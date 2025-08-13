হায়দৰাবাদ: Yezdi য়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে ৰ’ডষ্টাৰৰ আপডেট কৰা সংস্কৰণ ৷ ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 2.10 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) । ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গ’লেও যান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বাইকখনত ৷ ই পুৰণি পাৱাৰ মিলৰ পৰাই শক্তি আহৰণ কৰি আছে । লগতে, ব্ৰেণ্ডটোৱে 2025 চনৰ দীপাৱলীৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতত 450 টা টাচ পইণ্টলৈ নিজৰ সেৱা আৰু বিক্ৰী নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহী ।
2025 Yezdi Roadster: ইঞ্জিন আৰু পাৱাৰট্ৰেইন
Yezdi Roadster ত 334 চিচি চিলিণ্ডাৰ লিকুইড কুল্ড আলফা 2 ইঞ্জিন আছে, যিয়ে এছিষ্ট আৰু শ্লীপাৰ ক্লাচৰ সৈতে ছয় স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্তভাৱে কাম কৰে । ই ক্ৰমে 29.6 বিএইচপি আৰু 29.9 এনএমৰ শীৰ্ষ শক্তি আৰু টৰ্ক আউটপুট উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম ।
2025 Yezdi Roadster: ডিজাইন আৰু হাৰ্ডৱেৰ
2025 চনৰ Yezdi ৰ’ডষ্টাৰে পূৰ্বৰ দৰেই একেটা ডিজাইন পদ্ধতি আগবঢ়াই লৈ গৈছে । ইয়াত এটা ঘূৰণীয়া এল ই ডি হেডলাইট, হাইড্ৰ’ফৰ্মড হেণ্ডেলবাৰ, এটা চকুলোৰ টোপাল আকৃতিৰ টেংক, এটা আঁতৰ কৰিব পৰা পিছফালৰ আসন, ট্যুৰিং ভিজাৰ, ফ্ৰেমযুক্ত স্লাইডাৰৰ সৈতে টুইন-ৰড ক্ৰেচ গাৰ্ড আৰু বহুতো হাইলাইট আছে । 2025 চনৰ ৰ’ডষ্টাৰৰ আসনৰ উচ্চতা 795 মিলিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ হুইলবেছ 1440 মিলিমিটাৰ ।
কন্টিনেণ্টেলৰ ডুৱেল চেনেল এবিএছৰ সৈতে সজ্জিত ইয়াত 320 মিমি ফ্ৰন্ট ডিস্ক ব্ৰেক আৰু 240 মিমি ৰিয়াৰ ডিস্ক ব্ৰেক আছে । টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ছাচপেনচন আৰু ডুৱেল ৰিয়াৰ শ্বকসমূহ স্থিৰতা আৰু আৰামৰ বাবে মানাংকিত কৰা হৈছে, আনহাতে ইয়াৰ 795 মিলিমিটাৰ আসনৰ উচ্চতা আৰু অনুকূলিত গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সে অভিগম্যতা আৰু কমাণ্ডিং ৰোড উপস্থিতিৰ মাজত নিখুঁত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা বুলি দাবী কৰে ৷
2025 Yezdi Roadster: মূল্য আৰু ভিন্নতা
Yezdi ৰ'ডষ্টাৰে বিকল্প হিচাপে পাঁচটা ৰঙৰ ভিন্নতা উপলব্ধ, যথা- শ্বাৰ্কস্কিন ব্লু, স্ম’ক গ্ৰে’, ব্লাড্ৰাছ মেৰুন, চেভেজ গ্ৰীণ, আৰু শ্বেড' ব্লেক । ভেৰিয়েন্টসমূহৰ দাম তলত দিয়া ধৰণৰ:
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|শ্বাৰ্কস্কিন ব্লু
|2,09,969 টকা
|স্ম’ক গ্ৰে’
|2,12,969 টকা
|ব্লাড্ৰাছ মেৰুন
|2,16,969 টকা
|চেভেজ গ্ৰীণ
|2,21,969 টকা
|শ্বেড' ব্লেক
|2,25,969 টকা
