হায়দৰাবাদ: জাপানৰ মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকিয়ে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 2026 KLX230R S । ভাৰতত নিৰ্মিত 2026 KLX230R S ৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.94 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ৷ CKD আমদানি হিচাপে বিক্ৰী হোৱা 2025 চনৰ KLX230R S ৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াক বিক্ৰী কৰা হ’ব । অফ-ৰোড ক্ষমতাৰ বাবে পৰিচিত আৰু সহজে চম্ভালিব পৰা ট্ৰেইল বাইকখনৰ শেহতীয়া অৱতাৰত কেএক্স-প্ৰেৰিত ষ্টাইলিং অব্যাহত আছে । ভাৰতীয় বজাৰত ব্ৰেণ্ডটোৱে ষ্ট্ৰীট-লিগেল KLX230R দাম হ্ৰাস কৰাৰ ঠিক পিছতেই এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা বাইকখনৰ 2025 চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পেক সংস্কৰণত আছিল এলুমিনিয়ামৰ চেছিছ আৰু ছুইংগাৰ্ম । ইফালে, ভাৰতত নিৰ্মিত অফ-ৰোড সক্ষম বাইকখনৰ সংস্কৰণত আছে হাই-টেনচাইল ষ্টীল ফ্ৰেম আৰু ছুইংগাৰ্ম । ইফালে বাইকখনৰ ডিজাইন একেই আছে, অলপ আগলৈ চেট কৰা হেণ্ডেলবাৰৰ বাবে ৰাইডিং পজিচনত সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে ।
2026 চনৰ কাৱাছাকি KLX230R S ক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে 233 CC ৰ একক চিলিণ্ডাৰ এয়াৰ কুলড ইঞ্জিন, যিটো 8000 আৰপিএমত 19 এচপি শক্তি আৰু 6000 আৰপিএমত 20 এনএমৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপাদন কৰিবলৈ টিউন কৰা হৈছে । ই ছয় স্পীড ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে সংযুক্তভাৱে কাম কৰে । এই সকলোবোৰৰ সৈতে বাইকখনে 129 কিলোগ্ৰামত স্কেল টিপ কৰে, যিটো বিক্ৰীৰ আমদানিকৃত সংস্কৰণতকৈ 14 কিলোগ্ৰাম গধুৰ ।
অফ-ৰোডিং ক্ষমতাক সমৰ্থন কৰিবলৈ বাইকখনে 37 মিলিমিটাৰ টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্কৰ সৈতে লং-ট্ৰেভেল ছাচপেনচন লাভ কৰে যিয়ে 220 মিলিমিটাৰ ভ্ৰমণ প্ৰদান কৰে, আনহাতে পিছফালৰ মূৰত লিংক টাইপ মনোশ্বক আছে যিয়ে 223 মিলিমিটাৰ ভ্ৰমণ প্ৰদান কৰে । গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 270 মিলিমিটাৰ, আনহাতে আসনৰ উচ্চতা 900 মিলিমিটাৰ । ব্ৰেকিংৰ দায়িত্ব সন্মুখত 290 মিলিমিটাৰ একক ডিস্ক আৰু পিছফালে 230 মিলিমিটাৰ একক ডিস্ক ব্ৰেক । এইবোৰ 21/18 ইঞ্চিৰ তাঁৰ স্পক চকাত অফ-ৰোড টায়াৰৰ সৈতে মাউণ্ট কৰা হয় ।
