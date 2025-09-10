ETV Bharat / technology

Apple Event 2025: কোনখন দেশত অধিক সুলভ মূল্যত উপলব্ধ iPhone 17 series ?

আপুনিও ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে নেকি আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনযোগে জানক কোনখন দেশত অধিক কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় এই ছিৰিজ---

কোনখন দেশত অধিক সুলভ মূল্যত উপলব্ধ iPhone 17 series ? (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 1:12 PM IST

হায়দৰাবাদ: 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছে আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ মুকলিৰ পাচতে আইফোনপ্ৰেমীসকলৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ খুদুৱনি হোৱা দেখা গৈছে ৷ সেয়া হ’ল কোনখন দেশত সকলোতকৈ কম মূল্যত ক্ৰয় কৰাটো সম্ভৱ এই আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ আপোনাৰ এই খুদুৱনি দূৰ কৰিবলৈ আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰে আইফোনৰ দাম তুলনা কৰিব লাগিব । কিন্তু কোনখন দেশত আটাইতকৈ কম মূল্যত আইফোন 17 বিক্ৰী কৰা হয় সেয়াই হয়তো আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব ।

দেশ iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
ভাৰত ₹ 82,900₹ 1,19,900₹ 1,34,900₹ 1,49,900
আমেৰিকা$799 (প্ৰায় ₹71,000)$999 (প্ৰায় ₹88,018)$1,099 (প্ৰায় ₹96,829)$1,199 (প্ৰায় ₹1,05,640)
জাপান¥129,800 (প্ৰায় ₹77,588)¥159,800 (প্ৰায় ₹95,520)¥179,800 (প্ৰায় ₹1,07,475)¥194,800 (প্ৰায় ₹1,16,441)
ডুবাইAED 3,099 ( প্ৰায় ₹74,473)AED 3,499 (প্ৰায় ₹84,085)AED 4,299 (প্ৰায় ₹1,03,310)AED 4,699 (প্ৰায় ₹1,12,923)
জাৰ্মান€949 (প্ৰায় ₹97,945)€1,199 (প্ৰায় ₹1,23,747)€1,299 (প্ৰায় ₹1,34,068)€1,449 (প্ৰায় ₹1,49,549)
লণ্ডন£949 (প্ৰায় ₹1,13,217)£999 (প্ৰায় ₹1,19,183)£1,099 (প্ৰায় ₹1,31,123)£1,199 (প্ৰায় ₹1,43,023)
অষ্ট্ৰেলিয়াA$1,399 (প্ৰায় ₹81,000)A$1799 (প্ৰায় ₹1,00,744)A$1,999 (প্ৰায় ₹1,11,944)A$2,199 (প্ৰায় ₹1,23,144)
কানাডা$1129 (প্ৰায় ₹71,832)$1449 (প্ৰায় ₹92,192)$1599 (প্ৰায় ₹1,01,735)$1749 (প্ৰায় ₹1,11,260)

কোনখন দেশেত আটাইতকৈ সস্তা আইফোন 17 ?

ওপৰৰ তালিকাত দেখুৱাৰ দৰে আইফোন 17 মোটামুটি 78 হাজাৰ টকাত জাপানত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাত উপলব্ধ প্ৰায় 71 হাজাৰ টকাত । তুলনামূলকভাৱে ডুবাইত আইফোন 17 উপলব্ধ প্ৰায় 75 হাজাৰ টকাত । জাৰ্মানীৰ দৰে দেশত আইফোন 17 ৰ মূল্য প্ৰায় 98,000 টকা আৰু ব্ৰিটেইনত প্ৰায় 1 লাখ 14 হাজাৰ টকা ।

আইফোন 16 তকৈ মহঙা আইফোন 17 ?

নতুনকৈ মুকলি কৰা আইফোন 17 লাইন আপৰ মূল্য বিগত বৰ্ষত মুকলি কৰা আইফোন 16 ৰ মুকলি মূল্যতকৈ তুলনামূলকভাৱে অধিক । যোৱা বছৰ ভাৰতত মুকলি কৰা আইফোন 16 (128 GB)ৰ মূল্য আছিল 79,900 টকা, আনহাতে আইফোন 17 ৰ মূল্য 256 GB মডেলৰ বাবে 82,900 টকা । এপলে গ্ৰাহকক আগবঢ়োৱা এটা মূল সুবিধা হ’ল মাত্ৰ 3 হাজাৰ টকাত তেওঁলোকে আইফোন 16 ৰ দুগুণ ষ্ট’ৰেজ লাভ কৰিছে । কাৰণ এই বছৰ আইফোন 17 ৰ বেছ ভেৰিয়েণ্ট 256 GB ।

কোনখন দেশত অধিক সুলভ মূল্যত উপলব্ধ iPhone 17 series ? (Apple)

আইফোন 17 প্ৰ’, আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স: মূল্য

একেদৰে আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য 256 GB ষ্ট’ৰেজৰ বাবে 1,34,900 টকা আৰু 1TB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 1,74,900 টকা পৰ্যন্ত । ভাৰতত আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 1,49,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু 2TB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 2,29,900 টকালৈ বৃদ্ধি । এপলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবঢ়াইছে এক বৃহৎ 2TB ষ্ট’ৰেজ অপচন ।

