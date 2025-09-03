ETV Bharat / technology

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga - 2025 MARUTI SUZUKI ERTIGA LAUNCHED

মাৰুতি ছুজুকিয়ে নিজৰ এমপিভি মাৰুতি এৰ্টিগা আপডেট কৰিছে, য’ত কিছুমান বৈশিষ্ট্য আপডেট কৰা হৈছে ।

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 5:05 PM IST

হায়দৰাবাদ: থলুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকি ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে আপডেট কৰিছে এমপিভি Maruti Suzuki Ertiga । কোম্পানীয়ে এই MPV ত কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰি নুন্যতম ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন কৰি বজাৰত গ্ৰাহকৰ বাবে অধিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । সাধাৰণতে ছয়জন বা তাতকৈ অধিক লোক বহিব পৰা আৰু অফ-ৰোডত চলাব পৰা বৃহৎ আকাৰৰ গাড়ী MPV ৰ অৰ্ন্তভুক্ত ।

2025 Maruti Suzuki Ertiga ত কি কি নতুন বৈশিষ্ট্য আছে

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga

ইয়াত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীয়ে দ্বিতীয় শাৰীৰ এচি ভেণ্টৰ স্থান সলনি কৰিছে । ইয়াত এচি ভেণ্টবোৰ এতিয়া ছাদত নহয়, চেণ্টাৰ কনছ’লৰ পিছফালে, যি আমি বেছিভাগ গাড়ীতে দেখা পাওঁ । যদিও এই বৈশিষ্ট্যটো অলপ ডাউনগ্ৰেড যেন লাগিব পাৰে, ই কোম্পানীটোক কিছু খৰচ আৰু সময় ৰাহি কৰাত সহায় কৰিব । কাৰণ চেণ্টাৰ কনছ’লত মাউণ্ট কৰা এচি ভেণ্ট ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ অন্যান্য সামগ্ৰীত উপলব্ধ আছিল ।

তৃতীয় শাৰীৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত থকা লোকসকলক এতিয়া ব্ল’ৱাৰ কণ্ট্ৰ’লৰ লগতে পৃথক পৃথক ভেণ্ট দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পিছত অৱশেষত কোম্পানীয়ে ইয়াত ইউএছবি টাইপ চি পৰ্টো সংযোজন কৰিছে, আনহাতে দ্বিতীয় শাৰীৰ বাবে দুটা আৰু তৃতীয় শাৰীৰ বাবে দুটা দিয়া হৈছে ।

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga

2025 Maruti Suzuki Ertiga ডিজাইন

ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মাৰুতি ছুজুকিয়ে ৰিয়াৰ স্পয়লাৰৰ নতুন ডিজাইন কৰিছে । নতুন স্পয়লাৰটোত দুয়োফালে উঠা ইউনিট আছে, যিয়ে এমপিভিৰ ৰূপ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও 2025 চনৰ মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাত কোনো ধৰণৰ প্ৰসাধনিক ক্ষেত্ৰত সালসলনি কৰা হোৱা নাই ।

2025 Maruti Suzuki Ertiga মূল্য

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga

নতুনকৈ আপডেট কৰা মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাৰ মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীয়ে এই এমপিভিটো আৰম্ভণি মূল্য 9.12 লাখ টকাত (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰিছে, আনহাতে ইয়াৰ টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 13.40 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।

2025 Maruti Suzuki Ertiga পাৱাৰট্ৰেইন

ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মাৰুতি ছুজুকি এৰ্টিগাৰ ইঞ্জিনত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । ইয়াত 1.5 লিটাৰ, 4 চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড ইঞ্জিন পোৱা যায় । এই ইঞ্জিনে 102 বিএইচপি শক্তি আৰু সৰ্বোচ্চ 136 এনএম টৰ্ক প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই গাড়ীখনত চিএনজি বিকল্পও উপলব্ধ ।

নতুন ডিজাইন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মাৰুতি ছুজুকিয়ে মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Ertiga

