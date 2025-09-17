19.90 লাখ টকাত ভাৰতত মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ BMW S 1000 R Roadster
BMW Motorrad India ই 2025 চনৰ BMW S 1000 R Roadster মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 19.90 লাখ টকাত ।
Published : September 17, 2025 at 11:44 AM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা BMW Motorrad India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে 2025 বৰ্ষৰ BMW S 1000 R Roadster । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 19.90 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)ত । মন কৰিবলগীয়া যে এই মটৰ চাইকেলখন ভাৰতত সম্পূৰ্ণ নিৰ্মিত ইউনিট (CBU) হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে । এই শেহতীয়া আপডেইটত সূক্ষ্ম ডিজাইন পৰিবৰ্তন, পাৱাৰট্ৰেইন উন্নতি আৰু এটা অধিক উন্নত ইলেক্ট্ৰনিক্স পেকেজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
2025 চনৰ BMW S 1000 R ডিজাইন
নতুন 2025 BMW S 1000 R ত নতুন স্প্লিট-হেডলাইট ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে, একে সময়তে বছৰ বছৰ ধৰি এই মটৰ চাইকেলৰ এক স্বকীয় উপাদান হৈ থকা সামগ্ৰিক চিলোৱাটটো ধৰি ৰাখিছে । ইয়াৰ চোকা আৰু আক্ৰমণাত্মক ষ্টাইলিং ধৰি ৰখা হৈছে, ইয়াৰ নগ্ন স্প’ৰ্টবাইক পজিচনিঙৰ সৈতে খাপ খুৱায় ।
2025 চনৰ BMW S 1000 R ইঞ্জিন
এই ৰ’ডষ্টাৰখনত 999CC, লিকুইড-কুল্ড, ইনলাইন-ফোৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 11,000 RPM ত 168 BHP আৰু 9250 RPM ত 114 NM ৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপাদন কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ইঞ্জিনে মাত্ৰ 3.2 ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰ গতিবেগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও মটৰ চাইকেলখনৰ সৰ্বোচ্চ গতি ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে 250 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সীমাবদ্ধ কৰা হৈছে । ইঞ্জিনটো ছয় স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে, যিটোক চুটি ছেকেণ্ড গিয়াৰ আৰু উন্নত সঁহাৰিৰ বাবে সংশোধিত ফাইনেল ড্ৰাইভ ৰেচিঅ’ৰ সৈতে আপডেট কৰা হৈছে ।
2025 চনৰ BMW S 1000 R বৈশিষ্ট্য
ইলেক্ট্ৰনিক্স BWM S 1000 R ড্ৰেগ টৰ্ক কন্ট্ৰ'ল (MSR) আৰু ইঞ্জিন ব্ৰেক কন্ট্ৰ'লৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে । অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে হেডলাইট প্ৰ'ৰ সৈতে অল-এলইডি লাইটিং, এম কুইক একচন থ্ৰ'টল, আৰু তিনিটা ৰাইডিং মোড (ৰোড, ৰেইন, আৰু ডাইনামিক)। এইবোৰ 6.5 ইঞ্চিৰ টি এফ টি ডিছপ্লেৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰা হয় ।
2025 চনৰ BMW S 1000 R ৰ ভেৰিয়েন্ট
2025 চনৰ BMW S 1000 R তিনিটা ট্ৰিমত অফাৰ কৰা হৈছে: ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ষ্টাইল স্প’ৰ্ট, আৰু এম স্প’ৰ্ট পেকেজ । ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু ষ্টাইল স্প’ৰ্টৰ ভিন্নতা ক’লা ৰঙত আগবঢ়োৱা হৈছে, আনহাতে ষ্টাইল স্প’ৰ্ট ফ্লু’ৰেচেণ্ট সেউজীয়াৰ সৈতে বিশেষ নীলা ৰঙৰ অফাৰ কৰা হৈছে ।
2025 চনৰ BMW S 1000 R ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী
ভাৰতীয় বজাৰত নতুন 2025 চনৰ BMW S 1000 R খনে ডুকাটি ষ্ট্ৰীটফাইটাৰ V4, হোণ্ডা CB 1000 হৰ্নেট এছপি আৰু ট্ৰাইমফ স্পীড ট্ৰিপল 1200 RS কে ধৰি অন্যান্য লিটাৰ ক্লাছৰ নগ্ন স্প’ৰ্টবাইকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব, যিবোৰৰ সকলোৰে প্ৰদৰ্শন আৰু মূল্য একে ।
