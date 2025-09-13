ETV Bharat / technology

দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে AI: কেবিনেটত স্থান লাভ কৰিলে AI সৃষ্ট মন্ত্ৰীয়ে

দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ ৷ শূণ্য দুৰ্নীতিৰ লক্ষ্যৰে নিয়োগ কৰিছে Diella ক, যি বিশ্বৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মন্ত্ৰী । ক’ৰ এই ঘটনা ?

Albania hires AI virtual minister Diella to take down government corruption
দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে AI: কেবিনেটত স্থান লাভ কৰিলে AI সৃষ্ট মন্ত্ৰীয়ে (X/@aipin_io)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 11:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আদৰ বাঢ়িছে কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ হোৱা আমি বিগত সময়ছোৱাত দেখি আহিছো ৷ শিক্ষাৰ পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাতো ইয়াৰ প্ৰয়োগ হোৱা দেখা গৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এখন দেশৰ কেবিনেটত, সেয়াও মন্ত্ৰী হিচাপে ৷

আশ্চৰ্যকৰ যেন লাগিলেও সেয়াই সঁচা ৷ ইউৰোপৰ এখন দেশ আলবেনিয়াত এজন অস্বাভাৱিক নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰীক আদৰণি জনোৱা হৈছে, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেল ৰূপত নিৰ্মিত । চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ পৰা দুৰ্নীতি সমূলঞ্চে নাইকিয়া কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী এডি ৰামাই ৰাজহুৱা ক্ৰয়ৰ তদাৰকীৰ ভূমিকালৈ উন্নীত কৰিছে এআই চালিত সহায়ক Diella ক ।

দেশখনৰ নাগৰিকৰ বাবে Diella বৰ অচিনাকি নহয় । জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ অনলাইন পৰ্টেল ই-আলবেনিয়াৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল মুখ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে Diella । তাত Diella ই নাগৰিকক প্ৰায় সকলো আমোলাতন্ত্ৰিক কামৰ মাজেৰে, প্ৰায় 95 শতাংশ চৰকাৰী সেৱাৰ মাজেৰে ভইচ কমাণ্ডৰ জৰিয়তে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে । কাগজ-পত্ৰই হওক, আবেদনেই হওক বা সাধাৰণ পৰামৰ্শই হওক, Diella ই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কেতিয়াও ভৰি নিদিয়াকৈয়ে আলবেনিয়ানসকলক প্ৰশাসনিক সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ।

Albania hires AI virtual minister Diella to take down government corruption
প্ৰধানমন্ত্ৰী এডি ৰামা (Reuters)

প্ৰধানমন্ত্ৰী এডি ৰামাই Diella ৰ প্ৰভাৱ অধিক গভীৰ হোৱাটো বিচাৰে । বৃহস্পতিবাৰে ৰামাই ঘোষণা কৰে, “Diella, ভাৰ্চুৱেলী কেবিনেটত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী কেবিনেট সদস্য ৷ যাক কাৰ্যতঃ AI ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা হৈছে, তেওঁ আলবেনিয়াক ‘য’ত ৰাজহুৱা নিবিদা 100 শতাংশ দুৰ্নীতিমুক্ত’ হোৱাটো নিশ্চিত কৰাত কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰিব ।"

টিৰানাত অনুষ্ঠিত ছ’চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ সন্মিলনত ৰামাৰ একেৰাহে চতুৰ্থখন চৰকাৰ মুকলিৰ সময়ত এই ঘোষণা কৰা হৈছে । ই-আলবেনিয়া প্লেটফৰ্মত পৰম্পৰাগত আলবেনিয়ান সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি দেখা দিয়া Diella ক ৰামাই ‘ৰাজহুৱা ক্ৰয়ৰ সেৱক’ বুলি অভিহিত কৰে ।

এই পৰিকল্পনা অভিলাষী বুলি উল্লেখ কৰি ৰামাই কয়, "চৰকাৰী চুক্তিৰ বিজয়ী বাছনিৰ দায়িত্ব ক্ৰমান্বয়ে মানৱ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা আঁতৰি যাব । বৰঞ্চ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই শ্ব’টো চলাব, নিবিদাৰ মূল্যায়ন কৰিব আৰু নিশ্চিত কৰিব যে ‘নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত সকলো ৰাজহুৱা ব্যয় 100 শতাংশ স্পষ্ট ।’ কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল চৰকাৰে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱা প্ৰতিটো নিবিদা পৰ্যালোচনা কৰি Diella ই সবিশেষ বিশ্লেষণ কৰিব আৰু শুদ্ধ যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত ল’ব ।

কিয় এই ব্যৱস্থা ?

মে’ মাহত পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰামাৰ বাবে এই পৰীক্ষা কেৱল আধুনিকীকৰণৰ বাবেই নহয়; ই আলবেনিয়াৰ এটা পুৰণি আৰু গাঢ় সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবেও এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৰাজহুৱা নিবিদাত দীৰ্ঘদিন ধৰি উৎকোচ আৰু পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগে জুৰুলা কৰি আহিছে । দেশখনে প্ৰায়ে দুৰ্নীতিৰ কেলেংকাৰীৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে, বিশেষজ্ঞসকলে ড্ৰাগছ আৰু অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ পৰা লাভ আদায় কৰিবলৈ বিচৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ গোটসমূহৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াৰ ভূমিকাক আঙুলিয়াই দিয়ে । সম্ভাৱ্য আপোচ কৰা বিষয়াৰ হাতৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা এতিয়াও প্ৰদান কৰা হৈছে Diella ক ৷ এই সন্দৰ্ভত ৰামাই যুক্তি আগবঢ়ায় যে য’ত দশক দশক ধৰি বিভিন্ন সংস্কাৰে উজুটি খাইছে তাত AI য়ে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে ।

তেওঁ অধিক জোৰ দি কয়, “Diella ই আলবেনিয়াক এনে এখন দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব য’ত ৰাজহুৱা নিবিদা 100 শতাংশ দুৰ্নীতিমুক্ত ।”

নাগৰিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আলবেনিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমে এই পদক্ষেপক বহুলাংশে আদৰণি জনাইছে, ইয়াক “আলবেনিয়ান চৰকাৰে প্ৰশাসনিক ক্ষমতাৰ ধাৰণা আৰু ব্যৱহাৰৰ ধৰণৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, প্ৰযুক্তিৰ প্ৰৱৰ্তন কেৱল সঁজুলি হিচাপেই নহয়, শাসনৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপেও” বুলি অভিহিত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRST AI GOVERNMENT MINISTERALBANIAN GOVERNMENT আলবেনিয়াPRIME MINISTER EDI RAMAদুৰ্নীতি নিৰ্মূল CORRUPTIONAI VIRTUAL MINISTER DIELLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.