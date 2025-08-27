হায়দৰাবাদ: এপলৰ "Awe Dropping" হাৰ্ডৱেৰ লঞ্চ ইভেণ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি জনাইছে টেক জায়াণ্ট এপলে । এই মুকলি অনুষ্ঠানত আইফোন 17 এয়াৰৰ নতুন মডেলৰ সৈতে আহিবলগীয়া আইফোন 17 ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই হেণ্ডছেটসমূহ লঞ্চ ইভেণ্টৰ কেইদিনমান পিছত পুনৰ ডিজাইন কৰা iOS 26 ইউজাৰ ইন্টাৰফেছৰ সৈতে আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো WWDC 2025 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ।
এপলৰ ‘Awe Dropping’ ইভেণ্টক একাধিক প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব
কোম্পানীটোৱে শ্বেয়াৰ কৰা আমন্ত্ৰণ পত্ৰ অনুসৰি, "Awe Dropping" লঞ্চ ইভেণ্ট 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 10 বজাত পিটি (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:30 বজাত ) আৰম্ভ হ'ব । যোৱা বছৰৰ আইফোন ঘোষণাৰ দৰেই এইটোও হ'ব ভাৰ্চুৱেল লঞ্চ ইভেণ্ট, যিটো ইউটিউব আৰু কোম্পানীটোৰ এপল টিভি+ এপৰ জৰিয়তেও লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰা হ'ব আৰু এপল ডট কম ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও ইচ্ছুক লোকে চাব পাৰিব ।
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
আমন্ত্ৰণী পত্ৰত আগন্তুক অনুষ্ঠানৰ কোনো অতিৰিক্ত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এপলে সাধাৰণতে লঞ্চ ইভেণ্টৰ পূৰ্বে নিজৰ আগন্তুক প্ৰডাক্টৰ কোনো সবিশেষ প্ৰকাশ নকৰে যদিও পুৰণি প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত কি আশা কৰিব পাৰি তাৰ এটা সম্যক ধাৰণা ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
এপলৰ 'Awe Dropping' লঞ্চ ইভেণ্ট: কি আশা কৰিব পাৰি ?
কেইবাটাও ফাদিল হোৱা তথ্য আৰু নিউজ ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে যে এপলে আইফোন 17, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এইবাৰ এপলে অতি পাতল আইফোন 17 এয়াৰ মডেলো মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটোৱে বিগত বৰ্ষৰ আইফোন 16 প্লাছ মডেলৰ স্থান ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
খবৰ অনুসৰি এপলে 9 ছেপ্টেম্বৰত হ’বলগীয়া “Awe Dropping” লঞ্চ ইভেণ্টত এপল ৱাটচ ছিৰিজ 11 ও লঞ্চ কৰিব পাৰে । এপলে এই ইভেণ্টত এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা 2 ৰ উত্তৰাধিকাৰী মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নে নাই সেয়া বৰ্তমানেও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
এপলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী লঞ্চ ইভেণ্টত বহু প্ৰত্যাশিত এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 ও মুকলি কৰিব পাৰে । শেহতীয়া প্ৰতিবেদনসমূহে ইংগিত দিয়ে যে সঁচাকৈয়ে বেতাঁৰ ষ্টেৰিঅ' (TWS) হেডছেটটো এটা নতুন চিপৰ সৈতে সজ্জিত হ'ব যিয়ে উন্নত অডিঅ' মান, অধিক ফলপ্ৰসূ সক্ৰিয় শব্দ বাতিল আৰু উন্নত বেটাৰী জীৱন প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই হৃদস্পন্দন নিৰীক্ষণৰ বাবেও সহায় আগবঢ়াব পাৰে বুলি বিভিন্ন প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক