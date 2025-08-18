হায়দৰাবাদ: এপলৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা ফক্সকনে ভাৰতত আইফোন 17 ৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে । ফক্সকন হৈছে সবাতোকৈ বৃহৎ আইফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী । চীনৰ বাহিৰত ইয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম কাৰখানাটো বেংগালুৰুৰ সমীপৰ দেৱনাহল্লীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য’ত প্ৰায় 2.8 বিলিয়ন ডলাৰ (25,000 কোটি টকা) বিনিয়োগ কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ চেন্নাইত আইফোন 17 নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু এতিয়া বেংগালুৰু কাৰখানা মুকলি হোৱাৰ লগে লগে এপলৰ বিশ্বব্যাপী যোগান শৃংখলত ভাৰত আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে চীনে হঠাতে ভাৰতত আইফোন নিৰ্মাণ কৰা 300 ৰো অধিক অভিযন্তা আৰু কাৰিকৰী বিদ্যাবিদক পুনৰ আহ্বান কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত আইফোন 17 ৰ উৎপাদনত বাধা আহিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে টাইৱানকে ধৰি অন্যান্য দেশৰ বিশেষজ্ঞক আনি এই ব্যৱধান দূৰ কৰিছে ।
চীনৰ অভিযন্তাসকলে ফক্সকনৰ হাই-টেক এছেম্বলি লাইন, ফেক্টৰী ডিজাইন আৰু ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাম কৰি আছে । ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে চীনৰ অভিযন্তাসকলকো ভিছাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদনত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নপৰে ।
ভাৰতে চীনক অতিক্ৰম কৰি আমেৰিকালৈ স্মাৰ্টফোনৰ সৰ্ববৃহৎ ৰপ্তানিকাৰক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, যিটো শুল্ক যুদ্ধৰ মাজতে উৎপাদন শৃংখল চীনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লক্ষণ । গৱেষণা সংস্থা কেনালিছৰ তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল-জুন মাহত আমেৰিকালৈ আমদানি কৰা মেড-ইন-ইণ্ডিয়া স্মাৰ্টফোনৰ অংশ আছিল 44% ।
যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল-জুন মাহত ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব আছিল মাত্ৰ 13% । আনহাতে, জুন ত্ৰৈমাসিকত আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি কৰা স্মাৰ্টফোনৰ চীনৰ অংশ এবছৰৰ পূৰ্বে 61%ৰ তুলনাত 25 %লৈ হ্ৰাস পাইছে ।
ভাৰত আইফোন নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে
চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে ভাৰতত 2 কোটি 39 লাখ আইফোন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা আইফোনৰ 78 % ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হয় । বজাৰ গৱেষক কেনালিছৰ তথ্য অনুসৰি 2025 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত ভাৰতত 23.9 মিলিয়ন (2 কোটি 39 লাখ) আইফোন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত 53% বৃদ্ধি ।
গৱেষণা সংস্থা চাইবাৰ মিডিয়া ৰিচাৰ্চৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ পৰা আইফোনৰ ৰপ্তানি (ভাৰতৰ পৰা বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা আইফোন) 2 কোটি 2.88 মিলিয়ন (2 কোটি 28 লাখ) ইউনিটলৈ বৃদ্ধি পাইছে । যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাত (জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ) ভাৰতত নিৰ্মিত আইফোনৰ সংখ্যা আছিল 15.05 মিলিয়ন (1 কোটি 50 লাখ)। অৰ্থাৎ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 52% বৃদ্ধি । শেহতীয়াকৈ এপলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া টিম কুকে বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা কৰি কয় যে আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা বেছিভাগ আইফোন এতিয়া ভাৰতত নিৰ্মিত ।
ভাৰতীয় বজাৰত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা
2025 চনৰ জুন মাহত এপলৰ ৰপ্তানি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 19.7 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন বজাৰত কোম্পানীটোৱে 7.5 শতাংশ অংশীদাৰিত্ব দখল কৰিছে । এই সময়ছোৱাত বজাৰত শীৰ্ষস্থানত আছিল চীনৰ কোম্পানী ভিভ’, যিয়ে 19 শতাংশ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব দখল কৰিছিল ।
এপলে উৎপাদন আৰু যোগান বৃদ্ধি কৰি ভাৰতত নিজৰ উৎপাদন ভিত্তি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । বাংগালুৰুত কাম আৰম্ভ কৰাটো এই দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে, যাৰ ফলত ভাৰতক বিশ্বব্যাপী আইফোন নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে ।
