নতুন ডিজাইন আৰু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে এপলে মুকলি কৰিলে AirPods Pro 3

এপলে মুকলি কৰিছে এপল এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 ৷নতুন ডিজাইন, IP57 ৰেটিং আৰু উন্নত সক্ৰিয় শব্দ বাতিলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে এই নতুন এয়াৰ পডটো৷

Apple AirPods Pro 3 With Heart Rate Sensor, Live Translation Launched: Price, Specifications, Features
নতুন ডিজাইন আৰু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে এপলে মুকলি কৰিলে AirPods Pro 3 (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: এপলে তিনি বছৰৰ পাছত নতুন প্ৰজন্মৰ হাই-এণ্ড বেতাঁৰ ইয়াৰবাড মুকলি কৰিছে - এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 । 2025 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানটোৰ সময়ত আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলিৰ সময়ত এই ঘোষণা কৰিছে কোম্পানীটোৱে । নতুন AirPods Pro 3 ত ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন, শব্দৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ উন্নতি আৰু এপল ইন্টেলিজেন্সৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নতুন বৈশিষ্ট্য আছে ।

নতুন এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 নতুন ডিজাইনৰ সৈতে কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছে আৰু কেছটোত 65 শতাংশ পুনঃব্যৱহৃত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াত কাণৰ নলীৰ বাবে অনুকূলিত নতুন ফেন কাণৰ টিপ আছে, যিয়ে অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উন্নত সেৱা প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰিছে । "অসাধাৰণ শব্দৰ মান" প্ৰদান কৰাৰ দাবীৰ সৈতে, নতুন অডিঅ' প্ৰডাক্টটোৱে পাঁচটা ভিন্ন টিপছৰ সৈতে আহিছে যিবোৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উন্নত ফিটৰ বাবে শ্বেয়াপ আউট কৰিব পাৰে । নতুন AirPods Pro 3 য়ে হিয়াৰিং টেষ্ট আৰু হিয়াৰিং প্ৰটেকচনকো সমৰ্থন কৰে ।

মুকলি অনুষ্ঠান (Apple)

ইয়াত হাৰ্ট-ৰেট চেন্সিং প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু iOS Workout অভিজ্ঞতা সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আইফোনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ৱৰ্কআউট অনুসৰণ কৰিব পাৰে ।

নতুন ৱেয়াৰেবল ডিভাইচটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP57 ৰেটিং আছে । AirPods Pro 3 এ এটা চাৰ্জত 8 ঘণ্টাৰ বেটাৰী লাইফ প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰিছে, যিটো 6 ঘণ্টাৰ বেকআপৰ পৰা এটা বৃহৎ অগ্ৰগতি । নতুন এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 ত হিয়াৰিং এডৰ সৈতে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি এতিয়া 10 ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰিব ।

এয়াৰপডছ 3 প্ৰ’ই লাইভ অনুবাদকো সমৰ্থন কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকে বুজি নোপোৱা ভাষা কোৱা লোকসকলৰ সৈতে কথোপকথন বজাই ৰাখিব পাৰে, বাস্তৱ সময়ৰ অনুবাদৰ সহায়ত ।

নতুন ডিজাইন আৰু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে এপলে মুকলি কৰিলে AirPods Pro 3 (Apple)

ভাৰতত AirPods Pro 3 ৰ মূল্য 25,900 টকা । আজিৰে পৰা নতুন ইয়াৰবাডৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হ’ব আৰু অহা 19 ​​ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ।

