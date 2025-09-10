Apple Event 2025: কোনখন দেশত অধিক সুলভ মূল্যত উপলব্ধ iPhone 17 series ?
আপুনিও ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে নেকি আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনযোগে জানক কোনখন দেশত অধিক কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় এই ছিৰিজ---
Published : September 10, 2025 at 1:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছে আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ মুকলিৰ পাচতে আইফোনপ্ৰেমীসকলৰ মনত এটা প্ৰশ্নৰ খুদুৱনি হোৱা দেখা গৈছে ৷ সেয়া হ’ল কোনখন দেশত সকলোতকৈ কম মূল্যত ক্ৰয় কৰাটো সম্ভৱ এই আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ আপোনাৰ এই খুদুৱনি দূৰ কৰিবলৈ আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰে আইফোনৰ দাম তুলনা কৰিব লাগিব । কিন্তু কোনখন দেশত আটাইতকৈ কম মূল্যত আইফোন 17 বিক্ৰী কৰা হয় সেয়াই হয়তো আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব ।
|দেশ
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|ভাৰত
|₹ 82,900
|₹ 1,19,900
|₹ 1,34,900
|₹ 1,49,900
|আমেৰিকা
|$799 (প্ৰায় ₹71,000)
|$999 (প্ৰায় ₹88,018)
|$1,099 (প্ৰায় ₹96,829)
|$1,199 (প্ৰায় ₹1,05,640)
|জাপান
|¥129,800 (প্ৰায় ₹77,588)
|¥159,800 (প্ৰায় ₹95,520)
|¥179,800 (প্ৰায় ₹1,07,475)
|¥194,800 (প্ৰায় ₹1,16,441)
|ডুবাই
|AED 3,099 ( প্ৰায় ₹74,473)
|AED 3,499 (প্ৰায় ₹84,085)
|AED 4,299 (প্ৰায় ₹1,03,310)
|AED 4,699 (প্ৰায় ₹1,12,923)
|জাৰ্মান
|€949 (প্ৰায় ₹97,945)
|€1,199 (প্ৰায় ₹1,23,747)
|€1,299 (প্ৰায় ₹1,34,068)
|€1,449 (প্ৰায় ₹1,49,549)
|লণ্ডন
|£949 (প্ৰায় ₹1,13,217)
|£999 (প্ৰায় ₹1,19,183)
|£1,099 (প্ৰায় ₹1,31,123)
|£1,199 (প্ৰায় ₹1,43,023)
|অষ্ট্ৰেলিয়া
|A$1,399 (প্ৰায় ₹81,000)
|A$1799 (প্ৰায় ₹1,00,744)
|A$1,999 (প্ৰায় ₹1,11,944)
|A$2,199 (প্ৰায় ₹1,23,144)
|কানাডা
|$1129 (প্ৰায় ₹71,832)
|$1449 (প্ৰায় ₹92,192)
|$1599 (প্ৰায় ₹1,01,735)
|$1749 (প্ৰায় ₹1,11,260)
কোনখন দেশেত আটাইতকৈ সস্তা আইফোন 17 ?
AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025
ওপৰৰ তালিকাত দেখুৱাৰ দৰে আইফোন 17 মোটামুটি 78 হাজাৰ টকাত জাপানত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাত উপলব্ধ প্ৰায় 71 হাজাৰ টকাত । তুলনামূলকভাৱে ডুবাইত আইফোন 17 উপলব্ধ প্ৰায় 75 হাজাৰ টকাত । জাৰ্মানীৰ দৰে দেশত আইফোন 17 ৰ মূল্য প্ৰায় 98,000 টকা আৰু ব্ৰিটেইনত প্ৰায় 1 লাখ 14 হাজাৰ টকা ।
আইফোন 16 তকৈ মহঙা আইফোন 17 ?
নতুনকৈ মুকলি কৰা আইফোন 17 লাইন আপৰ মূল্য বিগত বৰ্ষত মুকলি কৰা আইফোন 16 ৰ মুকলি মূল্যতকৈ তুলনামূলকভাৱে অধিক । যোৱা বছৰ ভাৰতত মুকলি কৰা আইফোন 16 (128 GB)ৰ মূল্য আছিল 79,900 টকা, আনহাতে আইফোন 17 ৰ মূল্য 256 GB মডেলৰ বাবে 82,900 টকা । এপলে গ্ৰাহকক আগবঢ়োৱা এটা মূল সুবিধা হ’ল মাত্ৰ 3 হাজাৰ টকাত তেওঁলোকে আইফোন 16 ৰ দুগুণ ষ্ট’ৰেজ লাভ কৰিছে । কাৰণ এই বছৰ আইফোন 17 ৰ বেছ ভেৰিয়েণ্ট 256 GB ।
আইফোন 17 প্ৰ’, আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স: মূল্য
একেদৰে আইফোন 17 প্ৰ’ৰ মূল্য 256 GB ষ্ট’ৰেজৰ বাবে 1,34,900 টকা আৰু 1TB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 1,74,900 টকা পৰ্যন্ত । ভাৰতত আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্সৰ মূল্য 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 1,49,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু 2TB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে 2,29,900 টকালৈ বৃদ্ধি । এপলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবঢ়াইছে এক বৃহৎ 2TB ষ্ট’ৰেজ অপচন ।
