7.99 লাখ টকাত মুকলি হ’ল 2025 বৰ্ষৰ Mahindra Bolero; জানক নতুন কি কি বৈশিষ্ট্য সংযোজন হ’ল
বজাৰত মুকলি হ’ল আপডেটেড বলেৰো ৷ এই বলেৰোখনৰ ভিতৰৰ ফালে সূক্ষ্ম প্ৰসাধন সংশোধনৰ লগতে সংযোগ কৰা হৈছে নতুন বৈশিষ্ট্য ।
Published : October 7, 2025 at 5:24 PM IST
হহায়দৰাবাদ: 2025 বৰ্ষৰ মহিন্দ্ৰা বলেৰোৰ এক্স শ্ব’ৰুম মূল্য 7.99 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । আপডেট কৰা বলেৰো এছ ইউ ভিত সৰু সৰু প্ৰসাধন সংশোধন আৰু ভিতৰত নতুন বৈশিষ্ট্য পোৱা গৈছে যদিও যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । এই আপডেটৰ সৈতে মহিন্দ্ৰাই নতুন টপ-স্পেক B8 ট্ৰিমও মুকলি কৰিছে ।
2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা বলেৰোৰ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য
নতুন বলেৰোৰ বাহিৰৰ পৰিৱৰ্তন যথেষ্ট সূক্ষ্ম, ইয়াৰে আটাইতকৈ লক্ষ্যণীয় হৈছে ক্ৰ’ম ইনছাৰ্টৰ সৈতে নতুন 5-স্লেট গ্ৰীল । বলেৰোই এতিয়া B6 ট্ৰিমৰ পৰা ফ’গ লেম্প আৰু টপ স্পেক B8 ট্ৰিমত নতুন 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইলও লাভ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ ডাইমণ্ড হোৱাইট, ডিছেট ছিলভাৰ আৰু ৰকি বেইজৰ উপৰিও নতুন বাহিৰৰ ৰং – ষ্টেলথ ব্লেক – আছে ।
2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা বলেৰোৰ আভ্যন্তৰীণ বৈশিষ্ট্য
ডাঙৰ আপডেটসমূহ ভিতৰত আছে, বলেৰ’ত এতিয়া মিডিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ইউনিট আছে যদিও চিষ্টেমে এণ্ড্ৰইড অটো বা এপল কাৰপ্লে সংযোগ সমৰ্থন নকৰে । ইয়াৰ উপৰিও নতুন হৈছে ষ্টিয়াৰিং মাউণ্ট কৰা কণ্ট্ৰ’ল, ইউএছবি-চি টাইপৰ চাৰ্জিং প’ৰ্ট, লেদাৰেট আপহ’লষ্টৰী আৰু দুৱাৰৰ ট্ৰিমত বটল হোল্ডাৰ । অৱশ্যে ছটা এয়াৰবেগ এতিয়াও পেকেজৰ অংশ নহয় আৰু বলেৰোৰ সকলো ট্ৰিমতে ডুৱেল এয়াৰবেগ চলি আছে ।
2025 বৰ্ষৰ মাহিন্দ্ৰা বলেৰোৰ ইঞ্জিন আৰু স্পেকচ
হুডৰ তলত 2025 বৰ্ষৰ বলেৰোই 1.5 লিটাৰৰ 3 চিলিণ্ডাৰ ডিজেল ইঞ্জিন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে যিয়ে 76hp আৰু 210Nm শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ লেডাৰ ফ্ৰেমৰ এছ ইউ ভিখন কেৱল 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতেহে আগবঢ়োৱা হৈছে । মাহিন্দ্ৰাই অৱশ্যে এই আপডেটৰ জৰিয়তে বলেৰোৰ ৰাইড আৰু হেণ্ডলিং বেলেন্স উন্নত কৰা বুলি দাবী কৰিছে । ছাব-4 মিটাৰ বডি অন ফ্ৰেম এছ ইউ ভি হিচাপে বলেৰোৰ বজাৰত কোনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই । ই সদায়ৰ দৰেই নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু উপযোগী হৈয়েই আছে ।
