দক্ষিণ ভাৰতত এপলে মুকলি কৰিলে প্ৰথমখন এপল ষ্টোৰ - APPLE’S 3RD RETAIL STORE IN INDIA

এপলে বেংগালুৰুত মুকলি কৰিলে দেশৰ তৃতীয়খন এপল ষ্টোৰ হেব্বাল । দুদিন পাচতে মুকলি কৰিব চতুৰ্থখন এপল ষ্টোৰ ৷

এপল ষ্টোৰ হেব্বাল (Apple)
Published : September 2, 2025 at 3:50 PM IST

হায়দৰাবাদ: বেংগালুৰুৰ হেব্বালৰ ফিনিক্স মল অৱ এছিয়াত অৱস্থিত ভাৰতত এপলে মুকলি কৰিছে নতুন খুচুৰা বিপণী এপল হেব্বাল । মুম্বাইত এপল বিকেচি আৰু দিল্লীত এপল সাকেট মুকলি কৰাৰ পিছত এইখন দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰথমটো এপল ষ্ট’ৰ আৰু দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয়টো খুচুৰা বিপণী ।

এপল হেব্বাল মুকলি কৰাটো টেক জায়ান্টটোৰ ভাৰতত ব্যৱসায়িক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ জাঁপ, কিয়নো এতিয়া অধিক গ্ৰাহকে এপলৰ সামগ্ৰী, সেৱা আৰু ইন-ষ্ট’ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব । এপল হেব্বাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে দেশত নিজৰ উপস্থিতি অধিক দৃঢ কৰি তুলিলে । এপল হেব্বাল ষ্ট’ৰত ভাৰতৰ 15 খন ৰাজ্যৰ পৰা অহা 70 জন দলৰ সদস্য আছে, যিসকলক গ্ৰাহকসকলক এপলৰ সামগ্ৰী, মাহেকীয়া বিত্তীয় বিকল্প আৰু এপল ট্ৰেড-ইন কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জানিবলৈ সহায় কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে । লগতে যিসকল গ্ৰাহকে এণ্ড্ৰ’ইডৰ পৰা আই অ’ এছলৈ সলনি হ’ব বিচাৰে তেওঁলোকক গাইগুটীয়াকৈ সহায় আগবঢ়াব ।

এপল ষ্টোৰ হেব্বাল (Apple)

যিহেতু বেংগালুৰু ষ্টাৰ্টআপ আৰু ব্যৱসায়ৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, সেয়েহে এপলে নতুনকৈ মুকলি কৰা খুচুৰা বিপণীখনত এটা নিবেদিত ব্যৱসায়িক দলো নিযুক্তি দিছে । এই দলটোৱে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা, ডিভাইচ সমৰ্থন আৰু সঁজুলিসমূহ প্ৰদান কৰে, যিয়ে ব্যৱসায়সমূহক বৃদ্ধি আৰু সফল হ'বলৈ সক্ষম কৰিব ।

নতুনকৈ মুকলি কৰা এপল হেব্বাললৈ যোৱা গ্ৰাহকে শেহতীয়া সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যেনে আইফোন 16 লাইনআপ, M4 চিপছেটৰ সৈতে মেকবুক প্ৰ’, পেঞ্চিল প্ৰ’ৰ সৈতে আইপেড এয়াৰ আৰু এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10 তে ব্যক্তিগতকৃত শ্বপিং অধিবেশন বুকিং কৰিব পাৰে বা “জিনিয়াছ বাৰ”ত বিশেষজ্ঞৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰে । এপল পিকআপ এলেকাত ক্ৰেতাই নিজৰ সুবিধা অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়ত তেওঁলোকৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ।

এপল ষ্টোৰ হেব্বাল (Apple)

উল্লেখযোগ্য যে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এপল হেব্বাল সম্পূৰ্ণৰূপে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰে চলি থাকে আৰু ই কাৰ্বন নিৰপেক্ষ । এপল হেব্বাল ষ্ট’ৰত ভাৰতৰ জাতীয় চৰাই ময়ুৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ৰঙীন পাখিৰ কলাকৰ্ম আছে । গ্ৰাহকে এপল হেব্বালৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ বিশেষ ৱালপেপাৰ আৰু এপল মিউজিক প্লেলিষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰে, য’ত স্থানীয় বেংগালুৰু শিল্পীসকলৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে এপলে সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে বিনামূলীয়া, দৈনিক টুডে এট এপল অধিবেশনও অনুষ্ঠিত কৰিছে, যিটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা সৃষ্টিশীল আৰু ব্যৱসায়ৰ মালিকৰ বাবে উপযোগী । এই অধিবেশনৰ নেতৃত্বত আছে এপল ক্ৰিয়েটিভছ, যিয়ে গ্ৰাহকক তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিবলৈ বা নতুন দক্ষতা শিকিবলৈ সক্ষম কৰে, যেনে আইফোনত উন্নত ফটো ধৰিবলৈ শিকা, এপল বুদ্ধিমত্তা বুজি পোৱা বা আইপেডত এপল পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি আঁকিবলৈ শিকা ।

আগ্ৰহী লোকসকলে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইনত টুডে এট এপলৰ অধিবেশন বুকিং কৰিব পাৰিব । এপলৰ সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জানিব বিচৰা পৰিয়াল, বন্ধু বা ব্যৱসায়িক দলকে ধৰি এটা গোটৰ বাবে এই অধিবেশন বুকিং কৰিব পাৰি ।

এপল ষ্টোৰ হেব্বাল (Apple)

পৰৱৰ্তী এপল ষ্ট'ৰ

এপলে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দুপৰীয়া 1.00 বজাত (IST) মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খুচুৰা বিপণী মুকলি কৰিব, যাৰ নাম এপল কোৰেগাঁও পাৰ্ক । ইয়াৰ উপৰিও এপল হেব্বালৰ দৰে একেটা থিম অনুসৰণ কৰিব ।

ইয়াৰ উপৰিও এপলে দিল্লী-এনচিআৰ আৰু মুম্বাইত আৰু দুটা খুচুৰা বিপণী মুকলি কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে দিল্লী-এনচিআৰত নতুন খুচুৰা বিপণীখন নয়দাৰ ডিএলএফ মল অৱ ইণ্ডিয়াত মুকলি কৰা হ’ব । তদুপৰি টেক জায়ান্টটোৱে মুম্বাইৰ বৰিভলিত 10 বছৰ 10 মাহৰ বাবে খুচুৰা স্থান লিজত লৈ চহৰখনত দ্বিতীয়টো ষ্ট’ৰ খুলিছে ।

