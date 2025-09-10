Awe Droping: আকৰ্ষণীয় আপডেটৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে বহু প্ৰত্যাশিত আইফোন 17 ছিৰিজ

Awe Droping: আকৰ্ষণীয় আপডেটৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে বহু প্ৰত্যাশিত আইফোন 17 ছিৰিজ
9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ‘Awe Droping’ অনুষ্ঠানত টেক জায়াণ্ট এপলে মুকলি কৰিলে নতুন আইফোন ছিৰিজ ৷ এই ছিৰিজৰ বৈশিষ্ট্য, দাম আদিৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : September 10, 2025 at 7:13 AM IST
হায়দৰাবাদ: এপল ইভেণ্ট 2025 ত এপলে আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ লগতে এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11, ৱাটচ আল্ট্ৰা 3, ৱাটচ SE আৰু এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 মুকলি কৰিছে । নতুন আইফোন লাইনআপত চলিত বৰ্ষত এপলে মুকলি কৰিছে আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । এয়াৰ মডেল হৈছে নতুন কোম্পানীটোৰ ন সংযোজন, যিয়ে প্লাছ মডেলৰ স্থান লয়—আইফোন লাইনআপৰ কম বিক্ৰী হোৱা ভেৰিয়েণ্ট, পাতল আৰু পোহৰ মডেল হিচাপে ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোন 17 য়ে বৃহৎ উন্নীতকৰণ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰ’ মডেলে আৰু অধিক উন্নত বৈশিষ্ট্য লাভ কৰে । নতুন ডিভাইচসমূহৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু 2025 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব । আহক আমি নতুন আইফোন 17 ছিৰিজ সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো ---
এপল আইফোন 17
AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025
আইফোন 17 ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাইলাইটটো হৈছে প্ৰ’ম’চন ডিছপ্লে মুকলি, অৰ্থাৎ এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট স্ক্ৰীণৰ সৈতে আহিছে, ঠিক প্ৰ’ ভেৰিয়েন্টৰ দৰেই । ইয়াৰ উপৰিও ই অলপ ওখ, 6.3 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ স্ক্ৰীণ, নতুন চিৰামিক শ্বিল্ড 2 ৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত, যিটো কঠিন আৰু তিনিগুণ ভাল স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেন্স বুলি কোৱা হয় ।
আইফোন 17 A19 চিপৰ দ্বাৰা চালিত আৰু এতিয়া বেচ মডেলৰ বাবে 256 GB ষ্ট’ৰেজৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, যিয়ে পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ পৰা দুগুণ এণ্ট্ৰি ষ্ট’ৰেজ আনিছে । হেণ্ডছেটটোত নতুন চেণ্টাৰ ষ্টেজ ফ্ৰন্ট কেমেৰা, অপটিকেল মানৰ 2x টেলিফটোৰ সৈতে 48MP ফিউজন মেইন কেমেৰা আৰু মেক্ৰ’ ফটোগ্ৰাফীও সমৰ্থন কৰা নতুন 48 MP ফিউজন আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা আছে ।
আইফোন 17 পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পত আহিছে: ব্লেক, লেভেণ্ডাৰ, মিষ্ট ব্লু, চেজ আৰু হোৱাইট । আমেৰিকাত ইয়াৰ মূল্য আৰম্ভ 799 ডলাৰৰ পৰা ।
এপল আইফোন 17 এয়াৰ
আইফোন 17 এয়াৰ কেৱল এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ শ্লীম আইফোনেই নহয়, ই বিশ্বৰ আটাইতকৈ পাতল স্লেব ষ্টাইলৰ ফোন, গেলাক্সি এছ 25 এজ আৰু 5.6 মিমি ফ্ৰেমৰ সৈতে ইয়াৰ 5.8 মিমি ফৰ্ম ফেক্টৰক আণ্ডাৰকাট কৰি । ডিভাইচটোৰ পিছফালে চিৰামিক শ্বিল্ডৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সন্মুখত চিৰামিক শ্বিল্ড 2 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এয়াৰ মডেলত 120 হাৰ্টজলৈকে প্ৰ’ম’চনৰ সৈতে ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ ডিছপ্লেও আছে । ডিছপ্লেৰ আকাৰ 6.5 ইঞ্চি ।
নতুন পাতল আৰু পোহৰ টাইটানিয়াম আইফোনত A19 Pro, N1, আৰু C1X চিপ আছে, যিবোৰক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা আভ্যন্তৰীণ আৰ্কিটেকচাৰত ফিক্স কৰা হৈছে । ডিভাইচটোৰ পিছফালে এটা 48MP Fusion Main কেমেৰা আৰু 18MP Center Stage ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে ।
আইফোন 17 এয়াৰ চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত আহিছে: স্পেচ ব্লেক, ক্লাউড হোৱাইট, লাইট গোল্ড, আৰু স্কাই ব্লু । বেচ 256 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে আমেৰিকাত ইয়াৰ মূল্য 999 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ ।
এপল আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স
আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সত এপলৰ ডিজাইন কৰা ভেপ’ৰ চেম্বাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা নতুন A19 প্ৰ’ চিপৰ বৈশিষ্ট্য আছে । টেক জায়ান্টটোৱে কয় যে এই ফোন দুটাই ইয়াৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আৰু বেটাৰী ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি । দুয়োটা ডিভাইচতে পিছফালে তিনিটা 48MP ফিউজন কেমেৰা আছে, য’ত আছে এটা মেইন, এটা আল্ট্ৰা ৱাইড আৰু এটা সম্পূৰ্ণ নতুন টেলিফ’ট’ যিয়ে প্ৰ’ মডেলত 8x জুম সক্ষম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 18 MP চেণ্টাৰ ষ্টেজ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে ।
আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু কন্টেন্ট সৃষ্টিকৰ্তাৰ বাবে নিৰ্মিত উদ্যোগৰ প্ৰথম ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বৈশিষ্ট্য আছে, য’ত আছে প্ৰ’ৰেছ ৰ’, এপল লগ 2 আৰু জেনলক । দুয়োটা মডেলতে পিছফালে চিৰামিক শ্বিল্ড আৰু সন্মুখত চিৰামিক শ্বিল্ড 2 আছে ।
দুয়োটা মডেল তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত আহিছে: ডীপ ব্লু, কছমিক অৰেঞ্জ আৰু ছিলভাৰ । আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য আমেৰিকাত 256GB বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 1099 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আনহাতে আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য আমেৰিকাত 256GB বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1199 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ ।
আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স আৰু মূল্য
এপলৰ শেহতীয়া লাইনআপৰ আৰম্ভণি মূল্য এনে ধৰণৰ: আইফোন 17 (256 GB) ৰ মূল্য 82,900 টকা, আনহাতে আল্ট্ৰা থিন আইফোন এয়াৰ (256GB)ৰ মূল্য 1,19,900 টকা । আইফোন 17 প্ৰ’ (256GB) 1,34,900 টকাত উপলব্ধ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স (256 GB) 1,49,900 টকা । ৱেয়াৰেবল শাখাত এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 (42 মিলিমিটাৰ)ৰ মূল্য 46,900 টকা, এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা (49 মিলিমিটাৰ)ৰ মূল্য 89,900 টকা আৰু এপল ৱাটচ SE (40মিমি)ৰ মূল্য 25,900 টকা । অডিঅ’ৰ বাবে এয়াৰপড 3 ৰ মূল্য 25,900 টকাত উপলব্ধ ।
