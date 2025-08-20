ETV Bharat / technology

এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব এপল মিউজিক - AIRTEL APPLE PARTNERSHIP

প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এআই টুল পাৰ্প্লেক্সিটি প্ৰ’ৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন দিয়াৰ পিছত এতিয়া এয়াৰটেলে এপল মিউজিকৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচনো প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব এপল মিউজিক (Canva And IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 11:38 AM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু জনপ্ৰিয় টেলিকম কোম্পানী এয়াৰটেলে নিজৰ সকলো প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীক এক নতুন উপহাৰ দিছে । এয়াৰটেলৰ সকলো প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া এপল মিউজিকৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিব পাৰিব । এয়াৰটেল আৰু এপলৰ এই নতুন অংশীদাৰিত্বৰ অধীনত এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 6 মাহৰ বাবে এপল মিউজিকৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিব । এপল মিউজিক বিনামূলীয়াকৈ এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেনেদৰে লাভ কৰিব জানো আহক ---

এয়াৰটেল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া এপল মিউজিক

ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড গ্ৰাহকে 6 মাহৰ বাবে এপল মিউজিক ছাবস্ক্ৰিপচন বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । অৱশ্যে 6 মাহৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ছাবস্ক্ৰিপচন নবীকৰণ হ’ব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতিমাহে 119 টকা খৰচ হ’ব । কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত যিকোনো সময়তে এই অটোপে বিকল্প বাতিল কৰিব পাৰে ।

এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব এপল মিউজিক (Getty Images)

অৱশ্যে কোনবোৰ প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপল মিউজিকৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন লাভ কৰিব আৰু কোনে নাপাব সেই সন্দৰ্ভত এয়াৰটেলে এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য দিয়া নাই । অৱশ্যে একাংশ খবৰ অনুসৰি এয়াৰটেলৰ কিছুমান নিৰ্বাচিত ৰিচাৰ্জ পেকৰ সৈতে এপল মিউজিকৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন উপলব্ধ হ’ব । গতিকে এয়াৰটেলৰ আনলিমিটেড 5G ডাটা প্লেন নথকা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই অফাৰৰ দ্বাৰা লাভৱান নহ’বও পাৰে ।

কেনেকৈ লাভ কৰিব ?

  • এই অফাৰৰ সুবিধা ল’বলৈ গ্ৰাহকে Airtel Thanks App লৈ যাব লাগিব ।
  • তাত তেওঁলোকে এপল মিউজিকৰ নতুন বেনাৰ দেখিব । তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ।
  • এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড নম্বৰৰ বাবে এপল মিউজিকৰ অফাৰটো ক্লেইম কৰিব লাগিব ।
  • ইয়াৰ পিছত গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ ডিভাইচৰ সৈতে লিংক কৰা ইমেইল আইডি বা নম্বৰৰ সৈতে এপল মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও আমি এয়াৰটেলৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য লাভ কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড নম্বৰৰ এয়াৰটেল থেংকচ এপত এপল মিউজিকৰ বেনাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো, কিন্তু দাবী কৰাৰ পাচত এই অফাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’লো । গতিকে এই অফাৰটো ক্ৰমান্বয়ে ৰোল আউট কৰিবলৈ লোৱা হৈছে বুলি আশা কৰিব পাৰি ।

উল্লেখ্য যে, এয়াৰটেলে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ পোষ্টপেইড আৰু ব্ৰডবেণ্ড ব্যৱহাৰকাৰীৰ লগতে প্ৰিপেইড ব্যৱহাৰকাৰীকো এবছৰৰ বাবে পাৰ্প্লেক্সিটি প্ৰ’ৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন আগবঢ়াইছে । Perplexity Pro হৈছে এটা AI সঁজুলি, যিটো বহুতো AI কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই এআই টুলৰ এবছৰৰ ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰায় 17 হাজাৰ টকাত উপলব্ধ, যিটো এয়াৰটেল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিছে ।

