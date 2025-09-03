ETV Bharat / technology

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R; দাম কিমান ? - 2026 KAWASAKI NINJA ZX 6R LAUNCHED

কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই 2026 চনৰ Kawasaki Ninja ZX-6R ক নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি কৰিছে ।

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 2:15 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই 2026 Kawasaki Ninja ZX-6R ক আপডেট কৰা ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি কৰিছে যদিও এই বাইকখনত যান্ত্ৰিকভাৱে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 11.69 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম, ভাৰত) মূল্যত মুকলি কৰিছে । গতিকে এই মটৰ চাইকেলখনত কি কি নতুনত্ব আছে জানো আহক ---

2026 Kawasaki Ninja ZX-6R এ নতুন সতেজ গ্রাফিক্স লাভ কৰিছে

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R

2026 চনৰ বাবে দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকিয়ে নতুন Kawasaki Ninja ZX-6R ৰ বাবে নতুন ৰঙৰ বিকল্প মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম লাইম গ্ৰীণ । ইয়াৰ ফেয়াৰিং আৰু বডিৱৰ্কত বগা আৰু নীলা ৰঙৰ ৰেখা আছে, যিয়ে ইয়াক পুৰণি মডেলৰ চূণ সেউজীয়া বিকল্পৰ তুলনাত এটা সুন্দৰ কনট্ৰাষ্ট দিয়ে ।

Kawasaki Ninja ZX-6R ৰ ইঞ্জিন

যান্ত্ৰিকভাৱে এই মটৰ চাইকেলখনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । ইয়াত একেটা পুৰণি 636 CC, ইন-লাইন-ফোৰ চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড কুলড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে 13000 আৰ পি এমত 127 বি এইচ পি (ৰেম এয়াৰৰ সৈতে সৰ্বোচ্চ শক্তি) আৰু 11000 আৰ পি এমত সৰ্বোচ্চ 69 এন এম টৰ্ক প্ৰদান কৰে ।

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R

এই মটৰ চাইকেলখনত শ্লীপ এণ্ড এছিষ্ট ক্লাচ, টিএফটি স্ক্ৰীণ, পাৱাৰ মোড আৰু কুইকশ্বিফ্টাৰৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ উপৰিও বাইকখনত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য হিচাপে তিনিটা স্তৰৰ ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল আছে, ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ডুৱেল-চেনেল এবিএছ আৰু কেআইবি (কাৱাছাকি ইনটেলিজেণ্ট এণ্টি-লক ব্ৰেক চিষ্টেম) অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

পূৰ্বৰ মডেলৰ মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য আছিল 11.09 লাখ টকা, যাৰ ফলত 2026 চনৰ নতুন মডেলৰ মূল্য 60 হাজাৰ টকা অধিক । কেৱল নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ বাবেই মূল্য পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে যদিও Kawasaki Ninja ZX-6R এতিয়াও অতি আকৰ্ষণীয় মটৰ চাইকেল । এই বাইকখন হৈছে ইন-লাইন 4 চিলিণ্ডাৰ স্প’ৰ্টছবাইক, যিটো ইয়াৰ ছেগমেণ্টৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বাইক ।

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R

নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ Ninja ZX-6R (Kawasaki India)

