Amazon এ মুকলি কৰিলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাযুক্ত ইকো, কিণ্ডল, ৰিং আৰু ফায়াৰ টিভি
Amazon ৰ নতুন ডিভাইচসমূহে এতিয়া আপোনাৰ টোপনি, নথিপত্ৰ আনকি দুৱাৰৰ ঘণ্টাৰ তথ্যও AI ৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব পাৰিব ।
Published : October 1, 2025 at 3:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: এতিয়ালৈকে আপুনি এলেক্সাক সংগীত বজাবলৈ, সংগীত বন্ধ কৰিবলৈ বা লাইট অন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এতিয়া আপুনি ইয়াক আন বহুক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । আচলতে আমাজনে এতিয়া এলেক্সাক অধিক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে । নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত আমাজনে নতুন প্ৰজন্মৰ কিছুমান সামগ্ৰী মুকলি কৰে, য’ত ইকো, কিণ্ডল, ৰিং আৰু ফায়াৰ টিভি আদি অন্তৰ্ভুক্ত । আমাজনৰ এই সকলোবোৰ ডিভাইচতে এতিয়া এলেক্সা+ নামৰ নতুন এআই সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে AI ৰ সহায়ত এই সামগ্ৰীসমূহে মানুহৰ জীৱনশৈলী আৰু উন্নত কৰিব পাৰে ।
এইবাৰ আমাজনে ইকো ডট মেক্স, ইকো ষ্টুডিঅ’, ইকো শ্ব’ 8 আৰু ইকো শ্ব’ 11 কে ধৰি মুঠ চাৰিটা ইকো ডিভাইচ মুকলি কৰিছে । এই ডিভাইচসমূহে এতিয়া কেৱল সংগীত বা বতৰৰ আপডেট দিয়াই নহয়, আপোনাৰ টোপনি কেনে আছিল বা কেতিয়া বিৰতিৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়েও অৱগত কৰিব । অৰ্থাৎ Alexa+ এ এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য, ৰুটিন আৰু ব্যক্তিগত পছন্দ বুজিব আৰু সেই অনুসৰি পৰামৰ্শ দিব । ইকো ডট মেক্সৰ মূল্য 99.99 ডলাৰ (প্ৰায় 8800 টকা)ৰ পৰা আৰম্ভ ।
Kindle Scribe: যদি আপুনি পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ ভাল পায়, তেন্তে নতুন Kindle Scribe আপোনাৰ বাবে নিখুঁত হ’ব । নতুন সংস্কৰণটো আগৰ তুলনাত লঘু আৰু দ্ৰুত আৰু এতিয়া ইয়াত 11 ইঞ্চিৰ গ্লেয়াৰ-ফ্ৰী ডিছপ্লে আছে ।
Ring Doorbell: আমাজনেও নিজৰ Ring Doorbell পূৰ্বতকৈ বহুত উন্নত কৰি তুলিছে । এতিয়া ইয়াত 2K আৰু 4K ভিডিঅ’ মানদণ্ডৰ লগতে “Familiar Faces” বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে ঘৰলৈ অহা মানুহক চিনি পাব পাৰে । ইয়াৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল ইয়াৰ নতুন “চাৰ্চ পাৰ্টি” বৈশিষ্ট্যই হেৰুৱা কুকুৰ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিব । অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ কুকুৰটো হেৰাই যায় তেন্তে ওচৰৰ ৰিং কেমেৰাৰ ফুটেজৰ জৰিয়তে ইয়াক ট্ৰেচ কৰিব পাৰি । Ring Wired Doorbell Pro ৰ মূল্য 249.99 ডলাৰ (প্ৰায় 22,000 টকা) নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
Amazon Fire TV: Alexa+ ৰ সহায়ত Fire TV এ এতিয়া আৰু অধিক ব্যক্তিগতকৃত বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে । এতিয়া আপুনি ইয়াক চিনেমা চাবলৈ আৰু নিৰ্দিষ্ট দৃশ্য বিচাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি ইয়াক এই চিনেমাখনৰ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ আদেশ দিব পাৰে য’ত নায়কে প্ৰৱেশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক