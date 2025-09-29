iPhone 16 তকৈ বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি iphone 17 air আৰু iphone 17 ছিৰিজৰ
বিগত বৰ্ষৰ প্লাছ আৰু 16 ছিৰিজৰ ডিভাইচতকৈ ভাৰতত আইফোন 17 এয়াৰ আৰু আইফোন 17 মডেল অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ।
Published : September 29, 2025 at 8:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: ‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপক প্ৰচাৰ কৰি আইফোন 17 এয়াৰ আৰু আইফোন 17 মডেল বিগত বছৰৰ প্লাছ আৰু 16 ছিৰিজৰ ডিভাইচতকৈ ভাৰতত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, কিয়নো নতুন আইফোন 17 ছিৰিজ দেশত দ্ৰুতগতিত বিক্ৰী হৈছে বুলি বিক্ৰেতা আৰু উদ্যোগ বিশ্লেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ভাৰতত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক উৎসৱমুখৰ বিক্ৰী ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেক জায়ান্টটোৱে । আইফোন 17 ছিৰিজৰ সফলতাৰ ফলত 2025 চনত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বিক্ৰী 28 শতাংশ বৃদ্ধি পাব বুলি বিশ্লেষকসকলে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত এপলৰ বাৰ্ষিক বিক্ৰীয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰায় 9 বিলিয়ন ডলাৰ, কাৰণ গ্ৰাহকৰ প্ৰবল চাহিদাৰ মাজত ব্যৱহাৰযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশ্লেষকসকলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আইফোন 16 ছিৰিজৰ তুলনাত প্ৰথম সপ্তাহত আইফোন 17 ছিৰিজৰ বিক্ৰী 19 শতাংশ বেছি হৈছে । কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ গৱেষণা সঞ্চালক তৰুণ পাঠকৰ মতে, এপলে ভাৰতৰ প্ৰিমিয়ামাইজেচনৰ ধাৰাটোৰ ফলপ্ৰসূ মূলধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
পাঠকে কয় যে নতুন আইফোন 17 এয়াৰৰ দাম বেছি হোৱাৰ পিছতো যোৱা বছৰৰ প্লাছ মডেলতকৈ অধিক জনপ্ৰিয় বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । এই উৎসৱমুখৰ ত্ৰৈমাসিকত এপলে 45 লাখ চালান অতিক্ৰম কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু নতুন আইফোন 17 এয়াৰে নতুন জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
CMR ৰ উদ্যোগ গৱেষণা গোটৰ (আই আৰ জি) উপ-সভাপতি প্ৰভু ৰামে কয় যে মূল্য অনুকূল ফোনসমূহৰ আধিপত্য থকা বজাৰখনত বৃদ্ধি পোৱা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ব্যৱহাৰযোগ্য আয়ে প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনৰ বাবে ভাল বৃদ্ধিৰ সূচনা কৰিছে । তেওঁ কয়, “এপলৰ বৃদ্ধিৰ গতিবেগ ইয়াৰ শক্তিশালী ব্ৰেণ্ড স্বীকৃতি, বজাৰত বৃদ্ধি পোৱা উৎপাদন উপস্থিতি আৰু খুচুৰা বিক্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ।”
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, আইফোন 17 (256 GB)ৰ মূল্য 82,900 টকা, আইফোন এয়াৰ (256 GB)ৰ মূল্য 1,19,900 টকা, আইফোন 17 প্ৰ’ (256 GB)ৰ মূল্য 1,34,900 টকা আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স (256 GB)ৰ মূল্য 1,49,900 টকা ।
আইফোন এয়াৰৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এক অনন্য টাইটানিয়াম ডিজাইন যিটো মাৰ্জিত, লঘু আৰু শক্তিশালী । আইফোন এয়াৰৰ পিছফালে এতিয়া চিৰামিক শ্বিল্ড আছে আৰু সন্মুখৰ কভাৰত চিৰামিক শ্বিল্ড 2 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 3 গুণলৈকে ভাল স্ক্ৰেচ ৰেজিষ্টেন্স প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত আইফোন এয়াৰ পূৰ্বৰ যিকোনো আইফোনতকৈ অধিক টেকসই হৈ পৰে ।
আইফোন এয়াৰত 120 হাৰ্টজলৈকে প্ৰ’ম’চনৰ সৈতে 6.5 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ ডিছপ্লেও আছে । আইফোনত এপলৰ ডিজাইন কৰা চিপসমূহৰ সৈতে – শক্তিশালী A19 Pro, N1 আৰু C1X – আইফোন এয়াৰ হৈছে এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ শক্তি-দক্ষ আইফোন ।
শক্তিশালী 48MP Fusion মূল কেমেৰাই অবিশ্বাস্য ছবিৰ মানদণ্ডৰ সৈতে চাৰিটা লেন্সৰ সমতুল্য আৰু উদ্ভাৱনীমূলক 18MP Center Stage ফ্ৰন্ট কেমেৰাই চেলফিক পৰৱৰ্তী স্তৰলৈ লৈ যায় ।
কোম্পানীটোৰ মতে, এপল আইফোন 17ত নতুন চেণ্টাৰ ষ্টেজ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে যিয়ে ছেলফিক পৰৱৰ্তী স্তৰলৈ লৈ যায় । ইয়াত অপটিকেল-মানৰ 2x টেলিফটোৰ সৈতে শক্তিশালী 48এমপি ফিউজন মেইন কেমেৰা আৰু নতুন 48MP ফিউজন আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা যিয়ে বহল দৃশ্য আৰু মেক্ৰ’ ফটোগ্ৰাফী অধিক বিশদভাৱে ধৰি ৰাখে ।
ProMotion ৰ সৈতে 6.3 ইঞ্চি Super Retina XDR ডিছপ্লে ডাঙৰ আৰু উজ্জ্বল, ই ছুপাৰ-মসৃণ স্ক্ৰলিং, ইমাৰ্চিভ গেমিং আৰু উন্নত দক্ষতা প্ৰদান কৰে । উন্নত প্ৰদৰ্শন আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে ইয়াত শেহতীয়া প্ৰজন্মৰ A19 চিপৰ দ্বাৰা চালিত । ভাৰততো এপলৰ উৎপাদন পৰিকল্পনাৰ হাব হৈ পৰিছে, এতিয়া দেশত প্ৰতি পাঁচটা আইফোনৰ ভিতৰত এটা আইফোন উৎপাদন কৰা হৈছে ।
