আৰু গলফাৰৰ বাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে । watchOS 26 ৰ সৈতে, ই লিকুইড গ্লাছ, স্মাৰ্ট ষ্টেক হিন্ট, লাইভ ট্ৰেন্সলেচন আৰু অধিকৰ সৈতেও এটা নতুন ৰূপ পায় ।
এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 আমেৰিকাত 799 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ই নেচাৰেল বা ক’লা টাইটানিয়ামত উপলব্ধ, নতুন বেণ্ডৰ সংকলনৰ সৈতে ।
এপল ৱাটচ SE 3
এপল ৱাটচ SE 3 S10 চিপৰ দ্বাৰা চালিত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বৰ স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ এক উন্নত ছেট প্ৰদান কৰে, য’ত আছে শ্লীপ স্ক’ৰ, শ্লীপ এপনিয়া জাননী, হাতৰ কব্জিৰ উষ্ণতা সংবেদন আৰু বহুতো । ইয়াৰ উপৰিও ই অলৱেজ-অন ডিছপ্লে, ডাবল-টেপ আৰু ৰিষ্ট ফ্লিক জেষ্টাৰ, অন-ডিভাইচ চিৰি আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
Watch SE 3 এ 5G চেলুলাৰ ক্ষমতাও সমৰ্থন কৰে, আন দুটা নতুনকৈ মুকলি কৰা Watch মডেলৰ দৰে । watchOS 26 ৰ সৈতে, Watch SE 3 এ এপল ইন্টেলিজেন্সৰ দ্বাৰা চালিত সতেজ লিকুইড গ্লাছ লুক আৰু ৱৰ্কআউট বাডীও লাভ কৰে । হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অধিসূচনা, চাইকেল ট্ৰেকিং, কাৰ্ডিঅ' ফিটনেছ, পতন ধৰা পেলোৱা, ক্ৰেচ ধৰা পেলোৱা, জৰুৰীকালীন SOS, আৰু চেক ইনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ নতুন মডেলত অব্যাহত আছে ।
এপল ৱাটচ এছ ই 3 আমেৰিকাত 249 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু মাজনিশা আৰু ষ্টাৰলাইট এলুমিনিয়াম কেছত 40মিমি আৰু 44মিমি আকাৰত পোৱা যায় ।
মূল্য, উপলব্ধতা
9 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰৰ দিনা এপলে মুকলি কৰা আপডেটেড ৱাটচ তিনিটাৰ মূল্য আৰম্ভ 25,900 টকাৰ পৰা ৷ Apple Watch Series 11 ৰ মূল্য 46,900 টকা, Watch SE 3 ৰ মূল্য 25,900 টকা আৰু Watch Ultra 3 ৰ মূল্য 89,900 টকা ৷ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব এই ঘড়ীকেইটা ৷
