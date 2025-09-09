ETV Bharat / technology

এপল ইভেণ্ট 2025: আজি মুকলি হ’ব আইফোন 17 ছিৰিজ; ক’ত, কেনেদৰে চাব পাৰিব অনুষ্ঠানটোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং

আজিৰ অনুষ্ঠানত এপলে আইফোন 17, আইফোন 17 প্ৰ’, আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স, আইফোন 17 এয়াৰকে ধৰি আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এপল ইভেণ্ট 2025 (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 11:15 AM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ: এপলে আজি অৰ্থাৎ 9 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব এপলৰ বাৰ্ষিক লঞ্চ ইভেণ্ট এপল ইভেণ্ট 2025 ৷ এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম দিয়া হৈছে "Aww Droping" ৷ এই অনুষ্ঠানত নিজৰ শেহতীয়া সামগ্ৰী মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে টেক জায়াণ্টটোৱে । এই ইভেণ্টত টেক জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে শেহতীয়া এপল ৱাটচ ছিৰিজ এয়াৰপড আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সামগ্ৰীও মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই “Awe-dropping” অনুষ্ঠানটো কেতিয়া আৰু ক’ত চাব পাৰিব জানো আহক ---

এপল ইভেণ্ট 2025: কেতিয়া, ক’ত, কেনেকৈ চাব লাগে

ভাৰতীয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম (IST) নিশা 10:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব কুপাৰটিনোৰ এপল পাৰ্কৰ পৰা এপল ইভেণ্ট 2025 । আগ্ৰহী দৰ্শকে এপলৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল, অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা এপল টিভি এপলৈ গৈ এই লাইভ ইভেণ্টটো বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব ।

ইউটিউব চেনেলৰ লিংক

এপল ইভেণ্ট 2025: কি আশা কৰিব পাৰি ?

আইফোন 17 ছিৰিজ: আশা কৰা হৈছে যে কুপাৰটিনো ভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে চাৰিটা নতুন আইফোন মডেল মুকলি কৰিব — আইফোন 17, আইফোন 17 প্ৰ’, আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স আৰু আইফোন 17 এয়াৰ । ইয়াৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে আইফোন 12 আৰু আইফোন 13 ছিৰিজৰ সৰু মিনি মডেল এটা আগবঢ়াইছিল । পিছলৈ 14, 15 আৰু 16 ছিৰিজৰ সৈতে এটা বৃহৎ পৰ্দাৰ মডেল প্লাছ ভেৰিয়েণ্ট মুকলি কৰা হয় । কেবাটাও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্লাছ ভেৰিয়েণ্টৰ ঠাইত আইফোন 17 এয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব, যিটো কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা আটাইতকৈ শ্লীম আইফোন বুলি দাবী কৰা হৈছে ।

চৰ্চিত খবৰ অনুসৰি আইফোন 17 এয়াৰ 5.5 মিলিমিটাৰ ডাঠ হ’ব, যাৰ ফলত ই আইফোন 16 প্ৰ’তকৈ পাতল হ’ব । কিন্তু ইয়াত কেইটামান অসুবিধা থাকিব পাৰে, যেনে বেটাৰীৰ জীৱনকাল হ্ৰাস পোৱা আৰু পিছফালৰ এটা কেমেৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ।

প্ৰ’ মডেলসমূহো নতুনকৈ ডিজাইন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । খবৰ অনুসৰি হেণ্ডছেটটোৰ পিছফালৰ অংশত নতুন কেমেৰা আইলেণ্ড বা কেমেৰা বাম্প থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো ডিভাইচটোৰ পিছফালৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থলৈকে বিস্তৃত । উল্লেখযোগ্য যে, আইফোন 17 প্ৰ’ মডেলৰ ল’গ’টোও বেতাঁৰ চাৰ্জাৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে স্থানান্তৰিত হ’ব পাৰে ।

আইফোন 17 প্ৰ’ হেণ্ডছেটত 12 MP ৰ সলনি 48 MP কেমেৰা থাকিব পাৰে, শ্ৰেষ্ঠ ফটোৰ বাবে আৰু ইয়াত সম্ভৱতঃ শেহতীয়া A19 প্ৰ’ চিপছেট থাকিব । আশা কৰা হৈছে যে আইফোন 17 ছিৰিজত 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে প্ৰ’ম’চন অ’এলইডি ডিছপ্লে থাকিব ।

এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11: এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 ত চলি থকা এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10 ৰ দৰে একে ডিজাইন থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ সৈতে নতুন স্ক্ৰীণ আহিব পাৰে যিয়ে হয়তো উজ্জ্বলতা আৰু ৰঙৰ আউটপুট বৃদ্ধি কৰিব ।

এপলৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ স্মাৰ্টৱাটচ এপল ৱাটচ SE বৃহৎ স্ক্ৰীণ আৰু দ্ৰুত চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

কোম্পানীটোৱে সম্ভৱতঃ যোৱা বছৰৰ এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা উন্নীত কৰিব পাৰে, য’ত আছে বৃহৎ স্ক্ৰীণ, কোম্পানীটোৰ নতুন মডেমৰ জৰিয়তে 5G সংযোগ আৰু টেক্সট মেছেজিং আৰু জৰুৰীকালীন কলৰ বাবে এপলৰ ছেটেলাইট সেৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিকল্প ।

AirPod Pro 3: এপলে AirPods Pro ছিৰিজৰ এটা উন্নত সংস্কৰণো মুকলি কৰিব পাৰে । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৱে এয়াৰপডত কেমেৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাইছিল । ইয়াক এআইৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব ।

AirPod Pro 3 ৰ সৈতে এটা পুনৰ ডিজাইন কৰা চাৰ্জিং কেছ আহিব পাৰে, যিটো যথেষ্ট সৰু হ’ব পাৰে আৰু ইয়াত নতুন পেয়াৰিং মেকানিজম থাকিব পাৰে ।

এপলে নতুন ছফট্ ৱেৰ ক্ষমতাও বিকশিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিয়ে এয়াৰপডক কথোপকথন লাইভ-অনুবাদ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব । এই বৈশিষ্ট্য iOS 26 আৰু iPadOS 26 ত Apple Intelligence ত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

