Apple event 2025: কাইলৈ বিশ্ব বজাৰত এপলে মুকলি কৰিব আইফোন 17 ছিৰিজকে ধৰি বহু নতুন সামগ্ৰী

কাইলৈ হ’ব বহু প্ৰত্যাশিত এপলৰ “Awe dropping” অনুষ্ঠান ৷ 9 to 5 mac ৰ প্ৰতিবেদনৰ অধাৰত বিতংকৈ জানো আহক এই সন্দৰ্ভত---

Apple event 2025: কাইলৈ বিশ্ব বজাৰত এপলে মুকলি কৰিব আইফোন 17 ছিৰিজকে ধৰি বহু নতুন সামগ্ৰী (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 10:55 AM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে মঙলবাৰে “Awe dropping” বিশেষ অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে বহুতো নতুন প্ৰডাক্ট । 9 to 5 mac এ জনোৱা অনুসৰি এপলে এই অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিব নতুন আইফোন 17 ছিৰিজ, নতুন এপল ঘড়ী আৰু বহুতো ।

এপলৰ ইভেণ্টৰ বিৱৰণ

ভাৰতীয় সময় অনুসৰি এপলে 9 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰৰ নিশা 10 বজাত এই অনুষ্ঠানৰ অৰম্ভ কৰিব ৷ ইচ্ছুক লোকে এই অনুষ্ঠান এপলৰ ৱেবছাইট, ইউটিউবৰ লগতে এপল টিভি এপত লাইভ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব । সংবাদ মাধ্যমৰ সদস্যসকলক এপল পাৰ্ক আৰু ষ্টিভ জবছ থিয়েটাৰলৈও আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰে আৰু নতুন সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে হাতে কামে সময় পায় ।

আইফোন 17 ছিৰিজ

আইফোন 17 লাইনআপত এটা বৃহৎ আপডেট হ’ব, বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু সম্পূৰ্ণ নতুন মডেলৰ সংযোজন হ’ব বুলি 9 to 5 mac এ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে । প্ৰতিটো আইফোন 17 মডেলৰ একাংশ হাইলাইট ইয়াত উল্লেখ কৰা হ’ল:

  • আইফোন 17: ডাঙৰ স্ক্ৰীণ, 24 MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা, প্ৰ’ম’চন আৰু সদায় অন স্ক্ৰীণ, অধিক ।
  • আইফোন 17 এয়াৰ: 6.6 ইঞ্চি ডিছপ্লেৰ সৈতে আল্ট্ৰা-থিন ডিজাইন, A19চিপ, পিছফালে একক কেমেৰা, অধিক ।
  • আইফোন 17 প্ৰ’: কেমেৰা বাম্পৰ ঠাইত নতুন কেমেৰা বাৰ ডিজাইন, A19 প্ৰ’ চিপ, 24MP ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা, 48MP টেলিফ’টো কেমেৰা, অধিক ।
  • আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স: আইফোন 17 প্ৰ’ৰ সকলো বৈশিষ্ট্য, লগতে বেটাৰী লাইফৰ উন্নতিৰ বাবে মোটা ডিজাইন ।

এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11

যোৱা বছৰ এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10 ৰ সৈতে এপল ৱাটচে যথেষ্ট আপডেট লাভ কৰিছিল । এইবাৰৰ এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 অধিক সামান্য আপডেট হ’ব ।

  • উন্নত পৰিৱেশন আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে দ্ৰুত S-ছিৰিজ চিপ ।
  • দ্ৰুত ডাটা পৰিৱেশনৰ বাবে 5G সমৰ্থনৰ সৈতে নতুন মডেম ।
  • সামগ্ৰিক ডিজাইন আৰু আকাৰ একে ।

এপল ৱাটচৰ বাবে ৰক্তচাপ নিৰীক্ষণ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰতো এপলে নিজৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য এই বছৰৰ বাবে সাজু হ’ব নে নহয় সেয়া স্পষ্ট নহয় ।

এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3

2023 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পিছত এপলে ৱাটচ আল্ট্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বৃহৎ আপডেট কৰা নাই । অৱশ্যে এই বছৰ এপলে প্ৰিমিয়াম আৰু ৰগড এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 মডেলৰ বাবে কেইবাটাও ট্ৰিক আপ কৰিছে ।

  • বৰ্তমানৰ 410 x 502 পিক্সেলৰ তুলনাত 422 x 514 পিক্সেল জোখৰ এটা অলপ ডাঙৰ ডিছপ্লে । এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 ৰ সামগ্ৰিকভাৱে বডীটো সম্ভৱতঃ একেই থাকিব, ডাঙৰ ডিছপ্লে সম্ভৱ কৰি তুলিছে চিকন বেজেলৰ দ্বাৰা ।
  • পৰম্পৰাগত চেলুলাৰ বা ৱাই-ফাই সেৱাৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত থাকিলেও সংযুক্ত হৈ থকাৰ বাবে উপগ্ৰহৰ সংযোগ ।
  • দ্ৰুত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভিতৰত নতুন S11 চিপ ।
  • দ্ৰুত চেলুলাৰ পৰিৱেশনৰ বাবে 5G সংযোগ ।

এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 ৰ দৰেই নতুন এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 তো এই বছৰৰ ভিতৰতে ব্লাড-প্ৰেচাৰৰ বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ।

এপল ৱাটচ SE 3

এপলৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ এপল ৱাটচে এই বছৰ 2022 চনৰ পিছত প্ৰথমটো আপডেট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । Apple Watch SE 3 ত মুষ্টিমেয় আপডেট পেক কৰা হ’ব:

  • নতুন ডিজাইন, সম্ভাৱনাময়ভাৱে এলুমিনিয়ামৰ ফিনিচিং প্লাষ্টিকৰ সৈতে সলনি কৰা ।
  • দ্ৰুত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নতুন চিপ ।
  • প্ৰায় 1.6” আৰু 1.8” প্ৰতিটোত ডাঙৰ ডিছপ্লে ।

এয়াৰপডছ প্ৰ' 3

কাইলৈ এপলে বহু প্ৰত্যাশিত এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । 2026 চনলৈকে এইবোৰ মুকলি নহ’ব বুলি চৰ্চা চলিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি kাইলৈ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

  • উন্নত শব্দ বাতিল, অডিঅ' মান আৰু অধিক বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ H3 চিপ ।
  • ৱৰ্কআউটৰ সময়ত আপোনাৰ হৃদস্পন্দন নিৰীক্ষণৰ বাবে হাৰ্ট ৰেট চেন্সৰ ।
  • ভৌতিক বুটামৰ পৰিৱৰ্তে কেপাচিটিভ বুটামৰ সৈতে সৰু চাৰ্জিং কেছ ।

iOS 26, watchOS 26 আৰু অধিক

এপলে জুন মাহত WWDC ত ছফট্ ৱেৰ আপডেটৰ শেহতীয়া ৰাউণ্ডৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । এই আপডেটসমূহ প্ৰথমে বিটা পৰীক্ষকৰ বাবে ডেভেল’পাৰসকলক মুকলি কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত জুলাই মাহত ৰাজহুৱাকৈ বিটা ভাৰ্চন মুকলি কৰা হৈছিল । এপলে কাইলৈ সকলোৰে বাবে এই আপডেটসমূহ মুকলি কৰিব ।

