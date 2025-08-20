হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি আইফোন ভাল পায়, তেন্তে আপুনিও পৰৱৰ্তী আইফোন ছিৰিজৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । কেইসপ্তাহমানৰ পিছত এপলে আইফোনৰ নতুন ছিৰিজ অৰ্থাৎ আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিব । এই আইফোন ছিৰিজৰ বিষয়ে এটা নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । এই খবৰ অনুসৰি ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইফোন 17 ছিৰিজৰ সকলো মডেলৰ সকলো ইউনিট এপলে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব । আনকি এপলৰ ঘৰুৱা বজাৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকাতো ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোন 17 ছিৰিজৰ ফোনহে বিক্ৰী হ’ব । বিতংকৈ জানো আহক ---
ব্লুমবাৰ্গৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত আইফোন 17 নিৰ্মাণৰ বাবে এপলে পাঁচটা কাৰখানা বাছি লৈছে, ইয়াৰে একাংশ কাৰখানাত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুৰ হোছুৰত টাটা গ্ৰুপৰ নতুন প্লাণ্ট আৰু বেংগালুৰু বিমানবন্দৰৰ ওচৰৰ ফক্সকনৰ নতুন কাৰখানা, যিটোত শেহতীয়াকৈ কাম আৰম্ভ হৈছে । ভাৰতৰ এই দুয়োটা প্লাণ্টতে বৰ্তমানৰ আইফোন ইউনিটৰ লগতে আইফোন 17 ইউনিট নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
Foxconn has started production of iPhone from devanahalli after completion of 1st phase.— uncle deng ( serious arc ) (@NBaidmehta) August 19, 2025
Spread over an area 13 million Sq.ft This is the largest facility of foxconn outside China
This plant will give
employment to more than 40,000 people.
Dormatories for accommodation of pic.twitter.com/tIO09xX9pR
ভাৰত আইফোন নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হ’ব
এই কামত টাটা গ্ৰুপে অংশগ্ৰহণ কৰাটো এটা বৃহৎ ইংগিত যে টাটা গ্ৰুপ এপলৰ এটা বিশেষ অংশীদাৰ হ’ব পাৰে । বৰ্তমান টাটা একমাত্ৰ ভাৰতীয় কোম্পানী যিয়ে আইফোন 17 একত্ৰিত কৰি আছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে ফক্সকন কোম্পানীয়ে এপলৰ বাবে আইফোন নিৰ্মাণ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ কোম্পানী আৰু ফক্সকনেও ভাৰতৰ বেংগালুৰুত নিজৰ প্লাণ্ট মুকলি কৰিছে, আমি আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে ।
এইবোৰৰ উপৰিও 2023 চনত টাটাই কৰ্ণাটকত উইষ্ট্ৰন কৰ্পৰ এপল উৎপাদন কাৰখানা ক্ৰয় কৰাৰ লগতে চেন্নাইৰ ওচৰৰ পেগাট্ৰনৰ কাৰখানাতো নিয়ন্ত্ৰণৰ অংশীদাৰিত্ব আছে । কিছু খবৰ অনুসৰি ভাৰতীয় কোম্পানী টাটাই অহা দুবছৰত ভাৰতত নিৰ্মিত মুঠ আইফোনৰ প্ৰায় আধা উৎপাদন কৰিব পাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতত আইফোনৰ ৰপ্তানিও দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোন এতিয়া কেৱল ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেই নহয় বিদেশী ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও ৰপ্তানি কৰা হয় । আনকি ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোনো এপলৰ ঘৰুৱা বজাৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকাত বিক্ৰী হয় । ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনৰ প্ৰথম পাঁচ মাহত আমেৰিকাৰ স্মাৰ্টফোন আমদানিত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব 11%ৰ পৰা 36%লৈ বৃদ্ধি পাইছে । একে সময়তে চীনৰ অংশ আগতে 82% আছিল, যিটো এতিয়া ভাৰতৰ বাবে 49% লৈ হ্ৰাস পাইছে ।
ভাৰতৰ ওপৰত ট্ৰাম্পৰ শুল্ক আক্ৰমণ
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত 50% শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পেও ভাৰতকে ধৰি বহু দেশৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক শুল্ক ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছতে ফোন, কম্পিউটাৰ আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক শুল্কৰ পৰা ৰেহাই আৰম্ভ হ’ল । এতিয়া 50% শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো এপলে আইফোন 17 ৰ সকলো ইউনিট ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । যদি এই কথা সঁচা হয়, তেন্তে ভাৰতত নিৰ্মিত এপলৰ আইফোনত আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰোপ কৰা হয় নে নহয় সেয়া হ’ব লক্ষণীয় বিষয় ।
