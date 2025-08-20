ETV Bharat / technology

আইফোন 17: পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰততেই নিৰ্মাণ হ’ব সকলো মডেল - IPHONE 17 PRODUCTION IN INDIA

শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত আইফোন 17 ৰ সকলো মডেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে । জানক সবিশেষ তথ্য ---

apple-to-manufacture-all-iphone-17-models-in-india-for-the-first-time-report
পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰততেই নিৰ্মাণ হ’ব আইফোনৰ সকলো মডেল (X/MajinBuOfficial)
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি আইফোন ভাল পায়, তেন্তে আপুনিও পৰৱৰ্তী আইফোন ছিৰিজৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । কেইসপ্তাহমানৰ পিছত এপলে আইফোনৰ নতুন ছিৰিজ অৰ্থাৎ আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিব । এই আইফোন ছিৰিজৰ বিষয়ে এটা নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । এই খবৰ অনুসৰি ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইফোন 17 ছিৰিজৰ সকলো মডেলৰ সকলো ইউনিট এপলে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব । আনকি এপলৰ ঘৰুৱা বজাৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকাতো ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোন 17 ছিৰিজৰ ফোনহে বিক্ৰী হ’ব । বিতংকৈ জানো আহক ---

ব্লুমবাৰ্গৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত আইফোন 17 নিৰ্মাণৰ বাবে এপলে পাঁচটা কাৰখানা বাছি লৈছে, ইয়াৰে একাংশ কাৰখানাত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুৰ হোছুৰত টাটা গ্ৰুপৰ নতুন প্লাণ্ট আৰু বেংগালুৰু বিমানবন্দৰৰ ওচৰৰ ফক্সকনৰ নতুন কাৰখানা, যিটোত শেহতীয়াকৈ কাম আৰম্ভ হৈছে । ভাৰতৰ এই দুয়োটা প্লাণ্টতে বৰ্তমানৰ আইফোন ইউনিটৰ লগতে আইফোন 17 ইউনিট নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

ভাৰত আইফোন নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হ’ব

এই কামত টাটা গ্ৰুপে অংশগ্ৰহণ কৰাটো এটা বৃহৎ ইংগিত যে টাটা গ্ৰুপ এপলৰ এটা বিশেষ অংশীদাৰ হ’ব পাৰে । বৰ্তমান টাটা একমাত্ৰ ভাৰতীয় কোম্পানী যিয়ে আইফোন 17 একত্ৰিত কৰি আছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে ফক্সকন কোম্পানীয়ে এপলৰ বাবে আইফোন নিৰ্মাণ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ কোম্পানী আৰু ফক্সকনেও ভাৰতৰ বেংগালুৰুত নিজৰ প্লাণ্ট মুকলি কৰিছে, আমি আগতে উল্লেখ কৰাৰ দৰে ।

এইবোৰৰ উপৰিও 2023 চনত টাটাই কৰ্ণাটকত উইষ্ট্ৰন কৰ্পৰ এপল উৎপাদন কাৰখানা ক্ৰয় কৰাৰ লগতে চেন্নাইৰ ওচৰৰ পেগাট্ৰনৰ কাৰখানাতো নিয়ন্ত্ৰণৰ অংশীদাৰিত্ব আছে । কিছু খবৰ অনুসৰি ভাৰতীয় কোম্পানী টাটাই অহা দুবছৰত ভাৰতত নিৰ্মিত মুঠ আইফোনৰ প্ৰায় আধা উৎপাদন কৰিব পাৰিব ।

ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতত আইফোনৰ ৰপ্তানিও দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোন এতিয়া কেৱল ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেই নহয় বিদেশী ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবেও ৰপ্তানি কৰা হয় । আনকি ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোনো এপলৰ ঘৰুৱা বজাৰ অৰ্থাৎ আমেৰিকাত বিক্ৰী হয় । ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনৰ প্ৰথম পাঁচ মাহত আমেৰিকাৰ স্মাৰ্টফোন আমদানিত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব 11%ৰ পৰা 36%লৈ বৃদ্ধি পাইছে । একে সময়তে চীনৰ অংশ আগতে 82% আছিল, যিটো এতিয়া ভাৰতৰ বাবে 49% লৈ হ্ৰাস পাইছে ।

ভাৰতৰ ওপৰত ট্ৰাম্পৰ শুল্ক আক্ৰমণ

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত 50% শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পেও ভাৰতকে ধৰি বহু দেশৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক শুল্ক ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছতে ফোন, কম্পিউটাৰ আৰু অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক শুল্কৰ পৰা ৰেহাই আৰম্ভ হ’ল । এতিয়া 50% শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো এপলে আইফোন 17 ৰ সকলো ইউনিট ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । যদি এই কথা সঁচা হয়, তেন্তে ভাৰতত নিৰ্মিত এপলৰ আইফোনত আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰোপ কৰা হয় নে নহয় সেয়া হ’ব লক্ষণীয় বিষয় ।

