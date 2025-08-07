Essay Contest 2025

8.31 লাখ টকাত মুকলি হ’ল 2025 নিছান মেগনাইটৰ কুৰো এডিচন - 2025 NISSAN MAGNITE KURO LAUNCHED

নিছানে বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভি নিছান মেগনাইটৰ কুৰো এডিচন । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 8.31 লাখ টকা ।

2025-nissan-magnite-kuro-launched-in-india-price-design-features-and-other-details
2025 বৰ্ষৰ নিছান মেগনাইট কুৰো (Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 2:20 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা কেইবাটাও টিজাৰৰ পিছত অৱশেষত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী নিছানে বজাৰত মুকলি কৰিলে নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভি নিছান মেগনাইটৰ কুৰো এডিচন । কোম্পানীটোৱে এই বিশেষ সংস্কৰণটো 8.31 লাখৰ পৰা 10.87 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । নতুন নিছান মেগনাইট কুৰো এডিচন ইয়াৰ হাই-স্পেক এন-কানেক্টা ভেৰিয়েণ্টত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

একে সময়তে বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত ই শীৰ্ষ স্পেক টেকনা আৰু টেকনা + ভেৰিয়েন্টৰ তলত । বিশেষ কথাটো হ’ল যে সেই সময়ত কেৱল ৰেঞ্জ টপিং ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ হোৱা প্ৰি-ফেচলিফ্ট Nissan Magni te Kuro ৰ পৰা ই পৃথক । 2025 চনৰ মেগনাইট কুৰো এডিচনৰ বুকিং নিছানৰ ডিলাৰশ্বিপ আৰু ইয়াৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে 11 হাজাৰ টকাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

2025 বৰ্ষৰ নিছান মেগনাইট কুৰোৰ বাহ্যিক ডিজাইন

মেগনাইট কুৰোক ইয়াৰ নাম অনুসৰি আকৰ্ষণীয় বাহ্যিক ডিজাইন দিয়া হৈছে । ইয়াৰ গ্ৰিল, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ স্কিড প্লেট, 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, ৰুফ ৰেলচ আৰু দুৱাৰৰ হেণ্ডেলক ব্লেক আউট ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে, যাৰ সহায়ত ক’লা বডিটো অতি সুন্দৰ দেখা গৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও এল ই ডি হেডলাইটত ক’লা ৰং দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত ক্ৰমিক টাৰ্ণ ইনডিকেটৰ দেখা গৈছে । ইয়াৰ লগতে নিছানে এন-কানেক্টা, টেকনা আৰু টেকনা + ভেৰিয়েন্টৰ বাবে নতুন মেটালিক গ্ৰে এক্সটেৰিয়ৰ ৰঙৰ বিকল্পও মুকলি কৰিছে ।

2025 চনৰ নিছান মেগনাইট কুৰোৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ

2025-nissan-magnite-kuro-launched-in-india-price-design-features-and-other-details
2025 বৰ্ষৰ নিছান মেগনাইট কুৰোৰ বাহ্যিক ডিজাইন (Nissan India)

মেগনাইট কুৰোৰ কেবিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ডেচব’ৰ্ড, গিয়াৰ লিভাৰ, ষ্টিয়াৰিং, দুৱাৰ আৰু ছান ভিজাৰৰ দৰে উপাদানসমূহ ব্লেক আউট কৰা হৈছে যদিও বিন্যাস অন্যান্য ভিন্নতাৰ সৈতে একে । মেগনাইট এন-কানেক্টা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্য আৰু ছেফটি কিটৰ উপৰিও কুৰো এডিচনত বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ আৰু ডেচ কেমও আছে ।

মন কৰিব যে মেগনাইট কুৰ’ই শীৰ্ষ-স্পেক টেকনা আৰু টেকনা+ ভেৰিয়েন্টত পোৱা কিছুমান বৈশিষ্ট্য হেৰুৱাইছে, যেনে শীতল গ্ল’ভ বক্স, ৰিম’ট ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট (কেৱল টাৰ্বো), অটোমেটিক এল ই ডি প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, ফ্ৰন্ট ফগ লাইট, আৰু ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল ।

2025-nissan-magnite-kuro-launched-in-india-price-design-features-and-other-details
2025 বৰ্ষৰ নিছান মেগনাইট কুৰোৰ বাহ্যিক ডিজাইন (Nissan India)

2025 চনৰ নিছান মেগনাইট কুৰোৰ পাৱাৰট্ৰেইন আৰু মূল্য

যিটো ভেৰিয়েন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাৰ দৰেই মেগনাইট কুৰোকো দুয়োটা ইঞ্জিন বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে, দুয়োটা গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে । প্ৰথমটো হৈছে 1.0 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে 71 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে । যাৰ সৈতে 5 স্পীড মেনুৱেল বা এএমটি গিয়াৰবক্স উপলব্ধ ।

Nissan Magnite Kuro ৰ মূল্য
ভেৰিয়েণ্ট নেশ্যাৰেলী এস্পিৰিটেড-MTনেশ্যাৰেলী এস্পিৰিটেড-AMTটাৰ্ব’-পেট্ৰ’ল MTটাৰ্ব’-পেট্ৰ’ল CVT
N-Connecta7.97 লাখ8.52 লাখ9.38 লাখ10.53 লাখ
Kuro8.31 লাখ8.86 লাখ9.72 লাখ10.87 লাখ
Tekna8.92 লাখ9.47 লাখ10.18 লাখ11.40 লাখ
Tekna+9.27 লাখ9.82 লাখ10.18 লাখ11.76 লাখ

একে সময়তে দ্বিতীয়টো ইঞ্জিন হৈছে 1.0 লিটাৰৰ তিনিটা চিলিণ্ডাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন, যিয়ে 99 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে, যিটো 5 স্পীড মেনুৱেল বা চিভিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে উপলব্ধ । দামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মেগনাইট ব্লেক এডিচনৰ মূল্য এন-কানেক্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ 34 হাজাৰ টকা বেছি, কিন্তু টেকনা আৰু টেকনা +তকৈ ক্ৰমে 61 হাজাৰ আৰু 96 হাজাৰ টকা কম ।

