হায়দৰাবাদ: থলুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকি ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে আপডেট কৰিছে এমপিভি Maruti Suzuki Ertiga । কোম্পানীয়ে এই MPV ত কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰি নুন্যতম ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন কৰি বজাৰত গ্ৰাহকৰ বাবে অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । সাধাৰণতে ছয়জন বা তাতকৈ অধিক লোক বহিব পৰা আৰু অফ-ৰোডত চলাব পৰা বৃহৎ আকাৰৰ গাড়ী MPV ৰ অৰ্ন্তভুক্ত ।
2025 Maruti Suzuki Ertiga ত কি কি নতুন বৈশিষ্ট্য আছে
ইয়াত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীয়ে দ্বিতীয় শাৰীৰ এচি ভেণ্টৰ স্থান সলনি কৰিছে । ইয়াত এচি ভেণ্টবোৰ এতিয়া ছাদত নহয়, চেণ্টাৰ কনছ’লৰ পিছফালে, যি আমি বেছিভাগ গাড়ীতে দেখা পাওঁ । যদিও এই বৈশিষ্ট্যটো অলপ ডাউনগ্ৰেড যেন লাগিব পাৰে, ই কোম্পানীটোক কিছু খৰচ আৰু সময় ৰাহি কৰাত সহায় কৰিব । কাৰণ চেণ্টাৰ কনছ’লত মাউণ্ট কৰা এচি ভেণ্ট ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ অন্যান্য সামগ্ৰীত উপলব্ধ আছিল ।
তৃতীয় শাৰীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত থকা লোকসকলক এতিয়া ব্ল’ৱাৰ কণ্ট্ৰ’লৰ লগতে পৃথক পৃথক ভেণ্ট দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পিছত অৱশেষত কোম্পানীয়ে ইয়াত ইউএছবি টাইপ চি পৰ্টো সংযোজন কৰিছে, আনহাতে দ্বিতীয় শাৰীৰ বাবে দুটা আৰু তৃতীয় শাৰীৰ বাবে দুটা দিয়া হৈছে ।
2025 Maruti Suzuki Ertiga ডিজাইন
ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মাৰুতি ছুজুকিয়ে ৰিয়াৰ স্পয়লাৰৰ নতুন ডিজাইন কৰিছে । নতুন স্পয়লাৰটোত দুয়োফালে উঠা ইউনিট আছে, যিয়ে এমপিভিৰ ৰূপ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও 2025 চনৰ মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাত কোনো ধৰণৰ প্ৰসাধনিক ক্ষেত্ৰত সালসলনি কৰা হোৱা নাই ।
2025 Maruti Suzuki Ertiga মূল্য
নতুনকৈ আপডেট কৰা মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাৰ মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীয়ে এই এমপিভিটো আৰম্ভণি মূল্য 9.12 লাখ টকাত (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰিছে, আনহাতে ইয়াৰ টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 13.40 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
2025 Maruti Suzuki Ertiga পাৱাৰট্ৰেইন
ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাৰ ইঞ্জিনত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । ইয়াত 1.5 লিটাৰ, 4 চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড ইঞ্জিন পোৱা যায় । এই ইঞ্জিনে 102 বিএইচপি শক্তি আৰু সৰ্বোচ্চ 136 এনএম টৰ্ক প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই গাড়ীখনত চিএনজি বিকল্পও উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক