আইফোন 15 ৰ লগতে আজিৰে পৰা বিশ্ব বজাৰত উপলব্ধ নহ’ব কেবাটাও এপলৰ সামগ্ৰী; হ্ৰাস পালে পূৰ্বৰ ছিৰিজৰ মূল্য

আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি লগে লগে এপলে বন্ধ কৰি দিছে পুৰণি আইফোন ছিৰিজ ৷ সমান্তৰালভাৱে এপল ৱাটচ আৰু এয়াৰপডৰ বিক্ৰীও বন্ধ কৰি দিছে ৷

Apple Discontinues These iPhone Models After iPhone 17 Launch
আইফোন 15 (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 2:55 PM IST

হায়দৰাবাদ: 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা এপলে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি লগে লগে বিশ্বৰ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে টেক জায়ান্টোৱে ৷ নতুন আইফোন মডেলসমূহত নতুন ভেৰিয়েন্ট আৰু একাধিক উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আইফোন 17 ছিৰিজৰ লাইনআপত আছে আইফোন 17, আইফোন এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । অৱশ্যে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো এপলে নতুন প্ৰজন্মৰ আইফোন মুকলি কৰাৰ পিছত পুৰণি আইফোন বিক্ৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । তলৰ এই তালিকাত কোনবোৰ আইফোন এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উল্লেখ কৰা হ’ল ---

বন্ধ হৈ পৰিল এইকেইটা আইফোন মডেল

এপলে নতুন লাইনআপ মুকলি কৰাৰ পাচতে আইফোন 15, আইফোন 16 প্ৰ’ আৰু আইফোন 16 প্ৰ’ মেক্স বন্ধ কৰিছে । কিন্তু এপলে এতিয়াও আইফোন 16, আইফোন 16 প্লাছ আৰু আইফোন 16E ​​বিক্ৰীৰ অব্যাহত ৰাখিব । উল্লেখ্য যে এপলে যোৱা বছৰৰ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা আইফোন 16 প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স মডেল মুকলি কৰিছিল । দুয়োটা ডিভাইচতে এপলৰ A18 Pro চিপছেট আৰু 8GB ৰেম আছিল । এই দুটা আইফোনত প্ৰথমাৱস্থাত সহজ ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে কেমেৰা কণ্ট্ৰল বুটাম আছিল ।

আইফোনৰ 15 ৰ লগতে আজিৰে পৰা বিশ্ব বজাৰত উপলব্ধ নহ’ব কেবাটাও এপলৰ সামগ্ৰী; হ্ৰাস পালে পূৰ্বৰ ছিৰিজৰ মূল্য (Apple)

এপলে এই ফোনবোৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে:

  • আইফোন 15
  • আইফোন 15 প্লাছ
  • আইফোন 16 প্ৰ’
  • আইফোন 16 প্ৰ’ মেক্স

ভাৰতত আইফোন 16 ৰ মূল্যও 10 হাজাৰ টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে । আইফোন 16 ৰ একমাত্ৰ 128 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য এতিয়া 69,900 টকা; ফোনটোৰ উচ্চ ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বিক্ৰীও বন্ধ কৰা হৈছে । 128GB আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টত উপলব্ধ আইফোন 16 প্লাছৰ মূল্য এতিয়া ক্ৰমে 79,990 টকা আৰু 89,990 টকা ।

এপলৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ নতুন লাইনআপ

আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ পিছত এপলে নিজৰ ৱেবছাইটৰ পৰা 4 টা আইফোন মডেল আঁতৰাই দিছে । এতিয়া এপলৰ নতুন লাইনআপত আছে আইফোন 17 প্ৰ’, আইফোন এয়াৰ, আইফোন 17, আইফোন 16 আৰু আইফোন 16E ।

বন্ধ হ’বলগীয়া এপল ৱাটচ আৰু এয়াৰপড

একাংশ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, আইফোনৰ বাহিৰেও এপলে ৱাটচ ছিৰিজ 11, ৱাটচ আল্ট্ৰা 3 আৰু ৱাটচ এছ ই 3 মুকলি কৰাৰ পিছত পুৰণি এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10, এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 2 আৰু এপল ৱাটচ এছ ই (দ্বিতীয় প্ৰজন্ম)ৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে ।

মুঠতে এপলে নতুন ডিভাইচ মুকলি কৰাৰ পিছত মুঠ 8 টাকৈ সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে, য’ত আছে 4টা আইফোন (আইফোন 15, আইফোন 15 প্লাছ, আইফোন 16 প্ৰ’ আৰু আইফোন 16 প্ৰ’ মেক্স), 3টা এপল ৱাটচ মডেল (এপল ৱাটচ ছিৰিজ 10, এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 2 আৰু দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ এপল ৱাটচ এছ ই) আৰু এটা এয়াৰপড (এয়াৰপডছ প্ৰ’ 2) ।

