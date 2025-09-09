আজি মুকলি হ’ব আইফোন 17 ছিৰিজ; জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্য, দামৰ বিষয়ে

আজি মুকলি হ’ব আইফোন 17 ছিৰিজ; জানক প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্য, দামৰ বিষয়ে
আজি এপলে মুকলি কৰিব বহু প্ৰত্যাশিত আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ এই ছিৰিজৰ প্ৰত্যাশিত বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : September 9, 2025 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি অৰ্থাৎ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা এপলে আয়োজন কৰিছে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটো; যাৰ নাম ‘Awe Dropping’ । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই অনুষ্ঠানৰ । এই ইভেণ্টত এপলে মুকলি কৰিব নিজৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ । এই ছিৰিজত এপলে মুকলি কৰিব আইফোন 17, আইফোন 17 এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । এপলে এই বছৰ আইফোনৰ নতুন ছিৰিজৰ জৰিয়তে আইফোনৰ ডিজাইন আৰু লাইনআপতো পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । অনুমান কৰা হৈছে যে 2017 চনৰ আইফোন X ৰ পিছত এপলে আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে ।
এইবাৰ কোম্পানীটোৱে পুৰণি ‘প্লাছ’ মডেলটো বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে, কিয়নো গ্ৰাহকৰ মাজত ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আশাব্যঞ্জক নহয় । এপলে আইফোন লাইনআপৰ পৰা এই পুৰণি মডেলটো বন্ধ কৰি নতুন মডেল আনিছে, যাৰ নাম দিয়া হ'ব আইফোন 17 ‘এয়াৰ’ । অৱশ্যে আইফোনৰ নতুন ‘এয়াৰ’ মডেলে পোনপটীয়াকৈ ‘প্লাছ’ মডেলৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে । আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এয়াৰ মডেল সম্পূৰ্ণ নতুন বিকল্প হ’ব । চৰ্চা অনুসৰি আইফোন 17 ‘এয়াৰ’ এপলৰ আটাইতকৈ শ্লীম ফোন হ’ব আৰু ই 5.5 মিমি মোটা হ’ব আনহাতে স্ক্ৰীণৰ আকাৰ হ’ব 6.6 ইঞ্চি । এই ফোনটো আইফোন 17 তকৈও দামী হ’ব পাৰে যদিও প্ৰ’ আৰু মেক্স মডেলতকৈ সস্তা হ’ব পাৰে ।
আইফোন 17 ছিৰিজৰ মূল পৰিৱৰ্তন
- MacRumors ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনত মুকলি কৰা সকলো আইফোন মডেলতে প্ৰ’ম’চন ডিছপ্লে প্ৰযুক্তি থাকিব, যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট হ’ব 120 হাৰ্টজ । আগতে এই বৈশিষ্ট্য কেৱল Pro মডেলত সীমাবদ্ধ আছিল, কিন্তু এতিয়া LTPO OLED ডিছপ্লেৰ বাবে ই সকলো মডেলতে উপলব্ধ হ’ব ।
- প্ৰ’ মডেলত এপলে টাইটানিয়ামৰ পৰিৱৰ্তে এলুমিনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গ্লাছ ফ্ৰেমৰ কিছু অংশ এলুমিনিয়ামলৈ সলনি কৰিব পাৰি যিয়ে ডিভাইচটোক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।
- নতুন আইফোনসমূহৰ কেমেৰা ডিজাইনতো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অনুভূমিক বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা বাম্পে ইয়াৰ পিঠিত থকা পৰম্পৰাগত বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কেমেৰা বাম্পৰ ঠাই ল’ব পাৰে । এই ডিজাইন আইফোন 17 এয়াৰতো দেখা যায়।
- আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সত নতুন 48 MP টেলিফ’টো কেমেৰা আহিব পাৰে, যিটো বৰ্তমানৰ 12MP চেন্সৰতকৈ উন্নত হ’ব । আইফোন 17 ত একে ধৰণৰ ৱাইড আৰু আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা ছেটআপ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, আনহাতে আইফোন 17 এয়াৰে হয়তো 48 MP ৰ পিছফালৰ কেমেৰা এটা লাভ কৰিব পাৰে । নতুন আইফোনৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা 24MP লৈ উন্নীত কৰা হ’ব পাৰে ।
আজি নিশা মুকলি হ’বলগীয়া আইফোনৰ নতুন ছিৰিজত প্ৰত্যাশিত বিশেষ পৰিৱৰ্তন
আইফোন 17 ছিৰিজ: চিপছেট আৰু কেমেৰা
The iPhone 17 lineup battery capacities have been leaked through a Chinese regulatory database 🚨— Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2025
Source: @VNchocoTaco pic.twitter.com/cyuEn5O0V4
আইফোন 17 ছিৰিজত হয়তো TSMC ৰ 2nm চিপ নাথাকিব পাৰে কিন্তু নতুন A19 চিপ থাকিব, যিটো 3nm (3NP process) ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ’ব । আইফোন 17 ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড A19 চিপ থাকিব পাৰে, আনহাতে আইফোন 17 এয়াৰত A19 বা A19 প্ৰ’ৰ লাইটাৰ সংস্কৰণো থাকিব পাৰে । আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সত A19 Pro চিপ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰচেছৰৰ বাবে এই চিপছেটসমূহৰ সৈতে আইফোন 17 ত 8GB ৰেম থাকিব পাৰে, আনহাতে আন তিনিটা নতুন আইফোন মডেলত 12GB ৰেম থাকিব পাৰে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলৰ নিজাকৈ ডিজাইন কৰা 5G মডেম আইফোন 17 এয়াৰত দিয়া হ’ব পাৰে । এই মডেমে mmWave সমৰ্থন নকৰে, ই কেৱল sub-6GHz বেণ্ডত কাম কৰিব । একে সময়তে কোৱালকম মডেমসমূহ অন্য মডেলত চলাই নিব পাৰি ।
- নতুন আইফোনৰ সকলো মডেলতে 24 MP ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব পাৰে, যিটো পুৰণি মডেলৰ তুলনাত ডাঙৰ আপডেট হ’ব ।
- ৱাইড আৰু আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল লেন্সৰ সৈতে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আইফোন 17 অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত দিব পাৰি ।
- আইফোন 17 এয়াৰত থাকিব পাৰে একক 48 MP বেক কেমেৰা চেন্সৰ ।
- আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সত 48MP ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ থাকিব পাৰে, য’ত থাকিব ৱাইড, আল্ট্ৰা ৱাইড আৰু টেলিফ’টো লেন্স । এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰাৰ সৈতেও 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব পাৰি ।
- আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স মডেলত ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰ আৰু ডুৱেল ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰিব পাৰি ।
আইফোন 17 ছিৰিজ: বেটাৰী আৰু সংযোগ
আইফোন 17 ছিৰিজৰ সকলো মডেলকে ৱাই-ফাই 7 সমৰ্থনৰ সৈতে এপলৰ প্ৰথম কাষ্টম চিপ দিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 4০Gb/s লৈকে উন্নত গতি, কম লেটেন্সি আৰু অধিক শক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতা লাভ কৰিব পাৰে । এপলৰ সকলো নতুন মডেলতে সংযোগৰ বাবে ব্লুটুথ 5.3 মডেল দিব পাৰিব ।
বহু দেশৰ নতুন আইফোনৰ পৰা ফিজিকেল ছিম শ্লট আঁতৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এপলে । একে সময়তে আইফোন 17 এয়াৰৰ শ্লীম বডীৰ বাবে ছিম ট্ৰে নাথাকিবও পাৰে ।
নতুন আইফোন ছিৰিজৰ সকলো মডেলতে বেটাৰী সহজে আঁতৰোৱাৰ বাবে নতুন আঠা থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত বেটাৰী সলনি কৰাটো পূৰ্বতকৈ সহজ হৈ পৰিব । আইফোন 17 মডেলসমূহে 25 ৱাট বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে নতুন Qi 2.2 বেতাঁৰ চাৰ্জিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড সমৰ্থন কৰা তৃতীয় পক্ষৰ চাৰ্জাৰৰ সৈতে কাম কৰিব ।
উল্লেখ্য যে এতিয়ালৈকে আইফোনসমূহ তৃতীয় পক্ষৰ চাৰ্জাৰৰ সৈতে সৰ্বাধিক 15W বেতাঁৰ চাৰ্জিঙত সীমাবদ্ধ, কিন্তু Qi 2.2 ষ্টেণ্ডাৰ্ডে 25W পৰ্যন্ত চাৰ্জিং গতি সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে থাৰ্ড পাৰ্টি চাৰ্জাৰেৰে নতুন আইফোনসমূহ পূৰ্বতকৈ দ্ৰুতগতিত চাৰ্জ কৰিব পাৰিব ।
ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন আশা কৰা হৈছে
আইফোন 17 ছিৰিজৰ জৰিয়তে এপল কোম্পানীয়ে ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে । আমি ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে আইফোন 17 ছিৰিজত 4 টা আইফোন লঞ্চ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও কোম্পানীটোৱে নিজৰ পুৰণি প্লাছ মডেলটো আঁতৰাই পেলাইছে কাৰণ ইয়াৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছিল । আনহাতে কোম্পানীটোৱে নতুন মডেল মুকলি কৰি ব্যৱহাৰকাৰীক শ্লীম আইফোনৰ নতুন বিকল্প দিছে ।
আইফোন 17 ছিৰিজৰ বেচ মডেল অৰ্থাৎ আইফোন 17 ৰ ডিজাইনৰ কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশা কৰা হোৱা নাই । আইফোন 17 ৰ ডিজাইন আইফোন 16 ৰ দৰেই থাকিব পাৰে, কিন্তু ডিছপ্লেৰ আকাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে । আইফোন 17 ৰ ডিছপ্লে আকাৰ 6.3 ইঞ্চি হ’ব পাৰে, আনহাতে আইফোন 16 ৰ ডিছপ্লে আকাৰ আছিল 6.1 ইঞ্চি । একে সময়তে আইফোন 16 প্ৰ’ৰ স্ক্ৰীণ 6.3 ইঞ্চি, যিটো এতিয়া কেৱল আইফোনৰ বেচ মডেল অৰ্থাৎ আইফোন 17 তহে পোৱা যায় । অৱশ্যে এপলে আইফোন 17 প্ৰ’ 6.3 ইঞ্চি স্ক্ৰীণেৰেও লঞ্চ কৰিব পাৰে, কিন্তু আইফোন 17 এয়াৰত 6.6 ইঞ্চি স্ক্ৰীণ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সত 6.9 ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণ থাকিব পাৰে ।
কেমেৰাৰ ডিজাইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আইফোন 17 ছিৰিজৰ কেমেৰাৰ ডিজাইন আইফোন 16 ৰ দৰেই হ’ব পাৰে । ইয়াৰ পিঠিত থকা উলম্ব কেমেৰা মডিউলত দুটা কেমেৰা থাকিব পাৰে, যিটো আইফোন 16 ৰ দৰেই পিল আকৃতিৰ কেমেৰা বাম্পত মাউণ্ট কৰা হ’ব । আইফোন 17 এয়াৰ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ত ঘূৰণীয়া চুক থকা নতুন আয়তাকাৰ কেমেৰা বাৰ থাকিব পাৰে আৰু ই সমগ্ৰ পিছফালৰ পেনেলত বিয়পি পৰিব । আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ বেক কেমেৰাৰ ডিজাইন সলনি হ’ব নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
CAD ৰেণ্ডাৰ, মকআপ আৰু ডামি মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আইফোন 17 ৰ কেমেৰাৰ ডিজাইন অপৰিৱৰ্তিত থাকিব । আইফোন 17 এয়াৰত থাকিব এটা লেন্সৰ পিছফালৰ কেমেৰাৰ সৈতে ওখ কেমেৰা বাম্প । আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সত তিনিটা লেন্স থাকিব, বৰ্তমানৰ ডিজাইনৰ দৰেই যদিও অনুভূমিক বাম্পত ফিট কৰা হ’ব, যাৰ ফলত লেন্স, লিডাৰ আৰু ফ্লেছৰ মাজত অধিক ঠাই থাকিব ।
2025 চনত আহিবলগীয়া সকলো আইফোন 17 মডেলৰ বেজেল পাতল হ’ব পাৰে, যিটো আইফোন 16 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সত দেখা গৈছে । কিন্তু এই বছৰ আইফোনৰ বেচ মডেল অৰ্থাৎ আইফোন 17 তো পাতল বেজেল দিব পাৰি, যিয়ে আইফোনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ ডিজাইন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
What to expect from the iPhone 17 Air next week 🔥 pic.twitter.com/6EB0b1wqKm— Apple Hub (@theapplehub) September 3, 2025
আইফোনত পোৱা ডাইনামিক আইলেণ্ডৰ আকাৰৰ বিষয়ে মিশ্ৰিত উৰাবাতৰি ওলাইছে । বিশ্লেষক জেফ পুৱে কয় যে এপলে ফেচ আইডিৰ বাবে মেটালেন্স প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিয়ে চাৰিওটা মডেলতে ডাইনামিক আইলেণ্ডৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । একে সময়তে এপলৰ বিশ্লেষক মিং-চি কুওৱে বিশ্বাস কৰে যে ডাইনামিক আইলেণ্ডত কোনো বৃহৎ পৰিৱৰ্তন নহ’ব আৰু ইয়াৰ আকাৰ আইফোন 16 ৰ দৰেই থাকিব ।
আইফোন 17 এয়াৰ: এতিয়ালৈকে হোৱা আটাইতকৈ পাতল আইফোন ?
এইবাৰৰ এপল ইভেণ্টৰ পূৰ্বে আইফোন লাইনআপত অন্তৰ্ভুক্ত হ’বলগীয়া নতুন মডেল অৰ্থাৎ আইফোন 17 এয়াৰৰ বিষয়ে বহু চৰ্চা চলিছে । বহু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি আইফোন 17 এয়াৰ হ’ব পাৰে এতিয়ালৈকে হোৱা প্ৰথমটো আইফোন । অৱশ্যে ইয়াৰ নাম "আইফোন 17 এয়াৰ" বা "আইফোন 17 শ্লীম" বুলিও ৰাখিব পাৰি । ইয়াৰ নাম এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ।
আইফোন 17 এয়াৰৰ ডিজাইন বৰ্তমানৰ আইফোনতকৈ বহু পাতল হ’ব । ব্লুমবাৰ্গৰ মাৰ্ক গুৰমেনৰ মতে এই আইফোনটো প্ৰায় 6.25 মিলিমিটাৰ মোটা হ’ব পাৰে যদিও মিং-চি কুওৰ মতে ই 5.5 মিলিমিটাৰ মোটা হ’ব পাৰে । আনহাতে, জেফ পু আৰু দ্য ইনফৰ্মেচনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আইফোন 17 এয়াৰ 5 মিমিৰ পৰা 6 মিমিৰ ভিতৰত মোটা হ’ব পাৰে আৰু এই ফোনটো আইফোন 6 (6.9মিমি)তকৈও পাতল হ’ব পাৰে ।
আইফোন 17 এয়াৰৰ ডিছপ্লে আকাৰ 6.6 ইঞ্চি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 145 গ্ৰাম হ’ব পাৰে । যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে এই নতুন আইফোনটো আইফোন এছ ই 2 আৰু আইফোন 13 মিনিৰ দৰে লঘু হ’ব পাৰে ।
দ্য ইনফৰ্মেচনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ফোনটোৰ কেমেৰা বাম্প ডাঙৰ হ’ব আৰু ই ওপৰৰ বাওঁফালৰ চুকত থকাৰ পৰিৱৰ্তে ডিভাইচটোৰ মাজত থাকিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও ইউএছবি পৰ্ট অলপ পিছলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ স্পীকাৰ গ্ৰীলত মাত্ৰ দুটা ফুটা হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে। ইয়াত মেগছেফ চাৰ্জিং, একচন বুটাম আৰু কেমেৰা কণ্ট্ৰল বুটাম দিব পাৰি আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াক ক’লা, ৰূপালী, সোণ আৰু পাতল নীলা ৰঙত লঞ্চ কৰিব পাৰে।
আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স: ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন
2025 চনত এপলে নিজৰ হাই-এণ্ড আইফোনত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব । মেকৰুমৰছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৱে আইফোনৰ নতুন প্ৰ’ মডেলৰ বাবে টাইটানিয়াম ফ্ৰেমৰ ঠাইত এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম স্থাপন কৰিব, যিটো 2017 চনৰ আইফোন X ৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ’ব ।
প্ৰ’ মডেলসমূহৰ পিছফালৰ ডিজাইন নতুন হ’ব পাৰে, য’ত আধা এলুমিনিয়াম আৰু আধা গ্লাছৰ মিক্স ডিজাইন থাকিব পাৰে । ইয়াৰ ওপৰৰ অংশটো এলুমিনিয়াম আৰু তলৰ অংশটো কাঁচৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাতে বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন থাকে । এই ডিজাইনে এই নতুন মডেল দুটাৰ শক্তিও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
প্ৰ’ মডেলৰ কেমেৰা মডিউলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ফোনটোৰ পিছফালে নতুন অনুভূমিক আয়তাকাৰ কেমেৰা বাম্প দিয়া হ’ব, যিটো এলুমিনিয়ামৰ হ’ব । কিন্তু লেন্সৰ অৱস্থান এতিয়াও ত্ৰিভুজ আকৃতিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ফাদিল হোৱা তথ্য অনুসৰি কেছৰ ডিজাইনত কেমেৰাৰ বাম্পটো যথেষ্ট ডাঙৰ হোৱা দেখা গৈছে ।
The iPhone 17 Pro will switch to Aluminum from Titanium— Apple Hub (@theapplehub) September 2, 2025
Downgrade? 🤔 pic.twitter.com/1f0xr5AoGS
ইয়াৰ উপৰিও প্ৰ’ মডেলৰ পিছফালৰ ডিজাইনত এপলৰ ল’গ’টো অলপ তললৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও MagSafe চুম্বকৰ বিন্যাস সলনি কৰিব পাৰি । লিক হোৱা চুম্বকৰ ব্যৱস্থাটোৱে ল’গ’টোৰ বাবে মুকলি তলৰ ডিজাইন দেখুৱাইছে । এই ফোনটো কপাৰ, কমলা, ক’লা, ধূসৰ, ৰূপালী আৰু গাঢ় নীলা ৰঙত লঞ্চ কৰিব পাৰিব । ইনষ্টেণ্ট ডিজিটেলৰ মতে, এই বিশেষ ৰঙৰ ভিতৰত এটা ৰং iOS 26 ৰ লিকুইড গ্লাছ ডিজাইনৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে ।
আইফোন 17 ছিৰিজ: মূল্য
These are the expected storage and prices for the iPhone 17 lineup— Apple Hub (@theapplehub) September 4, 2025
Source: Trendforce pic.twitter.com/04PzuNwTWM
যদি আমি আইফোন 17 ছিৰিজৰ সম্ভাৱ্য মূল্যলৈ চাওঁ তেন্তে বহু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি আইফোন 17 ৰ মূল্য 799 ডলাৰ হ’ব পাৰে । যোৱা বছৰ এপলে আইফোন 16 ৰ মূল্যও 799 ডলাৰত মুকলি কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও জিপি মৰ্গানৰ মতে আইফোন 17 এয়াৰৰ মূল্য 899 ডলাৰৰ পৰা 949 ডলাৰৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে । আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য 1,099 ডলাৰৰ পৰা মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য 1199 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে । অৱশ্যে ট্ৰেণ্ডফৰ্চৰ মতে আইফোন 17 এয়াৰৰ মূল্য 1099 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে, আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য 1199 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য 1299 ডলাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।
