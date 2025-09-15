ভাৰতত বৃদ্ধি হৈছে ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ আইফোন 17 ছিৰিজৰ চাহিদা; পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ সংখ্যা

ভাৰতত বৃদ্ধি হৈছে ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ আইফোন 17 ছিৰিজৰ চাহিদা; পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ সংখ্যা
আমেৰিকাই চীনৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত এপলে ভাৰতত আইফোন উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছে । ইফালে ভাৰতীয়সকলেএ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত আইফোন 17ৰ প্ৰতি ।
Published : September 15, 2025 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট এপলে 9 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বৰ লগতে ভাৰতত মুকলি কৰিছে শেহতীয়া আইফোন 17 ছিৰিজ । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত এপলৰ নতুন আইফোন 17 ছিৰিজৰ চাহিদা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । এপলে নিজৰ স্থানীয় উৎপাদন আৰু খুচুৰা ফুটপ্ৰিণ্ট সম্প্ৰসাৰণ কৰি ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নিজ দেশৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
আইফোন 17 আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ 12 ছেপ্টেম্বৰত এপলৰ মুম্বাই, দিল্লী, পুনেৰ দৰে অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব আৰু বেংগালুৰুৰ খুচুৰা দোকানত উপলব্ধ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখা গৈছে । সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি এপলৰ এই নতুন মডেলে ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ মাজত আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাত সফল হৈছে । এই মডেলসমূহৰ মাজত নতুন আইফোন 17 এয়াৰো আছে, য’ত আছে টাইটানিয়াম ডিজাইনৰ লগতে আকৰ্ষণীয় বহু বৈশিষ্ট্য ৷
ভাৰতত এপল ষ্টোৰ
এপলে ভাৰতত কেৱল বজাৰ হিচাপেই নহয়, উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবেও লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণৰ বাবে কোম্পানীটোৱে খুচুৰা নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আইফোন 17 মুকলিৰ পূৰ্বে বেংগালুৰু আৰু পুনেত দুখনকৈ নতুন ষ্ট’ৰ সংযোজন কৰিছে ।
2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহত বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্স (BKC)ত থকা মুম্বাইৰ ফ্লেগশ্বিপ ষ্ট’ৰৰ সৈতে এপলে ভাৰতৰ খুচুৰা খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে । পিছত দিল্লীত এপল সাকেটৰ ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিলে । দুয়োখন ষ্ট’ৰে একেলগে প্ৰথম বছৰত প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল, যিয়ে দুয়োটা ষ্ট’ৰকে বিশ্বজুৰি এপলৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শনকাৰী আউটলেট কৰি তুলিছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে এই ৰাজহৰ প্ৰায় 60 শতাংশ সৰু সৰু বজাৰৰ দোকানৰ পৰা আহিছিল, যিবোৰ এপলে ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ ভিত্তিৰ শক্তি দেখুৱাই বৃদ্ধি কৰিছিল । বিশেষ কথাটো হ’ল ভাৰতত এপলৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হৈ আহিছে বৃহৎ ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে । উদাহৰণস্বৰূপে, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজনৰ সৈতে অনলাইন শক্তিশালী অংশীদাৰিত্ব । ইয়াৰ বাবে এপলৰ আউটলেটসমূহে অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
নতুন আইফোন-17 ছিৰিজ
ভাৰতীয় বজাৰত আইফোন 17 ৰ লাইনআপৰ মূল্য 82,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ বেচ 256 GB মডেলৰ বাবে । একেদৰে পাতল আৰু অধিক প্ৰিমিয়াম সংস্কৰণ হিচাপে ডিজাইন কৰা নতুন আইফোন এয়াৰৰ মূল্য 1,19,900 টকা । হয়আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য 1,34,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে টপ এণ্ড আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স (256GB)ৰ মূল্য 1,49,900 টকা ।
