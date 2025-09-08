ETV Bharat / technology

iPhone 17 মুকলিৰ পাচতে iPhone 15 ৰ লগতে আন বহুকেইবিধ সামগ্ৰী বন্ধ কৰিব এপলে !

আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ পিছত এপলে আইফোন 15, আইফোন 16 প্ৰ’ মডেলকে ধৰি 8 টাকৈ সামগ্ৰী বন্ধ কৰি দিব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 5:20 PM IST

7 Min Read

হায়দৰাবাদ: আইফোন প্ৰেমীসকলে প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে, কাৰণ এই মাহতে এপলে মুকলি কৰে নিজৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ । এই বছৰ এপলে নিজৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ অৰ্থাৎ আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে 9 ছেপ্টেম্বৰত এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে, যাৰ নাম হ'ব "Awe Dropping"। এই ইভেণ্টত কোম্পানীটোৱে আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ লগতে এপলৰ আন বহুতো সামগ্ৰী মুকলি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । এক শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই নতুন আইফোন ছিৰিজৰ লগতে নতুন সামগ্ৰী সমূহ মুকলি কৰাৰ লগতে এপলে নিজৰ কিছুমান পুৰণি উৎপাদন বন্ধ কৰিব পাৰে, য’ত আইফোন 15 আৰু আইফোন 16 প্ৰ’ও অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ।

নতুন আইফোন ছিৰিজৰ বাবে অপেক্ষা

এপলে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নতুন আইফোন 16E ​​মুকলি কৰিছিল, ইয়াৰ পুৰণি আইফোন SE ৰ ঠাইত, যিয়ে এতিয়া এণ্ট্ৰি লেভেল আইফোনৰ স্থান লৈছে । এতিয়া আশা কৰা হৈছে যে এই মডেলটো এপলৰ লাইনআপত থাকিব আৰু প্ৰতি বছৰে আপডেট কৰা হ’ব, অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে নতুন আৰু উন্নীতকৃত সংস্কৰণ মুকলি কৰা হ’ব । অৰ্থাৎ অহা বছৰ অৰ্থাৎ 2026 চনত এপলে আইফোন 17E মুকলি কৰিব পাৰিব ।

অৱশ্যে 9to5Mac ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি আইফোন 17 ছিৰিজৰ মুকলিৰ লগে লগে এপলে নিজৰ 8 টা পুৰণি সামগ্ৰীক বিদায় দিব পাৰে । অৰ্থাৎ এপল ষ্ট’ৰৰ পৰা 8 টাকৈ পুৰণি সামগ্ৰী আঁতৰাই দিয়া হ’ব আৰু তাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপলৰ অনলাইন বা অফলাইন ষ্ট’ৰৰ পৰা সেই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব । এই সামগ্ৰীসমূহ এপলৰ অফিচিয়েল ছাইট আৰু ষ্ট’ৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব । অৱশ্যে ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজনৰ দৰে তৃতীয় পক্ষৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাই আগন্তুক কিছুদিনৰ বাবে এই 8 টা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি থাকিব । বন্ধ কৰিবলগীয়া এপলৰ সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে আইফোন 15, আইফোন 16 প্ৰ’, এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10 আৰু এয়াৰপডছ প্ৰ’ 2 ।

বন্ধ হ’বলগীয়া এপলৰ সামগ্ৰীবোৰ

বন্ধ হ’বলগীয়া সামগ্ৰীৰ তালিকা
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
Apple Watch Series 10
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch SE 2
AirPods Pro 2

জানিব পৰা মতে, আইফোন 16 ৰ প্ৰ’ মডেল বন্ধ কৰা হ’ব যদিও আইফোন 16 আৰু আইফোন 16 প্লাছ লাইনআপত থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ দাম 100 ডলাৰ (প্ৰায় 8 হাজাৰ টকা) পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হ’ব । আইফোন 16 প্ৰ’ মডেলৰ ঠাইত আইফোন 17 প্ৰ’ মডেল অৰ্থাৎ আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10, ৱাটচ আল্ট্ৰা 2, ৱাটচ এছ ই 2 আৰু এয়াৰপডছ প্ৰ’ 2 ও আঁতৰাব । এই সামগ্ৰীসমূহ বন্ধ কৰাৰ পিছত আইফোনৰ নতুন ছিৰিজটো এনেকুৱা হ’ব পাৰে:

মডেল আৰম্ভণি মূল্য (প্ৰত্যাশিত)
iPhone 16e $599 (ভাৰতীয় হিচাপত 52,732 টকা)
iPhone 16 $699 (ভাৰতীয় হিচাপত 61,537 টকা)
iPhone 16 Plus $799 (ভাৰতীয় হিচাপত 70,340 টকা)
iPhone 17 $799 (ভাৰতীয় হিচাপত 70,340 টকা)
iPhone 17 Plus $949 (ভাৰতীয় হিচাপত 83,545 টকা)
iPhone 17 Pro $1,049 (ভাৰতীয় হিচাপত 92,342 টকা)
iPhone 17 Pro Max $1,199 (ভাৰতীয় হিচাপত 1,05,547 টকা)

এপলৰ এই নতুন পদক্ষেপৰ জৰিয়তে এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ষ্ট’ৰত উপলব্ধ সকলো নতুন ডিভাইচে এপল ইনটেলিজেন্সৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব । এতিয়া লক্ষণীয় যে 9 ছেপ্টেম্বৰত এপলে কোনবোৰ নতুন প্ৰডাক্ট মুকলি কৰিব । এই অনুষ্ঠানৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চাবলৈ আপুনি এপলৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু ৱেবছাইট অনুসৰণ কৰিব পাৰে ।

