আদানী আৰু গুগলৰ অংশীদাৰিত্ব: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হ’ব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ AI ডাটা চেণ্টাৰ কেম্পাছ
বিশাখাপট্টনমত এটা বৃহৎ AI ডাটা চেণ্টাৰ কেম্পাছ স্থাপনৰ বাবে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু গুগলে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Published : October 14, 2025 at 3:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ এআই ডাটা চেণ্টাৰ কেম্পাছ আৰু নতুন সেউজ শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে মঙলবাৰে আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ যৌথ উদ্যোগ কোম্পানী AdaniConneX আৰু গুগলৰ জৰিয়তে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰে । বিশাখাপট্টনমত থকা গুগলৰ এআই হাব হৈছে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত (2026-2030) প্ৰায় 15 বিলিয়ন ডলাৰৰ বহুমুখী বিনিয়োগ, য’ত ভাৰতৰ আটাইতকৈ চাহিদাপূৰ্ণ এআই ৱৰ্কলোড চলাবলৈ এটা শক্তিশালী ছাবচি কেবল নেটৱৰ্ক আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত গিগাৱাট স্কেলৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৰ এক বিবৃতি অনুসৰি ইয়াক AdaniConneX আৰু এয়াৰটেলকে ধৰি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অংশীদাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে আদানিকনেক্সৰ সহযোগত বিকশিত কৰা গুগল এআই হাবৰ মূল স্তম্ভসমূহৰ ভিতৰত বিশাখাপট্টনমত উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে নিৰ্মিত এআই ডাটা চেণ্টাৰ আন্তঃগাঁথনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে ভাৰতৰ এআই ক্ষমতাৰ প্ৰজন্মগত পৰিৱৰ্তনক আগুৱাই নিবলৈ উল্লেখযোগ্য কম্পিউটিং ক্ষমতা যোগ কৰিব ।
A monumental day for India!— Gautam Adani (@gautam_adani) October 14, 2025
Adani is proud to partner with @Google to build India’s largest AI data centre campus - in Visakhapatnam - engineered specifically for the demands of artificial intelligence.
This facility will house the TPU and GPU-based compute power required for… pic.twitter.com/leypKgPTAb
এই প্ৰকল্পটোৱে দুয়োটা কোম্পানীৰে বহনক্ষমতাৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ ওপৰতো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত নতুন সংবহন লাইন, স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদন, আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উদ্ভাৱনী শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাত যৌথ বিনিয়োগ জড়িত থাকিব । ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল ডাটা চেণ্টাৰৰ কাম-কাজত সহায় কৰাই নহয়, ভাৰতৰ বিদ্যুৎ গ্ৰীডৰ ক্ষমতা আৰু স্থিতিস্থাপকতাও বৃদ্ধি পাব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানীয়ে কয়, "আদানি গ্ৰুপে গুগলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, যিয়ে ভাৰতৰ ডিজিটেল লেণ্ডস্কেপৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব। এয়া কেৱল আন্তঃগাঁথনিৰ বিনিয়োগতকৈও অধিক । ই উদীয়মান এখন ৰাষ্ট্ৰৰ আত্মাত বিনিয়োগ ।"
তেওঁ আৰু কয়, “এই অংশীদাৰিত্ব আমাৰ জাতি গঠনৰ ভাগ-বতৰা দৃষ্টিভংগী আৰু একবিংশ শতিকাৰ সঁজুলিৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক সবলীকৰণৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰমাণ । বিশাখাপট্নম এতিয়া প্ৰযুক্তিৰ বিশ্বব্যাপী গন্তব্যস্থান হ’বলৈ সাজু হৈছে আৰু আমি এই ঐতিহাসিক যাত্ৰাৰ স্থপতি হ’বলৈ পাই ৰোমাঞ্চিত হৈছো ।”
A truly historic and auspicious day, marking one of the biggest technology milestones for Andhra Pradesh and India!— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 14, 2025
Today, Andhra Pradesh signed a landmark agreement with Google to set up a USD 15 billion, gigawatt-scale AI Data Centre in Visakhapatnam. This centre will be the… pic.twitter.com/quexyZmgil
গুগল ক্লাউডৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া থমাছ কুৰিয়ানে কয় যে এআই যুগত ভাৰতৰ বিশাল সম্ভাৱনাক আনলক কৰিবলৈ আমি গুগল এআই হাবত বিনিয়োগ কৰিছো, যিয়ে বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে জটিল ভেটি প্ৰদান কৰিব আৰু ব্যৱসায়, গৱেষক আৰু সৃষ্টিকৰ্তাসকলক এআইৰ সৈতে নিৰ্মাণ আৰু স্কেল কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব ।
কুৰিয়ানে কয় যে আদানীৰ সৈতে কাম কৰি আমি আমাৰ অত্যাধুনিক সম্পদসমূহক সম্প্ৰদায় আৰু গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আৰু তেওঁলোকক বিশ্বব্যাপী মঞ্চত উদ্ভাৱন আৰু লাভৱান হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশন, সুৰক্ষা আৰু স্কেলেবিলিটি প্ৰদান কৰিম ।
এই এআই হাব আৰু সংযোগদ্বাৰৰ উন্নয়নে বিশাখাপট্টনম আৰু তাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী ইঞ্জিনৰ সৃষ্টি কৰিব, ডিজিটেল ইনক্লুছিভিটি বৃদ্ধি কৰিব আৰু প্ৰযুক্তি, উৎপাদন আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
