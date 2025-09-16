অহা 5 বছৰত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ অটোম’বাইল বজাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব ভাৰতক - নীতিন গাডকাৰী
ভাৰতে এতিয়া জাপানক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অটোম’বাইল বজাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ৷
Published : September 16, 2025 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে সোমবাৰে কয় যে ভাৰতে এতিয়া জাপানক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অটোম’বাইল বজাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু চৰকাৰে আগন্তুক পাঁচ বছৰত এক নম্বৰ স্থান লাভ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য সন্মিলন 2025’ত ভাৰতক অটোমোবাইল নিৰ্মাণ, সেউজ গতিশীলতা আৰু আন্তঃগাঁথনি উদ্ভাৱনৰ বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এক অভিলাষী ৰোডমেপ উন্মোচন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমান ভাৰতত সকলো প্ৰধান বিশ্বব্যাপী অটোমোবাইল ব্ৰেণ্ড উপস্থিত আছে ।
গাডকাৰীয়ে কয়, “তেওঁলোকৰ মনোযোগ এতিয়া কেৱল একত্ৰিত কৰাৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বলৈ বাহন ৰপ্তানি কৰালৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ।” গাডকাৰীয়ে জোৰ দি কয় যে কেৱল ভাৰতৰ দুচকীয়া বাহন খণ্ডই ইয়াৰ উৎপাদনৰ 50 শতাংশতকৈ অধিক ৰপ্তানি কৰে, যিয়ে দেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্বব্যাপী উপস্থিতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
তেওঁ বৈদ্যুতিক বাহন, হাইড্ৰ’জেন ইন্ধন আৰু বিকল্প ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নেতৃত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । গাডকাৰীয়ে কয় যে আমি ইতিমধ্যে হাইড্ৰ’জেন ট্ৰাক মুকলি কৰিছো আৰু দহটা পথত পাইলট প্ৰকল্প চলি আছে । সেউজ গতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক আগুৱাই নিয়াটোৱেই আমাৰ লক্ষ্য ।
ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সহযোগত চৰকাৰে হাইড্ৰ’জেন আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে 600 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে । তেওঁ আইছ’বিউটানল আৰু বায়’-বিটুমিনৰ দৰে নতুন ইন্ধনৰ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰে, যিবোৰৰ বৰ্তমান সক্ৰিয় পৰীক্ষা চলি আছে । ভাৰতৰ পথ আন্তঃগাঁথনিতো পৰিৱৰ্তনশীল অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
গাডকাৰীয়ে কয়, "ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম পথ নেটৱৰ্ক আছে । আমি যাত্ৰাৰ সময় বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছো - পানীপথৰ পৰা দিল্লী বিমানবন্দৰলৈকে এতিয়া তিনি ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 35 মিনিট সময় লাগে ।" তেওঁ কয় যে চেন্নাই-বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৱে আৰু 23 হাজাৰ কোটি টকাৰ বেংগালুৰু ৰিং ৰোডৰ দৰে বৃহৎ প্ৰকল্পই সংযোগক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লগতে চহৰৰ যান-জঁট হ্ৰাস কৰিব ।
নীতিন গাডকাৰীয়ে কয়, "আমি আৱৰ্জনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছো । গাজীপুৰৰ লেণ্ডফিলৰ পৰা 80 লাখ টনতকৈ অধিক আৱৰ্জনা পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে আমি পাহাৰৰ উচ্চতা 7 মিটাৰ হ্ৰাস কৰিছো ।"
